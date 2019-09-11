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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3449) контрабанда (1816) Польша (4903) сыр (234)

 Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Вчера в пункте пропуска "Ягодин" пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни пресекли попытку скрытого перемещения из Польши крупной партии сыра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, информацию о возможном перемещении товаров, скрытых от погранично-таможенного контроля заблаговременно предоставили оперативные сотрудники Госпогранслужбы.

Поэтому когда в пункт пропуска прибыл автобус "МАН" украинской регистрации, пограничники вместе с таможенниками провели его углубленный осмотр. По результатам проверки на крыше автобуса, в нишах кондиционера, и под сиденьем водителя обнаружено более 860 кг сыра различных наименований.

Транспортное средство и товар на общую сумму около полумиллиона гривен переданы в ГФС.

Смотрите также: 30 кг контрабандных шкур норки обнаружены в автобусе Вроцлав - Черкассы, - Госпогранслужба. ФОТО

Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ 01
Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ 02
Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ 03
Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ 04
Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ 05
Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3147808
 
 
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вот это да, это вам не шоколадки тырить по карманам мятого пиджака
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Дожились, туда прут сигареты а обратно продукты, это насколько же там дешевле сыр что на такое идут интересно.
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Когда у нас быдло73 вместо просиживания перед монитором будет занято прямым делом, дойкой коров и уборкой навоза, тогда и у нас сыр будет дешевле.
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Будем брать пример с орков и уничтожим?
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Уся митниця-прикордонниця тими сирами годується і сигарети курить. Фантазер.
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И что такого,есть спрос на польский сыр и он должен быть удовлетворен,подумайте лучше про дикие налоги и хапуг чинуш которыми обложили украинский бизнес.
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Украина же Европа ? А в ЕС между странами границ нет , зачем нам границы с ЕС ?
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я уже ничему не удивляюсь. Каждый выживает, как может. Он же НЕ украл этот сыр там.
Не, а что? Кому-то, значит, можно, тысячами тонн ввозить и вывозить. А жить хочется всем.
И еще плохо то, что на вон те крупные партии таможня глаза закрывает. А тут... повязали.
Я, конечно, не приветствую подобные вещи, но как-то всё у нас однобоко. Как всегда страдает тот, у кого меньше прав и денег, чтобы откупиться.
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ЧП местного масштаба, новость хоть куда!

всего то 860 кг, просто кто то очень любит сыр! дайте людям сыр! Водитель рейсового автобуса пытался провезти под сиденьем и на крыше почти тонну польского сыра, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2259
вы, что хотите, что бы люди на себе по 3-4 кг таскали?
"- Ну, я уже пожилой человек, поэтому ношу три-четыре килограмма. Я носил и сыр, и паштеты, колбасы - продукты, которые складируются на той стороне. Там складское помещение. Отдаю и ухожу."
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Этот сыр нужно бульдозером растоптать и показать по в СМИ пусть смотрят люди и глотают слюну - новая власть научит как родину любить...
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А если сеьезно. Куда весь этот сыр денут? Разберут себе. Или продадут в рестораны. Мужика жалко. У него, наверное, семья большая. Детки, внучата кушать хотят. Очень сыр любят. отобрали у детей еду... ужас, что за жизнь настала(
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