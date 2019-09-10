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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2001) петиция (146) Супрун Ульяна (579)

 Супрун уволена по собственному желанию, - Зеленский ответил на петицию о руководителе Минздрава. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина должна проводить стратегически ориентированную государственную политику, в которой "здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны".

Ответ главы государства на электронную петицию № 22/058280-эп "Оставить Ульяну Супрун руководителем Минздрава Украины с командой и продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения" появился на сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения. У нас нет другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий

В то же время сообщаю, что Постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-их министром здравоохранения Украины назначена Зоряну Степановну Скалецкую. 4 сентября 2019 года на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о поддержке заявления первого заместителя министра здравоохранения Украины Ульяны Надежды Супрун об освобождении ее от занимаемой должности по собственному желанию.

Супрун уволена по собственному желанию, - Зеленский ответил на петицию о руководителе Минздрава 01

Напомним, размещенная 5 августа на сайте президента Украины петиция о сохранении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун главой Минздрава к концу месяца набрала более 25 тыс. голосов.

Источник: https://censor.net.ua/p3147565
 
 
 Топ комментарии
 
Когда есть подозрение, что в сРане могут обитать 73% приматов, лучше иметь американскую ксиву.
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Т.е. ЗЕлюпа в очередной раз подтерся мнением украинцев.
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Вроде нормальная была. 8 марта не праздновала. Замеченой в махинациях не была...
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Щаз окажется, что и паспорт мириканский у кикиморы есть. И билет Борисполь - Калихворния на кармане
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Когда есть подозрение, что в сРане могут обитать 73% приматов, лучше иметь американскую ксиву.
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Да сколько можно вам напоминать , нас не 73% , нас 92%, потому что все кьо не проголосовал за партию Пороха - приматы
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Это не имеет никакого значения, вы быдломасса... во времена Овоща вас было 100% по твоей логике, и всеравно ваш на ростов драпанул.
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Ник такой только у приматов и может быть + лишняя хромосома. Не так ли каЦАП ???
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"здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны". Но лучше иметь в кармане паспорт гражданина Израиля, и ездить лечится на землю обетованную.
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он просто умолчал ИМЯ этого человека, примата хомо ЗЕпиенса..)))
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Т.е. ЗЕлюпа в очередной раз подтерся мнением украинцев.
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Простите но хотите этого вы или нет но 8% не могут решать за всю страну
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Могут. Супрун звільнена за власним бажанням, - Зеленський відповів на петицію про керівника МОЗ - Цензор.НЕТ 8536 В 2014-м решило даже меньше.

Просто, чтобы закрепить результат, нужно инертных 73% хорошо так потрусить, а не оставить мариноваться в собственном соку
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А когда 73 что то решали, или твои 92 ? Биомасса, которую всегда гонят как стадо. Именно 5-8% и есть граждане, движущая сила любого цивилизованного общества. Хотя вам, ЗЕбилоидам, до цивилизации как раком до Луны!
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Теперь расклад другой порохососка, если эти 8% надумают делать вунч-пунч то 92% подержат что бы их разогнали как скот
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А ты адвокатша этого обсоса? Как 92% баранов могут кого то поддержать сидя на кухне и возле телевизора))) Ты же трусливая мразь как все 92 только возле подъезда можешь кукарекать. Будешь слать телеграммы в поддержку?
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В 1917 3% зробили вунч-пунч, а тодішних зешмарклів просто знищили.
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А заява Супрун від якого числа, чи так як у Сусіка Богдана."завласним бажанням після настання бажання"
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Вроде нормальная была. 8 марта не праздновала. Замеченой в махинациях не была...
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Хто ж тепер мені розкаже, що крити всіх матом - це дуже корисно для здоров'я, а больному горлу морозиво не шкодить.. Супрун звільнена за власним бажанням, - Зеленський відповів на петицію про керівника МОЗ - Цензор.НЕТ 6698
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Крыть тебя матом полезно и правильно. Как и всех пиарасов - зебилов.
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Гена, мордовською "лечишься" пишется з м'яким знаком, тундра неруська.
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Верховна рада зробила крок до скасування закупівель ліків через міжнародні організації.
У першому читанні ухвалили законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель".
"ЗА" проголосували 351 народних обранців.
Законопроект внесли в Раду 7 нардепів "СЛУГИ НАРОДУ": Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Валерій Стернійчук, Андрій Клочко, Павло Фролов.

Теперь, я надеюсь, уже ж не Уляна виновата в этом?
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только порошенко... международные организации мешали мародеру воровать..
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Теперь Уле-красотУле будет уже не так весело скакать в строкатых кроссовочках и дурацком капелюшке по беззаботных киевских калюжках - в любименький рюкзачёчек уже ж не капает...
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Призначили керівника МОЗ не фахівця а юриста. Новий керівник став збирати в радники помічників, рішал, кодло часів богатирьових, богомолець, мусіїв....... Готуються реанімувати схеми розкрадання . Я за Супрун. Сьогоднішній стан медицини не її вина що вона недостатньо фінансується, і раніше ще фінанси безбожно розкрадались. Якби в уряді було більше таких як Супрун, то Україна подолала би корупцію і мешканці жили не гірше як в ЄС. Це ж вона з молодою командою поламали схеми корупції та зловживань богомолець, мусіями , тодоровими, бахтєєвими, богатирьовими ...... Недаром проти неї ополчилась ця зграя, тому що не давала наживатись на людських проблемах, не давала грабувати бюджет на закупках ліків. А зараз роздольє, грабуй і радуйся. ТАК ЗЕ!?
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сцупрун должна ответить по всей строгости закона
за геноцид украинцев - пожизненное с конфискацией
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"Супрун уволена по собственному желанию, - Зеленский ответил на петицию о руководителе Минздрава" - то, чего так долго скулили антиукраинцы опоблока, сбылось, Зе присоединился к истерическому вою пятой колонны и удовлетворил их планы.
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Дійсно,якщо я до прикладу не хочу їсти борщ тижневої давності (ЩІ) то це зрада,дезертирство,та інші тяжкі злочини чітко окреслені кримінальним кодексом островів ВанТуТу! Супрун звільнена за власним бажанням, - Зеленський відповів на петицію про керівника МОЗ - Цензор.НЕТ 184
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Написала: по собственному желанию с момента желания.
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Звільнення Супрун, ще аукнеться вам тим самим чим Радуцький лікує
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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