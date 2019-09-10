 Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, в пункте пропуска "Устилуг" на украинско-польской границе на основании информации СБУ пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками остановили для проверки три автомобиля. Во время их осмотра правоохранители обнаружили почти 28 килограммов янтаря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сообщается, что необработанные камни разного размера перевозили жители Волыни, спрятав их в конструктивных особенностях своих автомобилей.
На правонарушителей составлены соответствующие документы. Камни и автомобили изъяты.
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Источник: https://censor.net.ua/p3147535
и легализироваться сами побегут
пятерку для начала, конфискация и так есть