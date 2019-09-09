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 Политика Украины, Происшествия
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 Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - адвокат Заец. ДОКУМЕНТ

Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) в качестве временной меры просит Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

Об этом сообщил на своей странице эксперт Регионального центра по правам человека, адвокат Сергей Заец, информирует Цензор.НЕТ.

"К такому решению привело обращение более полусотни прихожан ПЦУ в КПЧ ООН по поводу притеснений со стороны российских властей", - написал правозащитник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент. ФОТОрепортаж

Он опубликовал решение Комитета ООН по правам человека, в котором говорится, что "в соответствии с правилом 94 процедуры Комитета ООН по правам человека России предложено не выселять ПЦУ из храма в Симферополя, пока это дело находится на рассмотрении комитета".

Как сообщается в документе, 6 сентября Комитет ООН направил свои требования в Россию с просьбой ответить в течение шести месяцев.

Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - адвокат Заец 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвиняют Климента в краже из церкви, но истинная причина задержания - поездка к Грибу, - Денисова


Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - адвокат Заец 02

Напомним, по словам архиепископа Климента, подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Российский Арбитражный суд Крыма по иску Минимущества Крыма принял решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. Оно обжаловано.

24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/p3147329
 
 
 Топ комментарии
 
пока нє висєляйтє = нє сразу - дайтє ім собрать вєщі. А уж потом висєляйтє.
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Это так же можно перевести,как требование. Кому как выгоднее.
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нада дать врємя на сбори, а уж потом
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Привозитель мира, привез мир с 1.09.1939 г. по1953 г. (37 параллель).
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У нас потери неск. тыс. и все обосрались, а там если бы не возил мир, то теоретически могли бы быть с миллион. Конечно он делал все для мира, верней чтобы столкнуть лбами других.
умники, блеющие о чемберленах "забывают" шо там тогда только 20 лек как окончилась война и потери были в тыщу раз больше чем у нас сейчас.
"скромники" какие. представить элементарное - Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - адвокат Заец - Цензор.НЕТ 9618
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г*споди, так и знал что кто-то такую чушь напишет.

подумай.те, шо все хотели мира(франция и прочие голландии) - как вот мы сейчас. а тоже думали что другие тоже берегут жизни своих граждан.
мы - и то нет-нет да и поверим Рашке, которая ВСЕГДА(!) лгала и кидала. А то Германия - которая европейцы(т.е. кинет далеко не всегда).
и кури то шо я написал выше - В ТЫСЯЧУ РАЗ больше потерь было в ПМВ, чем у нас щас. ИМ ХОТЕЛОСЬ повторить?
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Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - можна ще знайти аналогічні звернення до Гітлера Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - адвокат Заец - Цензор.НЕТ 3224
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пока нє висєляйтє = нє сразу - дайтє ім собрать вєщі. А уж потом висєляйтє.
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Цензор, ты учишься у Геббельса?
Заголовок вашей писанины: "просит РФ пока",
Источник, который приведён: "потребовал от России".
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где ты это высмотрел, сочинитель? Дословно:

Under Rule 94 of the.... the State party has also been requested (REQUESTED!!!) no to evict Mr. **** and his congregation from the building of their church in Simferopol while their case is under consideration...

тебя не в трускавецкай рикасе образовывали?
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Это так же можно перевести,как требование. Кому как выгоднее.
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так із сінаґоґі нікого не виганяють
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так вот как нада рєшать вопроси, по-хрістіанскі. Нє должно на Україні вонять мацковскому патріархату - так Всєлєнскій Патріарх заявіл! На етой канонічєской тєріторії одна канонічєская церковь - всє остальнийє - вори і йєрєтікі
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Уже тысяча лет каноничной православной церкви в Украине. Пециной церкви полгода.
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токо она мацковского пархата, а самой мацквє тищі лєт нєт - мать (Києв) дочкой счітайєт - ущєрбная
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а на коліна перед москалями стати не пробували...?
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Почему нет? Зеля вон вообще отсосал. Ему в награду морячков наших выдали. Которых так собирались отдать. Главное же не стрелять?
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Щас. Вот кацапня уже испугалась жалкого писка такой "авторитетной" организации.
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Пообещайте Яхве миллион евро и оН сам замочит Путина
Ведь как известно, Яхве .... не умеет зарабатывать деньги)
(либо оН - просто выдумка корыстолюбных кровожадных жрецов)
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Неужели непонятно курьёзность ситуации? Нет в Крыму такой организации - ПЦУ. Была арендатором УПЦ КП. В Украине заявили о её ликвидации. Арендатор прекратил существование. И тут появляются некие люди, которые говорят о правах какой то ПЦУ. Нет в российских регистрационных реестрах никакой ПЦУ. Ну и понятно, что никогда её там не зарегистрируют. Не надо было ликвидировать УПЦ КП.
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Total commander file list (copy)
Total files: 1
/storage/emulated/0/Pictures/Screenshots
Screenshot_2019-09-09-17-59-16.png 195039 2019-09-09 17:59:18
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