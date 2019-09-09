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Все про:Николай II (15) памятник (1882)

 Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке. ФОТО

В оккупированном Донецке появился памятник последнему российскому царю Николаю II.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Восточный варианат со ссылками на ресурсы террористов.

Сообщается, что бронзовый бюст российского императора был установлен на территории недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк

Также читайте: Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке

Как известно, царь Николай II вошел в историю под прозвищем "Кровавый", которое ему дали в народе за расстрел мирных демонстраций в 1905 году.

Именно Николай привел Российскую Империю к революции и краху. В 1918 году свергнутый царь был расстрелян большевиками в Екатеринбурге.

Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке 01

Источник: https://censor.net.ua/p3147379
 
 
 Топ комментарии
 
царь , который просрал империю.. эпохально Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2414
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Оно то так, но зато теперь я понимаю зачем нужно было блокировать рос.СМИ в Украине-чтоб укр. СМИ было легче новости искать.
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"...бил би царь коля дурачок да фунт сала пятачок"
(народна мудрість 1919 року випуску)
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Особый статус им за это в награду! Немедленно! Дужее дзяяякууу збазіііба друзьяааа...
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царь , который просрал империю.. эпохально Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2414
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И Ленин через дорогу.. И там почётный караул. А рядом пионЭры с красными шариками.
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"Всё смешалось в доме Облонских". Лев Николаевич Толстой переворачивается от таких сюжетов.
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Членин, Николай кровавый, православные коммунисты... Шиза прогрессирует
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А четырём сестрам родным и брату малолетнему с мамой что пуль по 20 получили в подвале не поставили? Не молитесь БОГУ отщепенцы---его там нет с 1918 года. И не будет.
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Так у них комунізм чи імперіялізм?) Половина з чорно-біло-жовтими ганчірками бігають, інша половина з червоними. Як вони там одне одного не повбивали? Чи там настільки каша у голові, що їм однаково під якими прапорами вбивати та грабувати?
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Скоро вони стануть повноправними членами української спільноти - йдемо семимильними кроками.
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Нет никакого противоречия. И коммунизм, и империализм - это русский мир.
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С ума сойти, что в головах.... собственно, что у тех, кто рулит - понятно - морочить вате мозг, а вот население .... просто жуть. Больше потратиться не на что бедным, всё уже есть. Ну да и хрен с ними.
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Зебильные скоро и у нас в Стольном Граде начнут всякую муть московитскую ставить...
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Осталось еще вазами и цветочками украсить в мокшанском стиле...Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 4781
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а в свободной Украине слуги чужого народа уничтожают все украинское....



Мирослав Гай

@miroslavgai

·5 ч

Ну от і все. Вони вбили українське кіно.
Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6477

Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2540
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Віротекантром якийсь. Майбутній тов. майор норотної міміції "днр")
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И этих далбо""бов собираются впихнуть в Украину усилинными темпами...пенсиии платят,моосты строят.Тьфу,мля....
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его место в Могилеве - была там у него ставка...а при чем Донецк?
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Вспомнилась песенка , По росеи слух пошёл-Николай с ума сошёл и видать не он один ...
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Несмотря на всю мерзость этого упыря, он был лучше большевиков. Но за его интересы воевали против Запада 3.5млн. украинцев, а за интересы большевиков - 6.
Вечно мы вступим в два говна из двух, причем в более вонючее - вступим более глубокО.
Точно шоле волхвы прокляли за крестопомазание учиненное князьком Владиком.
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Николай ІІ трусливо предал дворян и госслужащих, отрёкшись быть царём Российской Империи.
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может ему приснилась пирамида с миллионов черепов его жертв? и он обосрался от укоров совести?

совесть у таких тварей отсутствует как джунгли в Антарктиде
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Приучают к монархии быдлонаселение
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Російський політолог Станіслав Бєлковський запропонував номінувати президента України Володимира Зеленського на Нобелівську премію миру.
На думку Бєлковського, український лідер гідний престижної премії за обмін полоненими з Росією, пише Главком. Політолог вважає, що висунути Зеленського повинен останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов, який є лауреатом Нобелівської премії за видатний внесок у галузі зміцнення миру. - Михайлу Горбачову заборонений в'їзд в Україну. Про це повідомляє СБУ України. Казус з екс-президентом СРСР виник після його інтерв'ю газеті The Sunday Times, в якому він сказав, що приєднанням Криму до Росії було правильним рішенням. Після цього нардеп Антон Геращенко заявив, що звернувся з заявою до голови СБУ, голови МЗС з пропозицією заборонити в'їзд Горбачову на територію України, та до представництва ЄС з проханням розглянути питання про заборону в'їзду Горбачова на територію ЄС. У відповідь на питання про те, чи побоюється він можливої заборони в'їзду в Україну, екс-президент СРСР сказав: "Добре, я туди не їжджу і не буду їздити". "Горбачов сказав, що якби був при владі, то Радянський Союз існував би й понині. Також політик наголосив, що сумує через те, що розпалася така велика імперія.
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Не, не креативно ,надо было в стиле матрёшки ,в николае ленин в ленине сталин ,в слалине хрущёв в хрущёве брежнев в брежневе андропов в андропове черненко в черненко горбачёв в горбачёве ельцин а уже в ельцине ***** в ***** медведев а потом в медведеве опять ***** ... Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 1490
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ой Красный крест...вы теперь видите что не те таблетки вы гумконвоем им пихаете...ой не те...
там бы прививки от бешенства и галоперидор ящиками...
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Варто багато чого прочитати про ті часи. Наприклад - Спомини Вітте. Микола ІІ був ще тим лайном.
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злой‏ @abtohton 6 сент.

Дима Рогозин ещё будучи молодым и не оперившимся, показывал куда он в будущем запустит робота Фёдора

- К солнышку! - говорил Дима и задумчиво смотрел в небо

Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 4408
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Поклонська!!! Няш-мяш!!! Дідько, де Натаха?! Негайно випускайте Поклонську!!!
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Николай,конечно,никакой не "кровавый"Потому что тогда ленин "сатана",а для сталина и вовсе сложно придумать аналогию...Он скорее "николай-долбоё%",николай "всёпросравший".Ведь именно по вине этого недоумка и случился почти столетний ужас.Тогдашняя империя развивалась вполне капиталистически и для тех лет-демократично.Но...Роль уе"ана в истории.
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1905 год Николку ничему не научил. А история второй шанс не дает.
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Це ж нарот Думбаса. Шо ви хочете від потомственних зеків і кацапні, яку завозили туди.

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тупорилі
ставлять памятник Ніколашці, якого розстріляли більшовики (і його чотирьох доньок і малолітнього сина інваліда)
і оночасно ставлять памятник членіну, який і дав наказ розстрвлювати.
Кервник розстрільної групи Бєлобородов отримував державну пенсію і помер своєю смертю у 1953 (можу помилитись на рік-два)

До речі, казуси Історії:
перший Романов прийшов у 1613 з Іпатьєвського Монастиря
Останній Романов Ніколашка у 1918 був розстріляний у будинку інженера Іпатьєва
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Я за всеукраинский референдум по поводу Крыма и Даунбасса. Жить в одной стране с идиотами не хочу. Перед этим дать время на переселения адекватныхукраинцев. Остальным кацапским бабуинам резервация и колючая проволока в десять рядов с нашей стороны. Пусть дрочат на Сталина и Николашку.
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1000% , цю (про)кацапську бидлоту i за 100 лет не вилiкуешь..там же курва гени ...тамбовско-нiжнегородськi..
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Поклонська як дізнається - на колінах поповзе - ходу зробить з Кримнаш в Донецьк, якщо завтра стартане - до різдва приповзе
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И этим дебилам хотят бать особый статус???? И проводить там выборы???? Зеля опомнись!!!!!
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какой особый статус.. Только Звягилський и то на шахте Засядько..))
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Отродясь не был на Горняке, это какой район хоть?
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Романови з 1762 року, фактично Гольштейн-Готторп-Романови (рос. дореф. Гольштейнъ-Готторпъ-Романовская династіяГольштейнъ-Готторпъ-Романовская династія[1]; нім. Romanow-Holstein-Gottorp або Holstein-Gottorp-Romanow) - одна з ліній Ольденбурзькою династії (відома з XI століття), яка відокремилася від її Гольштейн-Готторпской гілки.
Завдяки спадкуванню по жіночій лінії вона прийняла ім'я Романових і в 1762 році в особі імператора Петра III встала на чолі Російської імперії. Авторитетні джерела з європейської генеалогії називають династію російських правителів, починаючи з Петра III не «Романови», а «Гольштейн-Готторп-Романови» - а ви кажете Вальцман...
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Ну , наконец-то ! Редкий ********** добрался из Москвы в Донецк. Жрите , суки .
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