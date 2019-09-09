 Комитет ООН по правам человека просит РФ пока не выселять ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, - адвокат Заец. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил на своей странице эксперт Регионального центра по правам человека, адвокат Сергей Заец, информирует Цензор.НЕТ.
"К такому решению привело обращение более полусотни прихожан ПЦУ в КПЧ ООН по поводу притеснений со стороны российских властей", - написал правозащитник.
Он опубликовал решение Комитета ООН по правам человека, в котором говорится, что "в соответствии с правилом 94 процедуры Комитета ООН по правам человека России предложено не выселять ПЦУ из храма в Симферополя, пока это дело находится на рассмотрении комитета".
Как сообщается в документе, 6 сентября Комитет ООН направил свои требования в Россию с просьбой ответить в течение шести месяцев.
Напомним, по словам архиепископа Климента, подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.
Российский Арбитражный суд Крыма по иску Минимущества Крыма принял решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. Оно обжаловано.
24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.
умники, блеющие о чемберленах "забывают" шо там тогда только 20 лек как окончилась война и потери были в тыщу раз больше чем у нас сейчас.
"скромники" какие. представить элементарное -
подумай.те, шо все хотели мира(франция и прочие голландии) - как вот мы сейчас. а тоже думали что другие тоже берегут жизни своих граждан.
мы - и то нет-нет да и поверим Рашке, которая ВСЕГДА(!) лгала и кидала. А то Германия - которая европейцы(т.е. кинет далеко не всегда).
и кури то шо я написал выше - В ТЫСЯЧУ РАЗ больше потерь было в ПМВ, чем у нас щас. ИМ ХОТЕЛОСЬ повторить?
Заголовок вашей писанины: "просит РФ пока",
Источник, который приведён: "потребовал от России".
Under Rule 94 of the.... the State party has also been requested (REQUESTED!!!) no to evict Mr. **** and his congregation from the building of their church in Simferopol while their case is under consideration...
тебя не в трускавецкай рикасе образовывали?
Ведь как известно, Яхве .... не умеет зарабатывать деньги)
(либо оН - просто выдумка корыстолюбных кровожадных жрецов)
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