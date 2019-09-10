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 Происшествия, Общество
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Все про:Волынь (644) Госпогранслужба (3446) янтарь (509)

 Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, в пункте пропуска "Устилуг" на украинско-польской границе на основании информации СБУ пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками остановили для проверки три автомобиля. Во время их осмотра правоохранители обнаружили почти 28 килограммов янтаря.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что необработанные камни разного размера перевозили жители Волыни, спрятав их в конструктивных особенностях своих автомобилей.

На правонарушителей составлены соответствующие документы. Камни и автомобили изъяты.

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Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей 01
Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей 02
Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей 03
Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей 04
Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей 05
Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей 06
Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей 07

Источник: https://censor.net.ua/p3147535
 
 
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за вывоз камня стать криминал сделают
и легализироваться сами побегут
пятерку для начала, конфискация и так есть
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