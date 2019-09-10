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Все про:граница (3250) контрабанда (1815) наркотики (1583) СБУ (13807)

 Бывший правоохранитель организовал канал сбыта наркотиков из Украины в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Луганской области перекрыт канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ.

По данным сотрудников Службы безопасности Украины, канал организовал бывший правоохранитель, житель Новопсковского района, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

Вывозили наркотики через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшевка". Этим занималась невестка организатора. После наркотические средства передавали заказчикам на территории РФ. В Украину злоумышленники возвращались уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков.

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"8 сентября правоохранители обнаружили очередную попытку контрабандистов транспортировать нарковещество через границу в РФ. Изъят пакет с каннабисом весом почти 100 граммов, который женщина перевозила в белье, скрыв его таким образом от таможенного контроля. Одновременно в местах выращивания, переработки и сортировки наркотических веществ, по месту проживания злоумышленников и на их приусадебном участке, следователями проведены санкционированные обыски. Обнаружена плантация с 19 кустами конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме 9600 долларов США и 61 000 российских рублей", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По результатам проведенных экспертиз будет решаться вопрос о регистрации уголовных производств по статьям 307 и 310 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за незаконное изготовление, перевозку и сбыт наркотиков, а также за выращивание наркосодержащих растений. Продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению правонарушителей проводились совместно с Государственной пограничной службой Украины.

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Бывший правоохранитель организовал канал сбыта наркотиков из Украины в РФ, - СБУ 01
Бывший правоохранитель организовал канал сбыта наркотиков из Украины в РФ, - СБУ 02
Бывший правоохранитель организовал канал сбыта наркотиков из Украины в РФ, - СБУ 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3147540
 
 
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Нужно было наоборот, увеличить трафик
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Мент постсовецкого разлива - потенциальный бандит. А иначе на кого бы тогда опирались олигархи ? Это их корманная армия. Ахмет это доказал на деле.
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Вернуть в органы и наградить именным пистолетом. Лично готов пожать офицеру руку.
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Концерты Квартал-95 наиболее хорошо заходят именно под травкой. Думаю, коноплю скоро разрешат.
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Порохоботам виднее, конечно, под травкой
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Это действительно проблема. Что делать с "правоохранителями"? Ведь их куда не засунь - везде организуют схему или банду. Но, как минимум, не стоит им платить с гос.бюджета
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І це замість державних дотацій?! Ті, хто на курях та яйцях мають мільйони отримують сотні мільйонів дотацій, а тут людина за власний кошт налагодила експорт і на тобі.
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