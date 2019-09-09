 Во время передислокации воинской части на новое место службы в Запорожской области взорвался прицеп с топливом, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации: воинская часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы; в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов; в упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах; военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали", - говорится в сообщении.
Следователи ГБР при участии специалистов Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, а также специалистами взрыво-технического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области осмтрели место происшествия. Сейчас готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.
Чрезвычайное происшествие квалифицировано по ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (Неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, - наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до 2 лет, или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до одного года).
Об этом в понедельник заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает издание "МедиаПорт".
На вопрос, почему в мэрии передумали, Кернес сказал: "Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить".
Он также подтвердил, что горсовет всячески будет способствовать проведению марша равенства.
Хотя, в сравнении с взорваными пэтькой складами, то такое, петарда
"Причини політичні": в Росії заявили про різке зростання торгівлі з Україною
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/prichini-politichni-rosiya-raptovo-narostila-torgivlyu-z-ukrainoyu.htm
Вы не устали вылизывать за зелей его срань, и тыкать для отмазок на Пороха при каждом новом случае кода зеля обделывается..
Не тебе про неудачников говорить ,до Пети высоко ,до Зеьки далеко.
Тарифы для каломойши понижены ,а ты сиди радуйся ,какая ему удача привалила, и плати разницу.
Кароче, выдыхай, бобер, из пэтьки барыги президент не получился
Что то Зеля совсем исчез в тени Порошенко и чем дальше тем больше , четыре месяца у власти , а все дела вершаться по воле Пороха.А! Нет ,пардон, зеля умудрился подмахнуть путьке и выпустил за день до ввода санкций против кацапии предателя, убивавшего украинцев и растрелявшего гражданский самолет , мы это "доброе " дело от зе запомним ,будь уверен.
Да, ты помни и про лолиту и про кокорина и липецкую мануфактуру и крохмальный заводик, и невестку с питерского кгб и футболучку расия на отпрыске и второго минометчика в раде помни не забывай........
Это про вас ,,зебобы , написано- " ах обмануть меня, не трудно,я сам обманываться рад."
Кстати, лильок, а почему честнейший мародер таки на допросы не ходит, а？
Так и где 1.7 лярда поделись？ это же из бюджета перечислили диабету и ахметовской физкультурнице？😀😀
Поняли короче,ты лично орало - подожди вот сформируют новый парламент,потом, ты лично орал - подожди 21 числа мы вас всех на нары,порохнявые! Что то ты машешь саблей в одиночестве , По 1,7 миллиарда ,сначала предоставь документы что это пречислено Пороху, если не можешь ,значит опять пустой треп от зебобов.
Эти 1.7 лярда перечислили с бюджета. Закончи курсы по пользованию гуглом и там найдешь😀😀😀
Кстати, а на допросы он не ходит и инфа есть тут, ищи, тьотя😀😀😀
Если человек виновен ,за неявку на допросы его конвоируют насильно или применют меру присечения - арест, если ты дядя дурак ,то мы тебе прощаем твои тупые отмазки в стиле зебобы.
Вот в этом и есть вся ваша суть , меня арестовать ,лечить ,растрелять,короче вам не важна правда ,вы сводите счеты с политическими оппонентами.Идеи сралина в башке обострились.
А правда в том , что Порох ,как и я виновен лишь в том ,что мешает вам сдавать Украину путлеру. Ничего ,всех не пересажаете , хотя бы потому ,что бюджет из которого зеля тянет на свои удовольствия пополнять будет не кому .