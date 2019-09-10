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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2304) НАТО (6444) Кулеба Дмитрий (160)

 Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, - Дмитрий Кулеба. ФОТОрепортаж

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба после своего прибытия в штаб-квартиру НАТО поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины и в целом оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого", - заявил Кулеба.

В ходе проведения встреч стороны проявили взаимный интерес к укреплению и усилению взаимодействия Альянса в контексте противодействия гибридным угрозам, а также обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в Черном море.

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Также стороны договорились о продолжении практик совместной военной подготовки, вместе со стажировкой украинских военнослужащих ВМС на кораблях ВМС государств-членов НАТО.

Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.

Напомним, вчера Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции прибыл в штаб-квартиру НАТО, где провел ряд встреч для обсуждения евроатлантической интеграции Украины.

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Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, - Дмитрий Кулеба 01
Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, - Дмитрий Кулеба 02
Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, - Дмитрий Кулеба 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147450
 
 
 Топ комментарии
 
Странно, поехал в Брюсель, к пендосам. а должен был по идее на Московию на коленях ползти, царю -батюшке Хуйло в ноги кланяться, ДА ПОРОХОБОТЫ?!!
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Співробітництво з НАТО нічого не дасть, НАТО хоче бачити Україну слабкою нікчемною в військовому сенсі державою, повністю залежною від допомоги НАТО! Якщо хочемо будувати сильну Україну, потрібно менше слухати західних експертів а більше грошей вкладати в українську армію та ВМСУ! Потрібно повернути крейсер Україна в склад ВМСУ і почати його реконструкцію і обладнання новітніми бойовими системами, потрібно будувати корвети та фрегати, щоб мати в океані групу кораблів озброєну ядерною зброєю! Потрібно відновлювати ядерний потенціал, як би це не сприймалось в штики нашими "партнерами" по НАТО! Потрібно спільно з Китаєм оновлювати нашу авіацію! Китай вже робить копії Міг-29 та Су-27 і нам потрібно активно долучатись до китайських проектів і робити свої двигуни 5-го покоління до цих машин, щоб далі виробляти їх спільно з китайцями і оноволювати свої ВПС ЗСУ! Потрібно активно долучатись до китайських проектів по літакам 5-го покоління, як ми долучились до проекту виробництва унікального універсального літака L-15! Потрібно продовжувати модернізацію українських авіадвигунів для L-15, щоб збільшити його швидкість і довести його можливості до рівня Міг-29. 5 років війни та "співпраця" з НАТО не дозволили нам вийти на якісно новий рівень управління та ведення бойових дій, всі ці радники та тренери НАТО не покращують нашу систему управління військами, а саме це є для нас катастрофічно слабкою ланкою в організації бойовоих дій!
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Потрібно критично оцінити допомогу НАТО за 5 років війни і зробити правильні висновки, щоб через 5 років знову не сидіти біля розбитого корита!
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треба не голосувати за януковичей та зеленських - і не будеш сидіти
а НАТО тут ні до чого
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Странно, поехал в Брюсель, к пендосам. а должен был по идее на Московию на коленях ползти, царю -батюшке ***** в ноги кланяться, ДА ПОРОХОБОТЫ?!!
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Реформы - как сдать территории, и шоб тебе за это нифига не было?
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Хм, а у пэти дальше лозунгов дело не шло
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ща ирка, пэтина подстилка, начнет верещать, шо это плагиат😀
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