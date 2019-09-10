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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17892) Антикоррупционный суд (472)

 Дела, которые поступают, надо не считать, а взвешивать, - Антикоррупционный суд. ФОТО

В Высший антикоррупционный суд передают многотомные дела.

"Дела, которые к нам поступают, лучше было бы не считать, а взвешивать. На фото только 5 ходатайств, некоторым из них уже "исполнилось" более 5 лет", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ВАКС.

Дела, которые поступают, надо не считать, а взвешивать, - Антикоррупционный суд 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд будет заниматься только делами САП и НАБУ: Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС

Дела, которые поступают, надо не считать, а взвешивать, - Антикоррупционный суд 02
Дела, которые поступают, надо не считать, а взвешивать, - Антикоррупционный суд 03

При этом, согласно сообщению, 10 сентября в суд поступило 47 ходатайств.

Дела, которые поступают, надо не считать, а взвешивать, - Антикоррупционный суд 04

Также читайте: Ряд "интересных материалов" будет передан в антикоррупционный суд, - Рябошапка

Напомним, законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда Верховная Рада поддержала 7 июня 2018 года.

7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.

ВАКС начал работу 5 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/p3147629
 
   
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да вы для начало хоть одно дело до логического конца доведите
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Немного не так- ВЫ хоть вообще начните рассматривать дело
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могу одолжить авоську и кантерные весы... пружина почти не растянута берут вес до 40 кг....
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Золотыя дела или на вес золота??
🤔
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Как ходатайство может лежать 5 лет. Видно спецов по имитации работы.
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Желание ищет возможность, а не желание - причину!
Что изберут наши наши судьи? Дела, которые поступают, надо не считать, а взвешивать, - Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 7112
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В чем будем взвешивать?
Каратах? Унциях? Или в кг нала?
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Може зняти їх з посад,а на їх місце посадити людей з вісами?
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