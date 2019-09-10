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 Общество
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Все про:Судан (34) негры (8) добровольцы (626) 72 отдельная механизированная бригада (83)

 Уроженец Судана Ахмед второй год служит в 72-й ОМБ Черных запорожцев. ФОТО

В составе 72-й ОМБ Черных Запорожцев уже два года служит уроженец Судана Ахмед.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 72 бригады.

В сообщении отмечается: "Это Ахмед, ему немного за тридцать. Суданец. Мусульманин. Двое детей, жена украинка, живет под Полтавой.

Ахмед в Украине выучился на инженера. Работал в туристической компании. А теперь он уже второй год в украинской армии защищает нашу землю.

Как только был подписан закон, который позволяет иностранцам воевать в составе нашей армии, Ахмед ушел на фронт. Потому что он не со слов знает, какую угрозу несет сепаратизм для страны. В его родной стране - тоже война подогретая извне.

Сейчас Ахмед находится на передовой, где получают ранения и гибнут наши защитники.

У Ахмеда страший сын (10 лет), младшая дочь (5 лет) "... Амир и Амира - принц и принцесса ..." Так переводятся их имена.

Впрочем, когда Амир в первый дня учебного года пошел в школу, Ахмед не смог ему позвонить и поздравить сыночка. Был обстрел и был ранен на позиции боец. Ребята отстреливались.

Ахмед знает за что и против кого он воюет. А вы не хотите быть такими как Ахмед?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уроженец Судана с позывным Ахмед пополнил ряды 72 бригады Черных Запорожцев. ФОТО

Уроженец Судана Ахмед второй год служит в 72-й ОМБ Черных запорожцев 01

Уроженец Судана Ахмед второй год служит в 72-й ОМБ Черных запорожцев 02

Источник: https://censor.net.ua/p3147577
 
   
 Топ комментарии
 
Вот пазл и сложился. Пляшущие пьяные негры на танках... А все смеялись
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Cалям Aлейкум ва рахматулла ва баракaтух, Козаче!
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Вот пазл и сложился. Пляшущие пьяные негры на танках... А все смеялись
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Да и само название 72-й ОМБ приобретает теперь новый смысл!
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А ще негри, які на сафарі стріляють бабць на городах та електриків на стовпах.

Уроженец Судана Ахмед второй год служит в 72-й ОМБ Черных запорожцев - Цензор.НЕТ 1403
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у сепаров тоже негры служили. У знакомого киевлянина одноклассник в 14 году свихнулся на почве русского мира и уехал через Россию в Донецк. Немного повоевал против наших а потом свалил в Рашку.
черный был - чернее некуда. реальная история.
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Cалям Aлейкум ва рахматулла ва баракaтух, Козаче!
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Тю звичайний засмуглий хлопчина, бережи себе козаче!
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МОЛОДЕЦ

А ВОТ ДРУГИЕ СЛУЖИЛИ ТАК
Стали известны новые подробности о «подвигах» сына Порошенко в АТО Сентябрь 10, 2019Без рубрикиКомментарии

Источник из Генштаба "слил" подробности службы сына пятого Президента Украины Петра Порошенка на Донбассе.
Об этом сообщило намедни издание «Хвиля».
Как отмечается, сын бывшего гаранта Алексей Порошенко не брал участие в военных действиях, в целях конспирации пользовался измененной фамилией, а охранял Алексея Порошенка почти целый взвод бойцов специального назначения.
Служил сын Петра Алексеевича в 40-ом отдельном мотопехотном батальйоне, и провел на Донбасе всего несколько месяцев.
В его военном билете - другая фамилия, придуманная специально для прикрытия.
Источник заявил, что ни в каких боевых операциях Алексей участия не принимал, был мобилизован, но после того, как его выбрали народным депутатом, уволился.
Также стало известно, что его назначили командиром миномёта, под бдительной охраной сын Порошенко находился в батарее, размещенной в 200 метрах от штаба в городе Краматорск.

Жил сын Петра Порошенко вместе с генералами под одной крышей, под постоянной охраной, и в этом здании не было других солдат.
Эксперты и блогеры уже высказались по этому поводу, некоторые заявления отличались особой резкостью: семью Порошенко назвали сволочами, которых простые украинцы будут проклинать.
***
Действительно, первая информация о «лихой» службе сынули Порошенко в АТО появилась уже давно:
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Не верю. Почти святые, даже говорят, на образочках их видели, и тут такой "кидок"?

Ну не может целая семья христиан так нагло лгать, это тяжкий грех, за который "горят вечно". Если не исповедался, конечно.... и не дал попу золотца)

Интересно, шо бы на это сказал Антиколорадос....
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Даже вроде видели крымских татар где-то вроде возможно в какой-то бригаде, наверное, кто-нибудь. И одного иудея(точно). Вот так вот весьмирснамеснамебох!!11!
А что там тот чувак из России, который типо воевал тут и Аваков его миллионером сделал? Поставил на такие "потоки" шо как будто тот спас целую бригаду - типо благодарность такая.
Ой, Аваков уже стал очень бобрым, так как православный
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Соседняя новость, в коментах пишут шо при инсульте если нет денег то уже лет 10 - почти никого не спасают.
Я спрашиваю - а где "мужики", почему ни один доктор за смерть тысяч невинных не наказан?
.....

Теперь ты понимаешь шо сморозил?
Извинился бы. Или к тебе "бабы" бегают толпами за то шо ты можешь вдуть литр водки и проспать сутки?(образно говоря и не о тебе)
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выше товарищ обозвал "баб" наших - бл..
Сам то небось жёппу от дивана отрывает тока шоп взять очередное пиво с холодилки.
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почему доктор должен сидеть в тюрьме, если в его больнице нет лекарств? Разве этого его вина? а без лекарств и инструментов - как спасать инсультников?

вы здоровый вообще?
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Черный молодец Ючто воюет за нас. А жена его, как и мнорго баб с черными , то есть ***** низксортные . За что изиняться ? За то что наши мужики и бабы бракуются с россиянами , с черными и тд ? От этого и часть бед наших . Я не пью почти, если что .
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Контрактная армия Украини - нонсенс
Контракт - 1 листик бумажки ни о чем
Питание - 1 обед только в будние дни (обычное дерьмо), по выходным - дырка от бублика
Зарплата на уровне уборщицы
Короче, идите в жопу
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