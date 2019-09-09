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Все про:армия (7520) взрыв (4349) Запорожская область (703) ГБР (544)

 Во время передислокации воинской части на новое место службы в Запорожской области взорвался прицеп с топливом, - ГБР. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами, который произошел в Запорожской области во время передислокации воинской части на новое место службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации: воинская часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы; в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов; в упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах; военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР при участии специалистов Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, а также специалистами взрыво-технического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области осмтрели место происшествия. Сейчас готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.

Чрезвычайное происшествие квалифицировано по ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (Неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, - наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до 2 лет, или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до одного года).

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Во время передислокации воинской части на новое место службы в Запорожской области взорвался прицеп с топливом, - ГБР 01

Источник: https://censor.net.ua/p3147324
 
 
 Топ комментарии
 
Предъяви доказательста ,что имено Порох взорвал, а не те твари ,что в Раде теперь сидят,ч тобы ты имел чем поливать того Петьку. Как твой зеля орал на стадионе про торговлю Пороха с кацапами,что сейчас имеем?
"Причини політичні": в Росії заявили про різке зростання торгівлі з Україною

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/prichini-politichni-rosiya-raptovo-narostila-torgivlyu-z-ukrainoyu.htm

Вы не устали вылизывать за зелей его срань, и тыкать для отмазок на Пороха при каждом новом случае кода зеля обделывается..
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Топліво продали, прицеп спалили
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Кернес передумал отменять прайд, будет поддерживать ОН ЕГО ВОЗГЛАВИТ-Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение марша равенства ХаркивПрайд.

Об этом в понедельник заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает издание "МедиаПорт".

На вопрос, почему в мэрии передумали, Кернес сказал: "Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить".

Он также подтвердил, что горсовет всячески будет способствовать проведению марша равенства.
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Статичне електричество, чи приховування нестачі?
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Або безвідповідальна безолаберність.
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Топлiво? На каком наречии вещаешь казламордый
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Ничосе передислоцировались.
Хотя, в сравнении с взорваными пэтькой складами, то такое, петарда
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Предъяви доказательста ,что имено Порох взорвал, а не те твари ,что в Раде теперь сидят,ч тобы ты имел чем поливать того Петьку. Как твой зеля орал на стадионе про торговлю Пороха с кацапами,что сейчас имеем?
"Причини політичні": в Росії заявили про різке зростання торгівлі з Україною

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/prichini-politichni-rosiya-raptovo-narostila-torgivlyu-z-ukrainoyu.htm

Вы не устали вылизывать за зелей его срань, и тыкать для отмазок на Пороха при каждом новом случае кода зеля обделывается..
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пэтька тварь. Аксиома. Смирись, неудачница！
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Я еще пока твоих удач не видела ,зебоба,не рви рубашку на груди.
Не тебе про неудачников говорить ,до Пети высоко ,до Зеьки далеко.
Тарифы для каломойши понижены ,а ты сиди радуйся ,какая ему удача привалила, и плати разницу.
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пэтька вор. Эта падаль с марынкой сперли только официально с бюджета 1.7 лярда. Радуйся лильок и плати
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Так , а что на счет увеличевшейся торговли с оккупаном,помимо твоей блевотины ,есть что аппелировать?
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Твоя блевотина на счет торговли четко описана в отчетах госстата, заметь, пэтькиного госстата. Можешь то умножить на два смело.
Кароче, выдыхай, бобер, из пэтьки барыги президент не получился
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брехня зебила., торговля увеличилась с Июля, не получиться вымазать своим дерьмом,теперь вспомним кто у нас теперь преЗедент, и почему это происходит при ко-Зе.
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Префразируюя старый анекдот , если все от Пети , где тогда преЗедент,а если трудится Зе ,то тогда почему все происходит по воле Порошенко. Во время передислокации воинской части на новое место службы в Запорожской области взорвался прицеп с топливом, - ГБР - Цензор.НЕТ 6355
Что то Зеля совсем исчез в тени Порошенко и чем дальше тем больше , четыре месяца у власти , а все дела вершаться по воле Пороха.А! Нет ,пардон, зеля умудрился подмахнуть путьке и выпустил за день до ввода санкций против кацапии предателя, убивавшего украинцев и растрелявшего гражданский самолет , мы это "доброе " дело от зе запомним ,будь уверен.
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Та помни на здоровье себе, но моряки дома, а пэтя сопли жевал и вам их пускал пять лет.
Да, ты помни и про лолиту и про кокорина и липецкую мануфактуру и крохмальный заводик, и невестку с питерского кгб и футболучку расия на отпрыске и второго минометчика в раде помни не забывай........
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И ты помни про финансовые махинации Каломойского, которому поигрывает Зеля ,про Зелины кипрские офшоры,про незадекларированные вилы в Италии, про деньги веведенные из приватбанка во время войны на счета 95 квартала,помни о кацапском бабле которое шло через офшорные счета в карманы зели и нынешних министров - клоунов, помни, про совместный шоубизнес с кацапами нынешнего преЗека ,когда на войны гибли украинцы, и про то что зеля нарик и уклонист ,тоже помни,и то, что он сдает интересы Украины сейчас, отпуская предателей и убийц украинцев на свободу , и усиливая во время войны торговлю с оккупантами...
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Санитары, забирайте лилю, она все, спеклась
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Уже санитары мерещаться? или ты их на Цензоре увидел?
Это про вас ,,зебобы , написано- " ах обмануть меня, не трудно,я сам обманываться рад."
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Моряки то дома, а свинособачьи переселенцы будут скитаться вечно, не правда ли, любитель *****
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Кстатя ,если твои сплетни чего то стят ,почему Петя не сидит? Да потому что нечего вам предъявить ем по факту , а брехню зебобы к делу не пришьешь.
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Ещё не вечер, куда спешить? Впереди 5 лет, надо всю вашу псевдопатриотическую шайку ворья изолировать.
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Я смотрю ты из Польши вангуешь, ты уполномочена отвечать за Зе?Ты кто такое чтобы отвечать за действия украинской власти или обещать что то украинцам? Тогда если этого не случиться ,приезжай ,мы тебе в морду наплюем ,за твой треп ,и пустые обещания.
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За поддержку мародёров в морду тебе уже плюнула бОльшая часть избирателей. Утирайся дальше.
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запоребриковая мойщица унитазов , мой представитель сидит в Раде и он же остановил наступление путлера ,пока ты мыла плевательницы в Польше..
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Ты себя придумала источником правосудия и власти в Украине? Есть в вас ,зебобы что то невменяемое , просто очень заметно, что с головой у вас плохо.
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Не сидит пока потому, шо на допросы не ходит.
Кстати, лильок, а почему честнейший мародер таки на допросы не ходит, а？
Так и где 1.7 лярда поделись？ это же из бюджета перечислили диабету и ахметовской физкультурнице？😀😀
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Потомуу что на допросы не ходит ,поэтому не сидит? Дядя ,ты дурак?
Поняли короче,ты лично орало - подожди вот сформируют новый парламент,потом, ты лично орал - подожди 21 числа мы вас всех на нары,порохнявые! Что то ты машешь саблей в одиночестве , По 1,7 миллиарда ,сначала предоставь документы что это пречислено Пороху, если не можешь ,значит опять пустой треп от зебобов.
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Тьотя, ты дура！😀
Эти 1.7 лярда перечислили с бюджета. Закончи курсы по пользованию гуглом и там найдешь😀😀😀
Кстати, а на допросы он не ходит и инфа есть тут, ищи, тьотя😀😀😀
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Еще раз предьяви доказательство ,или ври ,брызгая слюной напротив зеркала.
Если человек виновен ,за неявку на допросы его конвоируют насильно или применют меру присечения - арест, если ты дядя дурак ,то мы тебе прощаем твои тупые отмазки в стиле зебобы.
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Стацкая , порох сядет, может и там рядом окажешься 😃
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Ленца, приходи арестуй меня ,жду тебя с нетерпением ,говорилка обесцялкина, я тебе окажу такое сопративление ,что тебя не один патологоанатом не идентифицирует.
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Какое сопротивлени 😂ты же уже труп!!!😂
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Ты будешь труп арестовывать? зебобы заговариваются, что обычно для идиотов.
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И еще , зебобка ,не нужно так много смеющихся смайликов ,это говорит о том что у тебя, или развитие 5 летнего ребенка ,или ты истеришь ,потому что крыть тебе не чем.
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Еще одна из секты "зеленая "Ванга"? Или Сидетели зелемойши"?
Вот в этом и есть вся ваша суть , меня арестовать ,лечить ,растрелять,короче вам не важна правда ,вы сводите счеты с политическими оппонентами.Идеи сралина в башке обострились.
А правда в том , что Порох ,как и я виновен лишь в том ,что мешает вам сдавать Украину путлеру. Ничего ,всех не пересажаете , хотя бы потому ,что бюджет из которого зеля тянет на свои удовольствия пополнять будет не кому .
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Так то ж кацапы сраные, не обращай внимания, пущай на ***** молятся, ИхНЕга ***** от петруччи пучит
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Обратите внимание ,что они выпрыгивают один за другим ,причем как только один ник замолкает ,моментально всплывает другой с той же идеей и тем же бредом,тут на зе вся прокацапская ботоферма работает,скорее всего сидит один зе троль , под несколькими никами и создает "мнение общественности" ,переводя неудобную им тему в ранг оскорблений ,потом они стучат на фб и неудобные им комменты удаляются как оскорбительный диалог не по теме, тактика кацапотроллей еще с 2014 года ..
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Абсолютно согласен, но и у нас лохов полно, слушают, верят
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расп...во- никто пока не отменял и не реформировал
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Господарныкы 95го квартала за армию взялись...
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Нужно выгнать всех обленившихся офицеров барыги и на их место посттавить молодых, креативных людей из народа!
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А что еще не весь 95 квартал трудоустроен? Предлагаю начштаба уборщицу тетю Машу, из народа!
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ТБ нннннннннннниже плинтуса.Трудно ночью и не в колонне?Спека неможливая.Командира части -на дыбу! В принципе ,армия-слепок народа.Всё бывает.Разгильдяйство на всех уровнях.Впрочем ,непредвзятое следствие вместе с СБУ должны определить уровень ЧП.Когда КГБ меня проверяло при устройстве на работу на военный завод на каждого заводило папочку.Так и Баканов на каждого военного погонщика должен заводить папочку.Не для преследования,а для профилактики.
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Что там делали "элементы защитной динамической брони" ????
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Вот без свинособачьего высера никак, че там ***** живое ещё?
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Склады закончились,приступили к бензовозам.
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