EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1085  6
Все про:СБУ (13807) терроризм (18102) Донбасс (19310)

 Задержан мужчина, который выдавал разведданные террористам "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия терроризму в Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность сообщника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Северодонецка по собственной инициативе наладил контакты с главарем одного из диверсионно-разведывательных подразделений российско-террористических незаконных вооруженных формирований.

"Мужчина по заданию куратора собирал информацию разведывательного характера в пользу спецслужб РФ. Информатор, в частности, передавал боевику сведения о местах дислокации личного состава и руководстве подразделений операции Объединенных сил, правоохранительных органах, представительстве международных гуманитарных организаций, деятельности местных организаций политических и общественных организаций, перемещении военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что террористы использовали эти данные при планировании военных действий и диверсионных актов на территории Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала механизм финансирования "ДНР" владельцами сети аптек. ФОТО

Правоохранители провели санкционированные следственные действия по месту жительства сообщника боевиков и его связей. Во время обысков обнаружены и изъяты химические вещества, боеприпасы, в том числе семь корпусов гранат Ф-1 и РГН, пять запалов к гранатам, сто пятьдесят патронов калибра 5,45 мм, а также наркотические вещества амфетамин и каннабис, которые направлены на экспертизу.

Изъята компьютерная техника, с помощью которой злоумышленник передавал информацию боевикам. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

После проведения экспертиз ему будет сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами - ст. 263 и в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств - ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Разоблачение информатора проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 227 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО, - СБУ

Задержан мужчина, который выдавал разведданные террористам ЛНР, - СБУ 01
Задержан мужчина, который выдавал разведданные террористам ЛНР, - СБУ 02
Задержан мужчина, который выдавал разведданные террористам ЛНР, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147496
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дайте угадаю, под личное обязательство его завтра отпустят?
 показать весь комментарий
 
Какое еще обязательство? Под личное обязательство слишком почетно, личнгое обязательство для цемахов. Чтобы потом о пытках в украинских тюрьмах рассказывали. А тут мелкая сошка. Его отпустят просто так.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх