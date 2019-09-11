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Все про:граната (695) задержание (5495) Киевская область (1742) Нацполиция (10047)

 Во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области подозреваемый по ст. 121 (Намеренное тяжелое телесное повреждение) забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление правоохранителям и бросил в их сторону две гранаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, событие произошло во время задержания лица, которое основательно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а именно нанесение ножевого ранения.

Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.

Во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты 01

К счастью, они не сработали. Правоохранители слаженными и профессиональными действиями обезвредили и задержали злоумышленника. Во время обыска в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправлены на соответствующие экспертизы.

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Во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты 02

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция проводит следственные действия для дачи соответствующей правовой квалификации.

Во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты 03
Во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты 04
Фото и видео: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3147676
 
   
 Топ комментарии
 
Так такі гранати і не могли зірватись
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Так граната ж без запала! Конечно не взорвалась!
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Цікаво, що то за снайперський пістолет на фото.
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Так такі гранати і не могли зірватись
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Пользователь, в жизни не видел, что бы Ф-1, РГД-5, взрывлись при вкрученной защитной пробке для УЗРГ, УЗРГМ, УЗРГМ-2.
Нет, собрать могу в районе "на коленке", но ШНУРОК из под защитной эбонитовой пробки - верх цинизма. Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати - Цензор.НЕТ 1323
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Надеюсь всё оружие было легально приобретено и зарегистрировано?
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Удивишься, но вполне возможно. Винтовка - пневмат, продается без разрешения. Гранаты (черные, перемазанные кое-как в почти белый) - учебные, потому и не взорвались. Под вопросом только происхождение взрывпакетов, да и то: Армейская петарда фитильковая.
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Цікаво, що то за снайперський пістолет на фото.
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напевне якийсь мисливський ширпотреб помповий
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Так граната ж без запала! Конечно не взорвалась!
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если бы он ее бросил со скоростью 700 м/сек...., то взорвалась бы.... - от динамического удара...
Но это не точно...
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А если стукнуть башкой об стену со скоростью близкой к скорости света, то будет взрыв почище ядерного. Это я кстати серьезно!
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Стало интересно, посчитал для прикола: при массе головы 5 кг, кинетическая энергия при ее движении со скоростью света составит 2,25*10^17 Дж, что составляет почти 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте!
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Звірятко було таке пяне що навіть пластикову заглушку із запального гнізда не могло вигвинтити
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Возможно у него вообще запалов не был и тупо бросил что было. В тактическом плане вполне сойдет - пока нападающие залягут в ожидании взрыва (не думаю что будут разглядывать гранату) ты можешь перебазироваться
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Щось схоже на ргдшки з заглушкою,дими і пневмат,жаль ножа кухінного не показали)))
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Полюция как обычно держат нас за идиотов. Гранаты без запалов не срабатывают, всё остальное на фото к боевому оружию не относится.
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Когда граната упадёт под ноги Вещему Олежке, он, как и его древний предок, вместо того, чтобы в яму упасть, будет с интересом тщательно её раасматривать!
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Полицаи набивают себе цену? В таком виде граната не опаснее булыжника )))
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На фото пневматическая винтовка (воздушка) и дымовые шаки.
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