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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17898) рейдерство (828) СБУ (13812)

 Рейдерский захват недвижимости на $25 млн заблокирован в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала в столице рейдерский захват недвижимости общей стоимостью 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к незаконному переоформлению имущества с использованием поддельных документов. Злоумышленники противоправно вносили данные в Государственный реестр, используя электронные ключи доступа к Реестру", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что к сделке причастны государственные регистраторы одного из киевских коммунальных предприятий, аккредитованных в сфере госрегистрации. Они, злоупотребляя своими служебными полномочиями и на основании поддельных документов, совершили ряд незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости частной формы собственности. Должностными лицами, в частности, были незаконно внесены изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, которыми изменен владелец ряда квартир в Киеве.

Кроме этого, госрегистраторы противоправно сменили директора общества с ограниченной ответственностью, конечным бенефициарным владельцем которого является иностранная инвестиционная компания. Обществу принадлежит недвижимость площадью более 7 тыс. кв.м.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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Рейдерский захват недвижимости на $25 млн заблокирован в Киеве, - СБУ 01
Рейдерский захват недвижимости на $25 млн заблокирован в Киеве, - СБУ 02
Рейдерский захват недвижимости на $25 млн заблокирован в Киеве, - СБУ 03
Рейдерский захват недвижимости на $25 млн заблокирован в Киеве, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3147806
 
 
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шо, опять магазины рошен раскулачивать приходили?
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Ні, це боротьба СБУ зі шпигунами та диверсантами. Після Арцелора -нова перемога.Враг не пройдет!???
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Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел компании. Однако продержаться там долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Нарешті.
Тепер черга за чорними нотаріусами, чорними реєстраторами.
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