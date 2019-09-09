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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2794) наркотики (1582) СБУ (13807)

 Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков в Днепре разоблачила незаконное хранение и продажу оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что житель областного центра получал через сервисы почтовой связи наркотики для перепродажи. Полученный "товар" он реализовывал на территории города и других регионов Украины методом так называемых "закладок", - говорится в сообщении.

Для поиска клиентов наркоделец создал и администрировал специализированный сайт, а также использовал один из Интернет-коммуникаторов.

По месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли каннабис, метамфетамин, МДМА, амфетамин и ЛСД, общим весом более килограмма. Стоимость изъятого товара составляет около 750 тысяч гривен по ценам "черного" рынка.

Также были обнаружены деньги, полученные незаконным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с вещественными доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям. Проверяется информация о причастности злоумышленника к поиску и переправки за границу лиц для работы в сфере наркобизнеса в одной из соседних стран", - говорится в сообщении.

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Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ 01
Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ 02
Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ 03
Мужчина, который оптом сбывал наркотики через интернет, задержан в Днепре, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3147327
 
 
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Ясно откуда ветер дует! Кривой Рог - город областного значения в Днепропетровской области Украины, административный центр Криворожского городского совета и Криворожского района...Зе-Зю-Зя
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Так и не мудрено, что главный наркоман страны иммено из Кривого Рога!!1
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я впервые увидела встрявшего наркомана вживую, когда перехала на пмж в Кривой Рог после окончания универа ))) Еще по наивности своей поинтересовалась у мужа, что это с молодым человеком?
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Вот же тупак? А деньги наверное на карточку принимал))) а На было через биткоин работать и эпоха бедности бы никогда не закончилась...
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почему все фоткающие стараются отметиться в кадре размером своей ноги?
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