 Уроженец Судана Ахмед второй год служит в 72-й ОМБ Черных запорожцев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 72 бригады.

В сообщении отмечается: "Это Ахмед, ему немного за тридцать. Суданец. Мусульманин. Двое детей, жена украинка, живет под Полтавой.

Ахмед в Украине выучился на инженера. Работал в туристической компании. А теперь он уже второй год в украинской армии защищает нашу землю.

Как только был подписан закон, который позволяет иностранцам воевать в составе нашей армии, Ахмед ушел на фронт. Потому что он не со слов знает, какую угрозу несет сепаратизм для страны. В его родной стране - тоже война подогретая извне.

Сейчас Ахмед находится на передовой, где получают ранения и гибнут наши защитники.

У Ахмеда страший сын (10 лет), младшая дочь (5 лет) "... Амир и Амира - принц и принцесса ..." Так переводятся их имена.

Впрочем, когда Амир в первый дня учебного года пошел в школу, Ахмед не смог ему позвонить и поздравить сыночка. Был обстрел и был ранен на позиции боец. Ребята отстреливались.

Ахмед знает за что и против кого он воюет. А вы не хотите быть такими как Ахмед?"

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