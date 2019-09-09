 Памятник российскому царю Николаю ІІ установили в оккупированном Донецке. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Восточный варианат со ссылками на ресурсы террористов.

Сообщается, что бронзовый бюст российского императора был установлен на территории недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк

Также читайте: Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке

Как известно, царь Николай II вошел в историю под прозвищем "Кровавый", которое ему дали в народе за расстрел мирных демонстраций в 1905 году.

Именно Николай привел Российскую Империю к революции и краху. В 1918 году свергнутый царь был расстрелян большевиками в Екатеринбурге.





