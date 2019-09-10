 "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Ярослав Юрчишин ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.
"Только что фракция Слуги Народа критически нарушила закон Украины - Регламент парламента. Несмотря на то, что в отношении законопроекта об импичменте были предложения, только голосами СН этот закон был принят в целом", - заявил Юрчишин.
Напомним, сегодня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.
Теперь все время так будет....
Парламентаризм в Украине сдох..... - пора это уже понять...
ніяких зачіпок для оскарження закону у суді !!
Вот бы тебя так врач лечил, на должность которого главврач назначил уборщицу тетю Дусю, да?
1. импичмент невозможен..)))
Глава Офиса президента Андрей Богдан чокается стаканами с главой Конституционного суда Натальей Шапталой.
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Ну так надо было написать какая именно статья или положение регламента было нарушено. А так нихрена не понятно. Так любой может вякнуть.
У депутатов были замечания, предложения к тексту закона.
Согласно регламента каждое предложение должно быть озвучено и проголосовано в зале.
Так было ВСЕГДА.
До нынешней ЗЕрады.
В том законе была четко прописана процедура импичмента...и указанием сроков тех или иных действий....
С указанием того...чего в законе от презЕдента нет.....
Ты поняла зеленая идиотина или еще раз написать???
Зачем ты зеленая идиотина так выставляешь свою тупость на показ..??
Зеленский сказал, Зеленский сделал не то, что предыдущий только болтал и обещал.