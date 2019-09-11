 "Лепили на уроках труда": террористы "ЛНР" открыли несуразный памятник ликвидированным наемникам. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в Twitter блогер Necro Mancer.
По опубликованным фотографиям видно, что боевики и их приспешники заставили прийти на мероприятие своих детей.
Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность. "Его наверное дети на уроках труда делали", "Скорее всего из пластилина!", "Дешёвая гипсовая хрень", - шутят в комментариях.
Крайний север, ракетная часть, советское время. Жена офицера пожаловалась в политотдел, что муж не исполняет супружеский долг. Замполит вызывает офицера, и пропесочивает его.
- Товарищ майор, но тут витаминов нет, холод собачий и еще эта радиация от ракет! - оправдывается тот.
- Но Вы же несгибаемый коммунист!
Лугандонщина. Сидит мелкий пацан и что-то лепит. Мимо идет "донской кизяк":
- Ты чаво здеся лепишь, из говна-то да палок? Вот ужо я нагайкой...
- Дьік ить, дядюшко, Пушилин приказал памятник-то вьілепить.
Кизяк посмотрел:
- Ну-ну... Любо, братец, любо! Лепи, Моцарт...
Никогда таких веночков дифективных не видела. А огонь в свече розовый наверное потому, что уничтожили всю желтую краску в ЛНР эти идиоты)
Наліпили з чого було.
Дохлим сєпарам якраз 🤣😃😄😅
а тепер дехто підстолом
Неужели то, что безвременно ликвидированные попочленцы героически срали кирпичами?
Разве это не те простые люди с которыми собрался вести диалог президент?
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... (полусферу со звездой)?
И цветы возложит.