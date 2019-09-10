 Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо. ФОТОрепортаж

Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции, которые сейчас находятся в годовой "зимовке" на станции Академик Вернадский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.
"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был на противоположном от станции берегу острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея - домика Ворде - нам повезло: мы нашли вход в "потерянную" пещеру", - рассказал руководитель экспедиции Игорь Дикий.
Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены в 3 этажа.
На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный зал. Он высотой 12 м (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 м и длиной 30 метров. В этом зале обнаружили подледную реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.
Кроме этого, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало - то есть точно принадлежит не пингвину. Чье же это перо и сколько ему лет, исследователи еще предстоит выяснить. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции.
А у них постоянное путешествие!
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Или приличную сумму денег.. Новость.. перо...тю.
Міскатонікський університет посилає в Антарктику дослідницьку експедицію, оснащену за останнім словом дослідницької техніки. Практично відразу ж експедиція натрапила на незвичайні знахідки: при бурінні було виявлено незвично велику кількість скам'янілих залишків живих істот, а при розвідці місцевості з літака були виявлені дивні скельні формування, чия форма виглядала надто правильною. Через деякий час одна з груп дослідників виявила дивні п'ятикутні камені зеленуватого відтінку з незвичайним візерунком з точок. А потім був виявлений чудово збережений екземпляр невідомої істоти.
Коли знайдені екземпляри (14 штук) були доставлені в табір, і було здійснено пробний розтин одної з них, результати виявилися вражаючими - тканини істот не мали клітинної будови, а їх збереженість була надзвичайно хорошою, попри вік. Незважаючи на явну спорідненість з примітивними формами життя, істоти мали високорозвинену подобу нервової системи. Залишилось незрозумілим, коли вони встигли еволюціонувати до такого стану, якщо їх сліди виявлялися навіть у архейських відкладеннях. Було висунуто думку про схожість істот зі Старцями з окультної книги «Некрономікон».
Наступного дня група не вийшла на зв'язок. Витративши декілька годин на спроби зв'язатися по радіо, друга група вирушила до їхнього тимчасового табору. На місці виявилося похмуре видовище: ураган цілком зруйнував табір, більша частина обладнання виявилася безнадійно зіпсованою. Але деякі дивні речі виявилися ще страшнішими, ніж міць урагану: з чотирнадцяти екземплярів були знайдені лише шість, причому вони були поховані в снігу і укриті п'ятикутними крижаними плитами з нанесеним на них точковим візерунком. Решта тіл істот зникли.
Тіла ж людей і собак були пошматовані й понівечені; з декількох тіл були вирізані (або вирвані) шматки плоті, а в одному з уцілілих наметів було знайдено тіло одного з учасників і труп собаки, що мали сліди невмілого патологоанатомічного розтину...
(далі спойлерити не буду - ЦЕ треба читати)