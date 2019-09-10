EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1266  33
Все про:мост (500) СЦКК (550) Станица Луганская (63)

 Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК. ФОТО

Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства относительно демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения №1. В свою очередь, украинская сторона проводит подготовительные работы по оборудованию площадки для установки тяжелой строительной техники у разрушенной части моста в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС со ссылкой на данные СЦКК.

Как сообщается, представители ООО "Флангер" проводили работы по расширению обочины дороги в направлении моста, а именно: полностью заасфальтировали левую обочину дороги (до 800 м) в направлении разрушенного моста. Также, провели подготовительные работы по расширению правой части обочины дороги (положен щебень протяженностью до 600 м) в направлении разрушенного моста.

Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК 01

Оперативно-пиротехническим подразделением ГСЧС Украины проводились работы по обследованию участка местности для технологической дороги, с целью обеспечения подъезда к разрушенной части моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы выпустили 6 мин калибром 82 и 120 мм по жилым кварталам Верхнего Торецкого и Лебединского, - СЦКК

Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК 02

Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста.

Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК 03

В свою очередь, как отметили в СЦКК, незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства относительно демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, и не убраны фортификационные сооружения, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК), так и за мостом (бетонные сооружения - огневые точки).

Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК 04
Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК 05
Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК 06
Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК 07
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК 08

Источник: https://censor.net.ua/p3147467
 
 
 Топ комментарии
 
А зачем? Просто там еще не та середина, на которой надо сойтись, да зебилы? НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6229
 показать весь комментарий
 
Як так? Зе ж з путіним на рівних домовляється? НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2279
 показать весь комментарий
 
Сука так образливо бути лохом.....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А зачем? Просто там еще не та середина, на которой надо сойтись, да зебилы? НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6229
 показать весь комментарий
 
 
шмат лайна .. бери рошен в руки і .. працюй із ним - це твоє покликання ))
 показать весь комментарий
 
Та то понятно Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7810 Середина где, спрашиваю, адепт зеленой сопли?
 показать весь комментарий
 
 
Акщо зрозумів.. То не відволікайся.. І працю ротом..)) і буде тобі середина
 показать весь комментарий
 
А они как наш президнет, никому ничего не должны кроме семьи пушилину НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5426
 показать весь комментарий
 
 
Як так? Зе ж з путіним на рівних домовляється? НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2279
 показать весь комментарий
 
 
а эти дураки уже асфальтируют, дебилы ***
 показать весь комментарий
 
 
Как же так, кто же мог подумать, там же честньіе террористьі, ани же обісцяли !
 показать весь комментарий
 
 
Лох, это судьба. А как вы хотели? 350 лет унижений, убийств, голодоморов, а половина населения до сих пор блеет, ...мышебратьяяя, анижедетиии, миру - мир, здаемсууу!!!...
 показать весь комментарий
 
 
Украина идет в НАТО? Забудьте. Даже просто сотрудничества не будет.

В "Слузі народу" готові говорити про виведення натівських інструкторів при деокупаціі Донбасу.



Для відновлення довіри за столом переговорів ( ДОВІРА З КАЦАПАМИ !!! ) і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
 показать весь комментарий
 
 
Вас что на цензоре забанили, или чукча не читатель, чукча писатель?!!

Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, - Дмитрий Кулеба. ФОТОрепортаж
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба после своего прибытия в штаб-квартиру НАТО поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины и в целом оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого", - заявил Кулеба.
В ходе проведения встреч стороны проявили взаимный интерес к укреплению и усилению взаимодействия Альянса в контексте противодействия гибридным угрозам, а также обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в Черном море.

Также стороны договорились о продолжении практик совместной военной подготовки, вместе со стажировкой украинских военнослужащих ВМС на кораблях ВМС государств-членов НАТО.
Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.

Напомним, вчера Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции прибыл в штаб-квартиру НАТО, где провел ряд встреч для обсуждения евроатлантической интеграции Украины.
 показать весь комментарий
 
Бла-бла-бла про сотрудничество, чтобы временно усыпить бдительнось части населения, не желающей ложиться под Рашу.
Я не придумала заявление влиятельного волохатого Зе-депутата.
Он это сказал в интервью ТСН.
 показать весь комментарий
 
Я вас понял тут пишут КАКУ а там все ГУД.
Каждый верит в то что хочет верить, только не надо ваши сексуальные фантазии представлять как истину в последней инстанции.
 показать весь комментарий
 
Озабоченный Вася перепутал сайты.
Я показала не свою выдумку, а информацию о заявлении ЗЕдепутана.
При запрете на пребывание в Украине инструкторов НАТО пустые бла-бла-бла о сотрудничестве с НАТО можно сразу выбрасывать в мусор.
 показать весь комментарий
 
Так а где фото не демонтированных фортификационных сооружений?
 показать весь комментарий
 
Сгоняй щелкни, скока тут ехать, 500 км?
 показать весь комментарий
 
 
Но такое мелкое досадное недоразумение не помешает ведь солнышку нашему, спасителю ЛадимрЛександрычу продолжить отвод ВСУ с позиций?
 показать весь комментарий
 
 
Цемаху двойную, и талоны на усиленное питание...
 показать весь комментарий
 
НВФ РФ не выполнили взятые на себя обязательства..

При этом Украина зачем-то начала работы... Начинать нужно только тогда, когда сепары уберут свои будки и флаги с территории Украины, с этого берега. А иначе они так и ставят под собой захваченый кусок на этом берегу...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх