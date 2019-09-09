 Во время передислокации воинской части на новое место службы в Запорожской области взорвался прицеп с топливом, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации: воинская часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы; в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов; в упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах; военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР при участии специалистов Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, а также специалистами взрыво-технического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области осмтрели место происшествия. Сейчас готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.

Чрезвычайное происшествие квалифицировано по ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (Неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, - наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до 2 лет, или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до одного года).

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