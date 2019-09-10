 Бывший правоохранитель организовал канал сбыта наркотиков из Украины в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

По данным сотрудников Службы безопасности Украины, канал организовал бывший правоохранитель, житель Новопсковского района, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

Вывозили наркотики через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшевка". Этим занималась невестка организатора. После наркотические средства передавали заказчикам на территории РФ. В Украину злоумышленники возвращались уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

"8 сентября правоохранители обнаружили очередную попытку контрабандистов транспортировать нарковещество через границу в РФ. Изъят пакет с каннабисом весом почти 100 граммов, который женщина перевозила в белье, скрыв его таким образом от таможенного контроля. Одновременно в местах выращивания, переработки и сортировки наркотических веществ, по месту проживания злоумышленников и на их приусадебном участке, следователями проведены санкционированные обыски. Обнаружена плантация с 19 кустами конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме 9600 долларов США и 61 000 российских рублей", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По результатам проведенных экспертиз будет решаться вопрос о регистрации уголовных производств по статьям 307 и 310 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за незаконное изготовление, перевозку и сбыт наркотиков, а также за выращивание наркосодержащих растений. Продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению правонарушителей проводились совместно с Государственной пограничной службой Украины.

Также смотрите: Полиция разоблачила канал сбыта наркотиков в места несвободы Житомира. ФОТОрепортаж







Смотрите также: Лаборатория по изготовлению амфетамина разоблачена в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж