 Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Гости подарили военными мячи с автографами футболистов сборной, именные футболки и другие сувениры.
Подарки, а именно - билеты на матч со сборной Нигерии, получили и медики.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Гости подарили военными мячи с автографами футболистов сборной, именные футболки и другие сувениры.
Подарки, а именно - билеты на матч со сборной Нигерии, получили и медики.
почаще балуйте наших Бойцов своим вниманием
а це слуги народу роблять покращення
яке вєдчуєца папіжже
Сначала организаторы лоханулись и включили гимн Андорры вместо Албании. Албанцы завозмущались и отказались начать игру, пока не исполнят Гимн. наконец нужный Гимн нашли и исполнили.
А пока искали гимн, диктор стадиона решил заполнить паузу и тщательно извинился перед футболистами за сей казус... вот только извининения он принес сборной ... Армении...
Матч начался на 7 минут позже. Французы не дали шансов, 4:1