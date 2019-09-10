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 Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Циркуль русского мира, операция Днюха, мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Мудрое решение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка

Циркуль русского мира, операция Днюха, мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Слуги народа

Циркуль русского мира, операция Днюха, мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Теплый прием

Циркуль русского мира, операция Днюха, мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

З пісні слова не викинеш...

Циркуль русского мира, операция Днюха, мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Циркуль "русского мира"

Циркуль русского мира, операция Днюха, мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Операция "Днюха"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов присутствовал на юбилее Суркиса "как оперативный сотрудник"

Циркуль русского мира, операция Днюха, мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

...как война?

Циркуль русского мира, операция Днюха, мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Легитимное голосование" в Крыму

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3147603
 
   
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они тупее отмазки придумать не смогли Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5041.. "как оперативный сотрудник" Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5041
Впрочем, для зебилов - сойдет: они поверят что именно так и было
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думают - хватит им "6 билетов" на двоих в сыто-пьяно, или удвоить заказ? Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3669
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З нету:
Поздоровляю весь малий бізнес, який голосував за Зекоманду

На сайті Верховної Ради України з'явилися тексти законопроектів №1053 і №1073 щодо використання РРО і там стільки чудового, що я в захваті:


1) РРО (касовий апарат або термінал) повинні будуть використовувати вся платники єдиного податку (які здійснюють реалізацію товарів та послуг за готівку), без залежності від виду діяльності та обсягів (так навіть ті хто надає послуги). Так там є перехідний період але з купою виключень то ж можемо казати що всі.
І головне там з'явився який невідомий програмний комплекс якого ще немає і невідомо коли буде. То ж мова йде не про "РРО в смартфоні", а про звичні РРО - "гробики".


2) Зберігаються всі паперові прибамбаси як то книга, друк Z-звіту (який вицвітає) і за відсутність яких штрафують.


3) Штрафи збільшено до 10 разів. Наприклад якщо не дав чек штраф 150% вартості не пробитого товару АЛЕ не меньше 850 грн. (друге порушення 250% але не менше 1700). Ніякого 1 грн на за перше порушення. Решта штрафів так само зростуть.




4) Вводиться інститут стукачів в законі, називається "кешбек". Якщо громадянин повідомив про порушення йому держава виплачує винагороду 100% вартості товару який він придбав.
Це все якщо коротко.
Враховуючи монобільшість в ВР, проблем з прийняттям я думаю не буде.
Ну шо - здобули? Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4182 Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5728


ЗІ. Тепер найцікавіше.
Я майже впевнений що враховуючи попередній досвід з відміною РРО вже навіть після спливу терміну початку використання:


а) ФО-Пи не будуть поспішать їх купувати. Буде як з євробляхерами - до останнього будуть сподіватись, що скасують. І щось почнеться тільки після того як почнуть масово штрафувати.


б) виробники РРО не будуть поспішати з виробництвом касових апаратів. Як результат коли виникне масовий попит буде дефіцит РРО.


ЗЗІ. А ще якщо у вас стоїть РРО ви повинні забезпечити приймання карток, то ж привіт POS-термінал.


Олександр Зарайський
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НУ И ХОРОШО. ДАВНО ПОРА ВЕСТИ ТОРГОВЛЮ ПО ПРАВИЛАМ
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они тупее отмазки придумать не смогли Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5041.. "как оперативный сотрудник" Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5041
Впрочем, для зебилов - сойдет: они поверят что именно так и было
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знаєте, скільки таких корпоративів він організовував..
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Зачем совка-Гогарина? Это ж чистой воды пропаганда мышебратства. Будь он на месте Путина, еще х.з. что было бы хуже.
Руский - значит нах.(кроме А.Г. Невзорова, вестимо)
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Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8510
ипашить расиян как памоечных "катов" !!!
Слава Украине!!!
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Странно почему до сих пор никто возмущенно не вопит ;А где фотожабы; на Порошенко?
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Капітуляція виглядає так: Голова Комітету ВР із зовнішньої політики Богдан Яременко: «Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України». (с)
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Бутусов !
Прекращай жить прошлым !
Уймись уже .
Всё , что тебе наобещал Инкогнито - это дым сжигаемого мусора на Мальдивах ...
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Пілять, ви й тут без Лахта-2 не можете?!!!!!!
Циркуль "русского мира", операция "Днюха", мудрое решение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2618

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