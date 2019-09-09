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 Общество, Фоторепортаж
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 С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 сентября, в Херсоне состоялось прощание с Михаилом Владимировичем Ткачишиным, 20.09.1988 года рождения, уроженцем Херсонщины, жителем Львовской области, сержантом, гранатометчик 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 5 сентября в 20.30 неподалеку от Горловки Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Фотографии с прощание опубликовал на своей Фейсбук-странице член исполнительного комитета Херсонского горсовета Садияр Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы видели как плачут мужчины? Слезы накатывают, когда мы вспоминаем ушедших побратимов, когда нужно взглянуть в глаза детям, которых война сделала сиротами... когда смерть забирает своих. ...Как сегодня во время прощания с погибшим от рук снайпера сержантом-гранатометчиком Михаилом Ткачишиным. У херсонеца-побратима, который погиб при исполнении в Донецкой области, остался сын... В такие моменты хочется сжаться в кулак, поразмыслить наедине с собой. Мы собрались на прощании вместе, но всё, что на душе, не выскажешь. Сколько ещё будет таких героев? Война беспощадна. Мы любим их, мы помним... ГЕРОЯМ СЛАВА!"- говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Михаил Ткачишин погиб под Горловкой от пули снайпера 5 сентября

У него остались родители и сын.

С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 01

С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 02
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 03
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 04
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 05
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 06
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 07
С погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным простились в Херсоне 08

Источник: https://censor.net.ua/p3147321
 
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