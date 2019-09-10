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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (23575) импичмент (358) Юрчишин (35) Слуга народа (291)

 "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин. ФОТО

При принятии закона об импичменте был нарушен Регламент Верховной Рады.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Ярослав Юрчишин ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Только что фракция Слуги Народа критически нарушила закон Украины - Регламент парламента. Несмотря на то, что в отношении законопроекта об импичменте были предложения, только голосами СН этот закон был принят в целом", - заявил Юрчишин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. ВИДЕО

Напомним, сегодня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.

Слуга народа при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин 01
Слуга народа при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3147469
 
 
 Топ комментарии
 
зе-слугам приказали - слуги проголосовали.... "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5234
Теперь все время так будет....
Парламентаризм в Украине сдох..... - пора это уже понять...
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ти взагалі-то, окрім власних кишкових вихлопів, щось чуєш?
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А я против. Так что пока 50% на 50%. А надо три четверти. Причем не нас, а депутатов. "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8342
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Так что уже объявили про импечмент Зеленскому? "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4874
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Уже объявили, что Цензор закрывают, а все порохоботы переходят работать на Обозреватель, разводить срачь с кончеными кацапскими тролями!))
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Проблема современности в том, что все, что опубликовано в интернете, большинство принимает как истину. "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3492
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Очередной умник который считает себя умнее народа.
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в рф 83 проц. народа проголосили за пуйло, что не мешает ему быть уродом и что?
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Тобто, при потребі скасують той закон моментально
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спецом сделали - у них хватает голосов что бы сделать все правильно
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зе-слугам приказали - слуги проголосовали.... "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5234
Теперь все время так будет....
Парламентаризм в Украине сдох..... - пора это уже понять...
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Зато быстро и эффективно, а не как раньше за каждый закон шли долгие торги и голосования по 15раз и не жмут как раньше кнопки за себя и пустые места рядом.
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Илья - закони потрібно приймати згідно РЕГЛАМЕНТУ - тобто по ЗАКОНУ , а не так , як твій клАван хоче ! ПОНОЧАМ вже закони приймають !! Це для того , що б потім не було
ніяких зачіпок для оскарження закону у суді !!
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Червоні комісари теж були за негайні розстріли за рішенням трійок, доки самі не ставали жертвами доносів. До речі, такий стан речей й тоді влаштовував люмпен-клас. Тож зелені комісари готові з вами "зробити це разом".
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а давайте тройки введем, быстро и эффективно растеривать будут
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Зато быстро и эффективно, а не как раньше

Вот бы тебя так врач лечил, на должность которого главврач назначил уборщицу тетю Дусю, да?
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В правильно сделали, нечего на недели растягивать если для принятия в целом нужно не 300 а только 226 голосов.
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"Только что фракция Слуги Народа критически нарушила закон Украины - Регламент парламента. Несмотря на то, что в отношении законопроекта об импичменте были предложения, только голосами СН этот закон был принят в целом", - відповідно цей закон з часом буде не чинним.

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классный закон, почти из одной фразы
1. импичмент невозможен..)))
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не пойму. к чему эта видимость работы, если такое принятие снимается одним решением Конституционного Суда? для упоротых зелебобиков, чтобы рейтинги себе поднять?
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Нет в Украине такого суда, умер.

Глава Офиса президента Андрей Богдан чокается стаканами с главой Конституционного суда Натальей Шапталой.

https://inforesist.org/wp-content/uploads/2019/08/screenshot_4.jpg
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Эти проститутки будут любой власти служить, а они начали Коломойскому служить ещё до первого тура выборов, так, что, если власть сменится, то их решение будет уж точно законным...
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слуга народу: відсутність інтелекту,вміння читати та писати не є обов*язковим, головне стадний інстинкт, вміння натискати потрібні кнопки по команді
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"Только что фракция Слуги Народа критически нарушила закон Украины - Регламент парламента. Несмотря на то, что в отношении законопроекта об импичменте были предложения, только голосами СН этот закон был принят в целом", - заявил Юрчишин.

Ну так надо было написать какая именно статья или положение регламента было нарушено. А так нихрена не понятно. Так любой может вякнуть.
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Закон принят без чтения и обсуждения. без поправок. зебилы трускавецкие не в состоянии понять, что там написано.
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Так разве для принятия закона нужно что-то кроме >50% голосов присутствующих депутатов?
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Ну так и напишите, что де нарушена такая-то статья регламента и со ссылочкой на нее. А мы все сходим туда и убедимся в Вашей правоте.
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Об этом написано в статье.
У депутатов были замечания, предложения к тексту закона.
Согласно регламента каждое предложение должно быть озвучено и проголосовано в зале.
Так было ВСЕГДА.
До нынешней ЗЕрады.
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где? Я не видел какая именно статья регламента нарушена.
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Что такое принять за основу и в целом различаешь?
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це круто..всі закони з порушенням регламенту тоді можна в любий зручний час їх відмінити..а то що понаприймали оспорити в суді...тобто .влада поміняється і поміняти можна закони..прийде інша влада знову можна міняти
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Фсё Зеля отчитался перед баранами ! Импичмент принят,как оно и обещало,а то что его практически не возможно осуществить по такому закону,так зелебобики ни кому не обещали !!!!
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Уже становится неписаным законом незаконное принятие законов. Зебилы же.
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Да фигня этот закон...это филькина грамота....он невыполним.....его потому зебобик и внес...и потому его зебобики и приняли...
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Если кто не доволен импичментом - высказывайтесь.
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Импичмента по этому закону никогда не будет...никому...и этому презЕденту...ни последующим Президентам.....
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Идиотина, а до этого была возможность объявить тот самый "импичмент" президенту, что ты в очередной раз вонь разносишь?
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Да....по Закону о ВСК...который приняла предыдущая Рада...и на который положил большой болт чувак с ксивой презЕдента...это можно было сделать в течении года....
В том законе была четко прописана процедура импичмента...и указанием сроков тех или иных действий....
С указанием того...чего в законе от презЕдента нет.....
Ты поняла зеленая идиотина или еще раз написать???
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Идиотина, а тот закон действительно принят и подписан? И когда его приняли в ВР, брехливая идиотина?
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Во ты ты тупой...Закон о ВСК который содержит в себе процедуру импичмента реально принят Верховной Радой....и подписан Спикером...и направлен на подпись зебобику...но зебобик положил на него большой болт...

Зачем ты зеленая идиотина так выставляешь свою тупость на показ..??
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Зеб, купи квартиру, заселись в неё и не обращай внимание на то, что по-закону она куплена или нет, ведь ты в неё заселился и кому-то заплатил.
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Во первых я не Зеб. Во вторых - прекращай нести бред.
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Это не закон...это очередная порция "божьей росы" в мордочки зебобикам....
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Не врите! Разве эти слуги могут что-то нарушать?!"Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8165
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Это фото тех двух?? Тупой и еще тупее?? "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5423
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Та хрен с ним , с этим импичментом "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8359 ,, кловуны , лучше скажите когда начнёте работать , а не пиариться . ?? Вы законы думаете принимать ?? "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4376.
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Да да...надо брать с ***** пример, он даже горшок с собой носит чтоб не пропустить ни одного голосования не говоря о вызове на допрос!
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Печалька, Юрчишин который наверно и сейчас за ***** проголосовал не имел шанса серануть в законе крупными букавами "Сдезь был Вася"
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Тупое стадо Зебилов проголосовало по указке пастуха......
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Закон настоящий....но толку от него как от зеленого козла молока.....нет... "Слуга народу" під час ухвалення закону про імпічмент порушила Регламент Ради, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5061
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как при Наполеоне Бонапарте - трибунат обсуждает законы, но не имеет права голосовать. законодательный совет обязан голосовать, но не имеет права обсуждать. все просто и понятно: как император прикажет - так и будет.
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Юрчишину обидно закон об импичменте принят.
Зеленский сказал, Зеленский сделал не то, что предыдущий только болтал и обещал.
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