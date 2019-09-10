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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17892) Нацполиция (10047) убийство (5330)

 Женщина ударом ножом в шею убила своего знакомого в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В одном из подъездов многоэтажки в Святошинском районе Киева местные жители обнаружили мужчину в крови, во время осмотра медики констатировали смерть потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Осмотрев мужчину, врачи сообщили полицейским, что на шее погибшего обнаружили два ранения, похожие на ножевые. Для установления окончательной причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские установили личность погибшего: им оказался 45-летний киевлянин, который проживал в соседнем доме. По словам местных жителей, пострадавшего ранее неоднократно видели в этом подъезде, ведь он часто приходил в гости к своей знакомой.

"46-летнюю подозреваемую полицейские задержали неподалеку от места преступления – женщина на рынке распивала алкогольные напитки. Во время общения с правоохранителями она нервничала и путано объясняла, что случилось. В конце концов рассказала, что погибший – ее знакомый, с которым она неоднократно употребляла спиртное. В тот день мужчина пришел к фигурантке домой навеселе и она отказалась впускать его в квартиру. Между ними началась ссора, которая переросла в драку. Тогда женщина схватила кухонный нож и дважды ударила им знакомого в шею. Раненый пытался спуститься по лестнице, но упал и умер на месте", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

В квартире задержанного полицейские обнаружили пятна, похожие на кровь, и вероятно орудие преступления - кухонный нож. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертные исследования.

Женщину задержали, ей грозит до 15-ти лет заключения. В ближайшее время суд изберет подозреваемой меру пресечения.

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Женщина ударом ножом в шею убила своего знакомого в Святошинском районе Киева, - Нацполиция 01
Женщина ударом ножом в шею убила своего знакомого в Святошинском районе Киева, - Нацполиция 02
Женщина ударом ножом в шею убила своего знакомого в Святошинском районе Киева, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147562
 
 
 Топ комментарии
 
стоит ли спрашивать,за кого голосовала подобная публика на прошедших выборах?
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Хрін його знає... може, вона відмовилась впускати його в квартиру, бо на порозі вони посперечалися про тенденції літератури постмодернізму в інформаційну епоху... або, скажімо, про занепад психологізму та домінанту типового в критичному реалізмі 19 ст. Женщина ударом ножом в шею убила своего знакомого в Святошинском районе Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1991
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стоит ли спрашивать,за кого голосовала подобная публика на прошедших выборах?
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Хрін його знає... може, вона відмовилась впускати його в квартиру, бо на порозі вони посперечалися про тенденції літератури постмодернізму в інформаційну епоху... або, скажімо, про занепад психологізму та домінанту типового в критичному реалізмі 19 ст.
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За дешеву комуналку, сватів та 95-й квартал...
Сватів і цілодобовий квартал вони вже мають.
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подобная публика шоколадом закусывает регулярно, но на выборы принципиально не ходит.
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с ней все попнятно , порохотетка , На Майдане такие ходили . ради забухать и кричали по ро ше нко .
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На Майдане НИКТО не кричал порошенко, так же, как и клячко - этих персонажей освистывали. Множество раз. На многих "вече".
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в таких трущебах всегда что то подобное происходит. стараюсь не бывать в таких домах и не иметь знакомых проживающих в таких бомжатниках
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она считала глотки когда он пил из горла.... лишних 2 глотка стали фатальными...
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99,9% таке бид.о навряд чи проголосує за українське кіно, віру, армію, мову, безвіз, ЄС, НАТО..А закого проголосує? Здогадайтеся самі.
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