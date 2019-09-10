 Женщина ударом ножом в шею убила своего знакомого в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Осмотрев мужчину, врачи сообщили полицейским, что на шее погибшего обнаружили два ранения, похожие на ножевые. Для установления окончательной причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские установили личность погибшего: им оказался 45-летний киевлянин, который проживал в соседнем доме. По словам местных жителей, пострадавшего ранее неоднократно видели в этом подъезде, ведь он часто приходил в гости к своей знакомой.

"46-летнюю подозреваемую полицейские задержали неподалеку от места преступления – женщина на рынке распивала алкогольные напитки. Во время общения с правоохранителями она нервничала и путано объясняла, что случилось. В конце концов рассказала, что погибший – ее знакомый, с которым она неоднократно употребляла спиртное. В тот день мужчина пришел к фигурантке домой навеселе и она отказалась впускать его в квартиру. Между ними началась ссора, которая переросла в драку. Тогда женщина схватила кухонный нож и дважды ударила им знакомого в шею. Раненый пытался спуститься по лестнице, но упал и умер на месте", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

В квартире задержанного полицейские обнаружили пятна, похожие на кровь, и вероятно орудие преступления - кухонный нож. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертные исследования.

Женщину задержали, ей грозит до 15-ти лет заключения. В ближайшее время суд изберет подозреваемой меру пресечения.

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