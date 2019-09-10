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 Общество
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Все про:избиение (9328) Киев (17892) подростки (164) прокуратура (3635)

 Подростки, которые жестоко избили мужчину в Киеве и сняли это на камеру, пойдут под суд, - прокуратура. ФОТО

Трое подростков, которые жестоко избили мужчину и сняли свои действия на телефон предстанут перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении трех несовершеннолетних, из хулиганских побуждений нанесших телесные повреждения 51-летнему мужчине", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что вопиющий инцидент произошел 18 июня этого года на территории жилого массива Виноградарь в Подольском районе столицы.

"Увидев во дворе жилого дома мужчину, который показался им бездомным, молодые люди начали поочередно наносить ему удары по различным частям тела. По его просьбе остановиться и не трогать его, злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия подростки снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выложили видеозапись в социальную сеть", - отметили в прокуратуре.

Действия подростков квалифицированы по ч.ч. 2,3 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц).

Обвинительный акт по указанным статьям направлен в Подольский районный суд для рассмотрения по существу.

"Отметим также, что один из подозреваемых весной 2019 года уже был судим за совершение аналогичного уголовного правонарушения, выразившегося в распылении на улице слезоточивого газа в лицо женщин в возрасте и фиксировании указанных действий на камеру мобильного телефона", - сообщили в прокуратуре.

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Подростки, которые жестоко избили мужчину в Киеве и сняли это на камеру, пойдут под суд, - прокуратура 01
Подростки, которые жестоко избили мужчину в Киеве и сняли это на камеру, пойдут под суд, - прокуратура 02
Подростки, которые жестоко избили мужчину в Киеве и сняли это на камеру, пойдут под суд, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147551
 
   
 Топ комментарии
 
Их бы еще и кастрировать, чтобы потом не размножались. А то посидят на малолетке (если сядут) и начнут плодить себе подобных крыс((
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А ты считаешь, что такие звери должны размножаться? Лучше уж никого, чем полчища маньяков.
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Ага. При Порошенко такого не было. Подростки, жестоко избившие мужчину в Киеве, пойдут под суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6369
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Их бы еще и кастрировать, чтобы потом не размножались. А то посидят на малолетке (если сядут) и начнут плодить себе подобных крыс((
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У нас и так смертность рождаемость официально превышает в два раза а ты еще кастрировать хочешь ?! То кто тут через полвека вообще жить будет?- китайцы? арабы с неграми?
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А ты считаешь, что такие звери должны размножаться? Лучше уж никого, чем полчища маньяков.
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по мне любой ВОСПИТАННЫЙ и ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ араб, китаец или негр априори нужен. А такое чмо как эти ублюдки даже на зоне нам не нужны.
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по этой статье НЕ САДЯТ!!! бредовое обвинение!!! если жестко посмотреть - то тут покушение на убийство можно припаять!
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Так вот, они отделаются штрафом. А точнее их родители. Хотя они могли этого мужчину запросто убить( И получается, что сначала они женщинам газом в глаза, затем людей ногами забивают, а завтра вообще с ножом резать прохожих пойдут. Им бы статью более жесткую, чем хулиганка.
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Сучьи дети...
Не ходите, дети, в школу -
Приходите бить крамолу!
И не то чтоб эти детки
Были вовсе - малолетки, -
Изрубили эти детки
Очень многих на котлетки!

В.С. Высоцкий
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Они же дети.Их в тюрьму для малолетних. а родаков-для взрослых,если таковые имеются
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Подрастает новое поколение анижедетей.
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молодцы украинцы, бьете друг друга на улицах и в донбасе, но не трогаете хабадников и их меноры, которые подарили ваш крым хабаднику Шеломе (Путин) и перчат вас без остановки уже который год...конечно с таким подходом у вас ничего путного в стране не произойдет...
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Цікава новина на сайті Динамо Шуріка. Більшість вболівальників не сприймають зЕ! Подростки, которые жестоко избили мужчину в Киеве и сняли это на камеру, пойдут под суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1756
Вболівальники Динамо не сприймають преЗЕдента!

Ось деякі висловлювання:
Подростки, которые жестоко избили мужчину в Киеве и сняли это на камеру, пойдут под суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9547
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они Барыгу вообще за человека не считали Підлітки, які жорстоко побили чоловіка в Києві, підуть під суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3357
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Когда футбольному имбецилу дали методичку порохоботов....
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Бойцы ВСУ - порохоботы. Майдановцы - порохоботы. Ультрас - порохоботы. Украинцы за границей - порохоботы. Блогеры - порохоботы.

В сухом остатке только амебы, которые подтираются без посторонней помощи с трудом.
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Ці ******** щось дуже на хачіків подібні. Етнозлочинність = аваков = безкарність ?
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