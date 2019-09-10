 Уроженец Судана Ахмед второй год служит в 72-й ОМБ Черных запорожцев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 72 бригады.
В сообщении отмечается: "Это Ахмед, ему немного за тридцать. Суданец. Мусульманин. Двое детей, жена украинка, живет под Полтавой.
Ахмед в Украине выучился на инженера. Работал в туристической компании. А теперь он уже второй год в украинской армии защищает нашу землю.
Как только был подписан закон, который позволяет иностранцам воевать в составе нашей армии, Ахмед ушел на фронт. Потому что он не со слов знает, какую угрозу несет сепаратизм для страны. В его родной стране - тоже война подогретая извне.
Сейчас Ахмед находится на передовой, где получают ранения и гибнут наши защитники.
У Ахмеда страший сын (10 лет), младшая дочь (5 лет) "... Амир и Амира - принц и принцесса ..." Так переводятся их имена.
Впрочем, когда Амир в первый дня учебного года пошел в школу, Ахмед не смог ему позвонить и поздравить сыночка. Был обстрел и был ранен на позиции боец. Ребята отстреливались.
Ахмед знает за что и против кого он воюет. А вы не хотите быть такими как Ахмед?"
черный был - чернее некуда. реальная история.
А ВОТ ДРУГИЕ СЛУЖИЛИ ТАК
Стали известны новые подробности о «подвигах» сына Порошенко в АТО Сентябрь 10, 2019Без рубрикиКомментарии
Источник из Генштаба "слил" подробности службы сына пятого Президента Украины Петра Порошенка на Донбассе.
Об этом сообщило намедни издание «Хвиля».
Как отмечается, сын бывшего гаранта Алексей Порошенко не брал участие в военных действиях, в целях конспирации пользовался измененной фамилией, а охранял Алексея Порошенка почти целый взвод бойцов специального назначения.
Служил сын Петра Алексеевича в 40-ом отдельном мотопехотном батальйоне, и провел на Донбасе всего несколько месяцев.
В его военном билете - другая фамилия, придуманная специально для прикрытия.
Источник заявил, что ни в каких боевых операциях Алексей участия не принимал, был мобилизован, но после того, как его выбрали народным депутатом, уволился.
Также стало известно, что его назначили командиром миномёта, под бдительной охраной сын Порошенко находился в батарее, размещенной в 200 метрах от штаба в городе Краматорск.
Жил сын Петра Порошенко вместе с генералами под одной крышей, под постоянной охраной, и в этом здании не было других солдат.
Эксперты и блогеры уже высказались по этому поводу, некоторые заявления отличались особой резкостью: семью Порошенко назвали сволочами, которых простые украинцы будут проклинать.
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Действительно, первая информация о «лихой» службе сынули Порошенко в АТО появилась уже давно:
Ну не может целая семья христиан так нагло лгать, это тяжкий грех, за который "горят вечно". Если не исповедался, конечно.... и не дал попу золотца)
Интересно, шо бы на это сказал Антиколорадос....
А что там тот чувак из России, который типо воевал тут и Аваков его миллионером сделал? Поставил на такие "потоки" шо как будто тот спас целую бригаду - типо благодарность такая.
Ой, Аваков уже стал очень бобрым, так как православный
Я спрашиваю - а где "мужики", почему ни один доктор за смерть тысяч невинных не наказан?
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Теперь ты понимаешь шо сморозил?
Извинился бы. Или к тебе "бабы" бегают толпами за то шо ты можешь вдуть литр водки и проспать сутки?(образно говоря и не о тебе)
Сам то небось жёппу от дивана отрывает тока шоп взять очередное пиво с холодилки.
вы здоровый вообще?
Контракт - 1 листик бумажки ни о чем
Питание - 1 обед только в будние дни (обычное дерьмо), по выходным - дырка от бублика
Зарплата на уровне уборщицы
Короче, идите в жопу