 Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС со ссылкой на данные СЦКК.
Как сообщается, представители ООО "Флангер" проводили работы по расширению обочины дороги в направлении моста, а именно: полностью заасфальтировали левую обочину дороги (до 800 м) в направлении разрушенного моста. Также, провели подготовительные работы по расширению правой части обочины дороги (положен щебень протяженностью до 600 м) в направлении разрушенного моста.
Оперативно-пиротехническим подразделением ГСЧС Украины проводились работы по обследованию участка местности для технологической дороги, с целью обеспечения подъезда к разрушенной части моста.
Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста.
В свою очередь, как отметили в СЦКК, незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства относительно демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, и не убраны фортификационные сооружения, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК), так и за мостом (бетонные сооружения - огневые точки).
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В "Слузі народу" готові говорити про виведення натівських інструкторів при деокупаціі Донбасу.
Для відновлення довіри за столом переговорів ( ДОВІРА З КАЦАПАМИ !!! ) і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, - Дмитрий Кулеба. ФОТОрепортаж
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба после своего прибытия в штаб-квартиру НАТО поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины и в целом оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого", - заявил Кулеба.
В ходе проведения встреч стороны проявили взаимный интерес к укреплению и усилению взаимодействия Альянса в контексте противодействия гибридным угрозам, а также обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в Черном море.
Также стороны договорились о продолжении практик совместной военной подготовки, вместе со стажировкой украинских военнослужащих ВМС на кораблях ВМС государств-членов НАТО.
Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.
Напомним, вчера Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции прибыл в штаб-квартиру НАТО, где провел ряд встреч для обсуждения евроатлантической интеграции Украины.
Я не придумала заявление влиятельного волохатого Зе-депутата.
Он это сказал в интервью ТСН.
Каждый верит в то что хочет верить, только не надо ваши сексуальные фантазии представлять как истину в последней инстанции.
Я показала не свою выдумку, а информацию о заявлении ЗЕдепутана.
При запрете на пребывание в Украине инструкторов НАТО пустые бла-бла-бла о сотрудничестве с НАТО можно сразу выбрасывать в мусор.
При этом Украина зачем-то начала работы... Начинать нужно только тогда, когда сепары уберут свои будки и флаги с территории Украины, с этого берега. А иначе они так и ставят под собой захваченый кусок на этом берегу...