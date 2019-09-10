 Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, - Дмитрий Кулеба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины и в целом оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого", - заявил Кулеба.

В ходе проведения встреч стороны проявили взаимный интерес к укреплению и усилению взаимодействия Альянса в контексте противодействия гибридным угрозам, а также обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в Черном море.

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Также стороны договорились о продолжении практик совместной военной подготовки, вместе со стажировкой украинских военнослужащих ВМС на кораблях ВМС государств-членов НАТО.

Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.

Напомним, вчера Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции прибыл в штаб-квартиру НАТО, где провел ряд встреч для обсуждения евроатлантической интеграции Украины.

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