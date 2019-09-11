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 Общество
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Все про:боевик (16478) Луганщина (4175) памятник (1883)

 "Лепили на уроках труда": террористы "ЛНР" открыли несуразный памятник ликвидированным наемникам. ФОТО

В оккупированной Михайловке на Луганщине российские наемники установили памятник своим ликвидированным сообщникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в Twitter блогер Necro Mancer.

По опубликованным фотографиям видно, что боевики и их приспешники заставили прийти на мероприятие своих детей.

Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность. "Его наверное дети на уроках труда делали", "Скорее всего из пластилина!", "Дешёвая гипсовая хрень", - шутят в комментариях.

Смотрите также: "Мне ваша республика нахер не нужна. Я и до войны нормально жил", - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе. ФОТО

Лепили на уроках труда: террористы ЛНР открыли несуразный памятник ликвидированным наемникам 01
Лепили на уроках труда: террористы ЛНР открыли несуразный памятник ликвидированным наемникам 02

Источник: https://censor.net.ua/p3147770
 
 
 Топ комментарии
 
Мы даже догадываемся из какого материала они лепили.
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Мы даже догадываемся из какого материала они лепили.
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Сколько их нормально не кормили, что материал стал настолько твердым?
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Напомнило анекдот
Крайний север, ракетная часть, советское время. Жена офицера пожаловалась в политотдел, что муж не исполняет супружеский долг. Замполит вызывает офицера, и пропесочивает его.
- Товарищ майор, но тут витаминов нет, холод собачий и еще эта радиация от ракет! - оправдывается тот.
- Но Вы же несгибаемый коммунист!
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Ремікс класики:

Лугандонщина. Сидит мелкий пацан и что-то лепит. Мимо идет "донской кизяк":
- Ты чаво здеся лепишь, из говна-то да палок? Вот ужо я нагайкой...
- Дьік ить, дядюшко, Пушилин приказал памятник-то вьілепить.
Кизяк посмотрел:
- Ну-ну... Любо, братец, любо! Лепи, Моцарт...
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Та да. У якута явно этого материала поубавилось. Даже не представляю, что же он на этот новый год вылепит. "Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям - Цензор.НЕТ 4107
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Да нет, похоже на женский орган))
Никогда таких веночков дифективных не видела. А огонь в свече розовый наверное потому, что уничтожили всю желтую краску в ЛНР эти идиоты)
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Ок, - на торт в форме женского органа=)
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КАк это в духе этих проходимцев. Слепить ****ю и свалить на детей.Когда им объяснили ,что это ****я ))
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что означают две сосиски посередине
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Блин... Одни шахтеры стоят... Особенно в шляпах для сбора говна с привязанной ручкой.
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Дети растут там в совершенно другой системе координат. В гораздо более враждебной, чем в материковой РФ, по отношению к Украине.
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Яничари завжди були лютіші за ворогів.
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какая недореспублика такие и недопамятники
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ето просто фотошоп и ничего более "Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям - Цензор.НЕТ 5426
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для полноты композиции не хватает какашки сверху

"Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям - Цензор.НЕТ 2983
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І от як тепер попити чаю? Дивлюся на оцю зуйню - і регочу немов шибеник.

"Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям - Цензор.НЕТ 7433
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Я у відчаї від етоженашихлюдей. Їх збираються повернути в Україну. ПЦ.
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вимкни монітор і роздивляй авангардне мистество "чорний прямокутник"
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ви..чого?..аденграуд...сюр...вони так бачать світ, а митця кожен може образити "Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям - Цензор.НЕТ 5036
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стоят как испорченный биоматериал дебилов продажных
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идиоты..заказали бы у якутского скульптора из говна и усё було бы нормально
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Якутський скульптор нервово курить в стороні. "Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям - Цензор.НЕТ 4476
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Хто під кайфом ліпив, хто під боярою..
Дохлим сєпарам якраз 🤣😃😄😅
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У порівнянні з пам'ятником сепарам оцей слін-наркоман - просто майстерність і вищий пілотаж "Ліпили на уроках праці": терористи "ЛНР" відкрили неоковирний пам'ятник ліквідованим найманцям - Цензор.НЕТ 6135


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папуга ніби каже: поцанчик, сипни сємок, пару копачек є, а якщо знайду?
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"Хто під кайфом... хто під боярою..."

а тепер дехто підстолом
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Давайте речі називати своїми іменами.Зліплено не з пластиліну,а з гівна!
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Свора какие-то кизяков-противно смотреть на этих мразей.
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Такое ощущение,что на лугандонию посметали дегенератов и отребъе со всего мира.
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і десять днів не пройшло , як така важлива новина появилася на Цензорі )
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А шо эта груда "каменюк" символизирует?
Неужели то, что безвременно ликвидированные попочленцы героически срали кирпичами?
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Як на мене, це хтось стоїть раком з розочкою в дупі.
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это донской казак перегнулся через брусвер и приготовил свою розочку для очередного чеченского муртада.
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И что?
Разве это не те простые люди с которыми собрался вести диалог президент?
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Люто! Тут тебе и гильзы в ассортименте (интересно, откуда?), и одинокий кустик чернобрывцев, и хомут в цветочек, и любовно, но все равно криво уложенная плиточка, и торчащие сзади купола! Особенно доставила вкопанная в землю полусфера со звездой. Навеяло:
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... (полусферу со звездой)?
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Памятник слабоумию местных полуватников
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осиновый кол в центре, архитектору удался лучше всего.
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Уверен, наш Народный Президент, Владимир Александрович, скоро тоже удостоится памятника!
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Так сто процентов к тому и идет.
И цветы возложит.
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руський мір по-лугандонськи...в якутії з лайна ліплять, а тут з пластиліну...але все рівно без лайна цей шедєвр не зліпився б докупи...
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