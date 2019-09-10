 Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что необработанные камни разного размера перевозили жители Волыни, спрятав их в конструктивных особенностях своих автомобилей.

На правонарушителей составлены соответствующие документы. Камни и автомобили изъяты.

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