 Супрун уволена по собственному желанию, - Зеленский ответил на петицию о руководителе Минздрава. ДОКУМЕНТ

Ответ главы государства на электронную петицию № 22/058280-эп "Оставить Ульяну Супрун руководителем Минздрава Украины с командой и продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения" появился на сайте, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения. У нас нет другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны.
В то же время сообщаю, что Постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-их министром здравоохранения Украины назначена Зоряну Степановну Скалецкую. 4 сентября 2019 года на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о поддержке заявления первого заместителя министра здравоохранения Украины Ульяны Надежды Супрун об освобождении ее от занимаемой должности по собственному желанию.
Напомним, размещенная 5 августа на сайте президента Украины петиция о сохранении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун главой Минздрава к концу месяца набрала более 25 тыс. голосов.
Просто, чтобы закрепить результат, нужно инертных 73% хорошо так потрусить, а не оставить мариноваться в собственном соку
правозахистник
У першому читанні ухвалили законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель".
"ЗА" проголосували 351 народних обранців.
Законопроект внесли в Раду 7 нардепів "СЛУГИ НАРОДУ": Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Валерій Стернійчук, Андрій Клочко, Павло Фролов.
Теперь, я надеюсь, уже ж не Уляна виновата в этом?
за геноцид украинцев - пожизненное с конфискацией