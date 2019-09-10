 Геращенко и Разумков изучают Регламент, ссылка Герусу от Семенченко и Корявченков, проверяющий, почему не голосуют коллеги, - рабочий день в Раде 10 сентября. ФОТОрепортаж

В начале рабочего дня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента заявили, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке. Такие действия вызвали возмущение ряда фракций. Спикер объявил перерыв в заседании и пригласил глав фракций на консультации, а во фракции "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов.

В итоге в Раде пришли к согласию: "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки.

Затем Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС. Далее Рада в первом чтении проголосовала за отмену "поправок Лозового". После этого Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства.

Кроме того, Рада приняла за основу новую редакцию закона о публичных закупках, отменяющую госзакупки лекарств через международные организации. Позже Ольга Стефанишина опубликовала пост в Фейсбуке, что они с Михаилом Радуцким договорились внести правки, согласно которым международные закупки будут продлены минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин - навсегда.

Также в Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства, нарушитель - мажоритарщик-самовыдвиженец Ковалев.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 10 сентября.

Вадим Новинский (внефракционный), Сергей Власенко ("Батькивщина") и Дмитрий Шпенов (внефракционный).

Александр Фельдман (ОПЗЖ) общается с коллегой за колонной. Александр Ковалев (внефракционный, с бородой), который стал действующим лицом сегодняшнего сообщения о первом случае кнопкодавства в Раде нового созыва.

Первый вице-спикер, представитель президента Зеленского в Раде Руслан Стефанчук представляет с трибуны Рады законопроект об импичменте президента.

Петр Порошенко (ЕС) здоровается со Святославом Вакарчуком ("Голос").





Тем временем, Андрей Герус (СН) получил ссылку от экс-нардепа Семена Семенченко на новость: "Уголь из России: скандальную переписку Геруса слили в сеть"

"Бог с ним", - пишет Семенченко.

Далее Герус общается с абонентом Ostap Shypaylo

Отметим, что Остап Шипайло является народным депутатом от СН и состоит в Комитете ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, главой которого является Герус.

Ostap Shypaylo: Президента немає, якщо прийде, то заступник.

Герус: ок.

Ostap Shypaylo: Буде на комітеті віцепрезидент енергоатому Айсін АА.

Герус: ок

Герус сообщает, что его "мабуть, не буде ввечері".

Андрей Парубий (ЕС) выступает перед нардепами.

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") общается с коллегой.

Виктория Сюмар (ЕС) и Артем Дмитрук (СН).

Президиум Верховной Рады: Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков, Елена Кондратюк.

Андрей Клочко (СН) читает Регламент Верховной Рады.





Михаил Радуцкий (СН) ведет переписку, скорее всего, о его позиции и позиции Ольги Стефанишин относительно угрозы закупкам лекарств через международные организации.

Андрей Парубий (ЕС) и Сергей Рахманин (Голос).

Дмитрий Соломчук (СН) ведет переписку с "Володя прокура...".

- Привіт, кумец, дякую буду читати попередньо бачу нічого не змінилось! Скажи мені, будуть ставити на голосування цей закон сьогодні у Раді?, - пишут Соломчуку.







Вадим Новинский (внефракционный) и Михаил Волынец ("Батькивщина").

Тем временем, Антон Яценко (внефракционный) изучает "Истории мастеров хендмейда"





Дмитрий Разумков и Ирина Геращенко (ЕС) изучают Регламент Рады.

Совещание фракции "Голос"

Тем временем, Юрий Корявченков (СН) ведет переписку с депутатом Игорем Мурдием (СН).

- Коллеги, добрый день! Есть предложение завтра собраться неформально. Нашей группой. Поужинать и обсудить несколько вопросов, в том числе и информацию от руководства. Поляна с меня). 18.00 ресторан "Сыто пьяно" Днепровская набережная, 19а, писал Корявченков 1 сентября.

Сегодня же он спрашивал у Мурдия, почему он не проголосовал за постановление ВР №2092.

Далее Корявченков просит у "Макс Луганск" выделить ему столик на 11 сентября.

- Николаич я же не сам. Четверо, - пишет Корявченков.

- Юзик??? В файле 6 билетов!!!!!! Даже не 4, а 6!, - ответил "Макс Луганск"







Корявченков здоровается с коллегой.





Фото: Цензор.НЕТ