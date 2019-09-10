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Все про:Антарктида (51) Минобразования (1113) Дикий (17)

 Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо. ФОТОрепортаж

Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она в три раза больше, чем считалось ранее, и имеет несколько озер и реку.

Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции, которые сейчас находятся в годовой "зимовке" на станции Академик Вернадский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был на противоположном от станции берегу острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея - домика Ворде - нам повезло: мы нашли вход в "потерянную" пещеру", - рассказал руководитель экспедиции Игорь Дикий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Модернизация станции "Академик Вернадский" помогла Украине более бережно относиться к экосистеме Антарктиды, - заявление экспертов на 42-м совещании Договора об Антарктике. ФОТО

Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены в 3 этажа.

На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный зал. Он высотой 12 м (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 м и длиной 30 метров. В этом зале обнаружили подледную реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.

Кроме этого, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало - то есть точно принадлежит не пингвину. Чье же это перо и сколько ему лет, исследователи еще предстоит выяснить. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции.

Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - один из лидеров измерения магнитного пульса Земли, - и. о. директора Национального антарктического научного центра Дикий

Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо 02
Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо 03
Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо 04
Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо 05

Также читайте: Мы рассматриваем вариант восстановления полярного флота, - и. о. директора Национального антарктического научного центра Дикий

Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо 06
Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо 07
Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо 08
Фото: mon.gov.ua

Также смотрите: Впервые экипировку экспедиции в Антарктиду полностью обеспечили украинские производители. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3147583
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Це так здається, обмежена кількість людей плюс погодні умови.
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Ну я пошутил, конечно, это тяжёлый труд. И опасный. Но всё же... В этом есть что-то такое, знаете, от путешествия... да, тяжёлого. А ты тут сидишь 11-ть месяцев в офисе и... ну и всё почти что. Кроме городских развлечений. И небольших путешествий на заработанных отгулах. Лес там и т.п.

А у них постоянное путешествие!
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Ну це, якщо вам не повезло жити десь в мегаполісі, або лінька рухатись, в мене Карпати з вікна видно і майже кожні вихідні в ліс, але тупо сидіти на крижаній скелі бррр.
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Развлечение - это когда русня запускает недоделанного китайцами робота Федьку с ведром тульских пряников на орбиту.
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Кто о науке, кто о путешествиях, кто о пещерах. А Ак-Мурза - о русне. Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо - Цензор.НЕТ 9156 Ну что тут ещё скажешь.
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Ну хоч взнав що пінгвини мають пір'я, чогось думав що не мають.
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Було б страшніше, якби вони знайшли когось з богомерзенних Древніх... або натрапили на шоггота... Хоча ніт, не будемо на ніч згадувати...
,,,;,;,,,
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Пингвины вроде живут на южном полюсе, а их база в районе северного. Или я что-то перепутал?
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Перо? Ухтышка! Ой...лучше бы они нашли там совесть для наших депутатиков.
Или приличную сумму денег.. Новость.. перо...тю.
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Чомусь згадав оце оповідання: У горах божевілля (англ. At the Mountains of Madness, кац. Хребты Безумия) - фантастична повість американського письменника Говарда Філіпса Лавкрафта, написана 1931 року.
Міскатонікський університет посилає в Антарктику дослідницьку експедицію, оснащену за останнім словом дослідницької техніки. Практично відразу ж експедиція натрапила на незвичайні знахідки: при бурінні було виявлено незвично велику кількість скам'янілих залишків живих істот, а при розвідці місцевості з літака були виявлені дивні скельні формування, чия форма виглядала надто правильною. Через деякий час одна з груп дослідників виявила дивні п'ятикутні камені зеленуватого відтінку з незвичайним візерунком з точок. А потім був виявлений чудово збережений екземпляр невідомої істоти.
Коли знайдені екземпляри (14 штук) були доставлені в табір, і було здійснено пробний розтин одної з них, результати виявилися вражаючими - тканини істот не мали клітинної будови, а їх збереженість була надзвичайно хорошою, попри вік. Незважаючи на явну спорідненість з примітивними формами життя, істоти мали високорозвинену подобу нервової системи. Залишилось незрозумілим, коли вони встигли еволюціонувати до такого стану, якщо їх сліди виявлялися навіть у архейських відкладеннях. Було висунуто думку про схожість істот зі Старцями з окультної книги «Некрономікон».
Наступного дня група не вийшла на зв'язок. Витративши декілька годин на спроби зв'язатися по радіо, друга група вирушила до їхнього тимчасового табору. На місці виявилося похмуре видовище: ураган цілком зруйнував табір, більша частина обладнання виявилася безнадійно зіпсованою. Але деякі дивні речі виявилися ще страшнішими, ніж міць урагану: з чотирнадцяти екземплярів були знайдені лише шість, причому вони були поховані в снігу і укриті п'ятикутними крижаними плитами з нанесеним на них точковим візерунком. Решта тіл істот зникли.
Тіла ж людей і собак були пошматовані й понівечені; з декількох тіл були вирізані (або вирвані) шматки плоті, а в одному з уцілілих наметів було знайдено тіло одного з учасників і труп собаки, що мали сліди невмілого патологоанатомічного розтину...
(далі спойлерити не буду - ЦЕ треба читати)
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сплутав ценсор з бложиком? добре хоч фоточки сніданку не викладаєш
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То пэро Чингачгука, видно был в командировке.
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Можна було й удома пір'я з пінгвіна нащипати - не обов'язково лазити по льодяних печерах.
Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо - Цензор.НЕТ 9798
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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