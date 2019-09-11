 "Лепили на уроках труда": террористы "ЛНР" открыли несуразный памятник ликвидированным наемникам. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в Twitter блогер Necro Mancer.

По опубликованным фотографиям видно, что боевики и их приспешники заставили прийти на мероприятие своих детей.

Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность. "Его наверное дети на уроках труда делали", "Скорее всего из пластилина!", "Дешёвая гипсовая хрень", - шутят в комментариях.

Смотрите также: "Мне ваша республика нахер не нужна. Я и до войны нормально жил", - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе. ФОТО



