 Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, информацию о возможном перемещении товаров, скрытых от погранично-таможенного контроля заблаговременно предоставили оперативные сотрудники Госпогранслужбы.

Поэтому когда в пункт пропуска прибыл автобус "МАН" украинской регистрации, пограничники вместе с таможенниками провели его углубленный осмотр. По результатам проверки на крыше автобуса, в нишах кондиционера, и под сиденьем водителя обнаружено более 860 кг сыра различных наименований.

Транспортное средство и товар на общую сумму около полумиллиона гривен переданы в ГФС.

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