 Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что житель областного центра получал через сервисы почтовой связи наркотики для перепродажи. Полученный "товар" он реализовывал на территории города и других регионов Украины методом так называемых "закладок", - говорится в сообщении.

Для поиска клиентов наркоделец создал и администрировал специализированный сайт, а также использовал один из Интернет-коммуникаторов.

По месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли каннабис, метамфетамин, МДМА, амфетамин и ЛСД, общим весом более килограмма. Стоимость изъятого товара составляет около 750 тысяч гривен по ценам "черного" рынка.

Также были обнаружены деньги, полученные незаконным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с вещественными доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям. Проверяется информация о причастности злоумышленника к поиску и переправки за границу лиц для работы в сфере наркобизнеса в одной из соседних стран", - говорится в сообщении.

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