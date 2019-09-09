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 Спорт, Фоторепортаж
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 Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре. ФОТОрепортаж

Накануне товарищеского матча сборной Украины против Нигерии тренеры и игроки сборной побывали в Днепропетровской областной клинической больнице, где проходят лечение раненые участники боевых действий на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре 01

Гости подарили военными мячи с автографами футболистов сборной, именные футболки и другие сувениры.

Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре 02

Смотрите: Российский телеканал "Матч" в прямом эфире транслировал знаменитую песню украинских фанов "Путин - х#йло" во время игры Литва-Украина. ВИДЕО

Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре 03
Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре 04

Подарки, а именно - билеты на матч со сборной Нигерии, получили и медики.

Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре 05

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Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре 06

Источник: https://censor.net.ua/p3147365
 
   
 Топ комментарии
 
молодцы...
почаще балуйте наших Бойцов своим вниманием
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А в это же время ... Поставки вугілля з Росії зросли втричі за місяцьКорреспондент.biz, Сьогодні, 18:45..
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так то ж бариги наживалися на крові
а це слуги народу роблять покращення
яке вєдчуєца папіжже
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молодцы...
почаще балуйте наших Бойцов своим вниманием
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А в это же время ... Поставки вугілля з Росії зросли втричі за місяцьКорреспондент.biz, Сьогодні, 18:45..
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так то ж бариги наживалися на крові
а це слуги народу роблять покращення
яке вєдчуєца папіжже
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зате втриччі зменшилось типу з Амстердаму і Білорусі
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Кстати, приемное отделение на вражеском языке написано...
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У вас в Ольгино тоже есть приёмное отделение?
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кстати, слушали о легком конфузе на матче Франция - Албания?
Сначала организаторы лоханулись и включили гимн Андорры вместо Албании. Албанцы завозмущались и отказались начать игру, пока не исполнят Гимн. наконец нужный Гимн нашли и исполнили.
А пока искали гимн, диктор стадиона решил заполнить паузу и тщательно извинился перед футболистами за сей казус... вот только извининения он принес сборной ... Армении...

Матч начался на 7 минут позже. Французы не дали шансов, 4:1
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Спасибо за понимание и поддержку наших воинов!
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На первом фото сзади Лунина и Шева - это Нарик?
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чот я отстал, а что там Шовковский делает? Он в тренерском штабе сборной?
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