 Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Гости подарили военными мячи с автографами футболистов сборной, именные футболки и другие сувениры.

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Подарки, а именно - билеты на матч со сборной Нигерии, получили и медики.

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