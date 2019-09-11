 Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, информацию о возможном перемещении товаров, скрытых от погранично-таможенного контроля заблаговременно предоставили оперативные сотрудники Госпогранслужбы.
Поэтому когда в пункт пропуска прибыл автобус "МАН" украинской регистрации, пограничники вместе с таможенниками провели его углубленный осмотр. По результатам проверки на крыше автобуса, в нишах кондиционера, и под сиденьем водителя обнаружено более 860 кг сыра различных наименований.
Транспортное средство и товар на общую сумму около полумиллиона гривен переданы в ГФС.
Не, а что? Кому-то, значит, можно, тысячами тонн ввозить и вывозить. А жить хочется всем.
И еще плохо то, что на вон те крупные партии таможня глаза закрывает. А тут... повязали.
Я, конечно, не приветствую подобные вещи, но как-то всё у нас однобоко. Как всегда страдает тот, у кого меньше прав и денег, чтобы откупиться.
всего то 860 кг, просто кто то очень любит сыр! дайте людям сыр!
вы, что хотите, что бы люди на себе по 3-4 кг таскали?
"- Ну, я уже пожилой человек, поэтому ношу три-четыре килограмма. Я носил и сыр, и паштеты, колбасы - продукты, которые складируются на той стороне. Там складское помещение. Отдаю и ухожу."