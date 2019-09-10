 Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС со ссылкой на данные СЦКК.

Как сообщается, представители ООО "Флангер" проводили работы по расширению обочины дороги в направлении моста, а именно: полностью заасфальтировали левую обочину дороги (до 800 м) в направлении разрушенного моста. Также, провели подготовительные работы по расширению правой части обочины дороги (положен щебень протяженностью до 600 м) в направлении разрушенного моста.

Оперативно-пиротехническим подразделением ГСЧС Украины проводились работы по обследованию участка местности для технологической дороги, с целью обеспечения подъезда к разрушенной части моста.

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Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста.

В свою очередь, как отметили в СЦКК, незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства относительно демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, и не убраны фортификационные сооружения, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК), так и за мостом (бетонные сооружения - огневые точки).









Фото: пресс-центр ОС/Facebook