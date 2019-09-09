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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5732) скорая (222) Ивано-Франковская область (386) Марцинкив (7)

 Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер. ФОТОрепортаж

В понедельник в с. Маркивци погиб мужчина 1955 г.р., который переходил дорогу по пешеходному переходу. Он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области, что ДТП произошло сегодня, 9 сентября, около 9:30 в с. Маркивци в Тисменицком районе.

Как предварительно установили правоохранители, водитель 35-летний житель Коломыйского района управляя микроавтобусом "MERCEDES Sprinter" не выбрал безопасную скорость и нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер 01

В результате аварии житель Тисменицкого района 1955 г.р. получил телесные повреждения от которых скончался в карете скорой помощи.

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Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер 02

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предполагает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В свою очередь, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook, что мужчину сбил его двоюродный брат депутат Ивано-Франковского городского совета Роман Марцинкив.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с. Маркивци Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию. Молюсь за душу погибшего и прошу Бога отворачивать такие беды от всех", - написал он.

Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147303
 
 
 Топ комментарии
 
При чем депутат горсовета к неприкосновенности депутатов ВР? На городі бузина, а в Києві дядько
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Мэру "главное дождаться результатов расследования", там же на фото всё очевидно. Намекают на то, что "не всё так однозначно".
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Повезло ему, что сбил до 1 января 2020 года. Спрячется за неприкосновенностью теперь Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер - Цензор.НЕТ 5680
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При чем депутат горсовета к неприкосновенности депутатов ВР? На городі бузина, а в Києві дядько
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А разве у депутатов городских советов есть неприкосновенность?
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или пойдет по пути зайцевой на поселение Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер - Цензор.НЕТ 6782
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так скільки ж років було нещасному? Хтось рахувати не вміє...
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"... погиб мужчина 1955 г.р..."
"...погиб 68-летний житель с. Маркивци..."
2019 - 1955 = ?
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"... погиб мужчина 1955 г.р..."
"...погиб 68-летний житель с. Маркивци..."
2019 - 1955 = ?
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депутат городского совета и двоюродный брат мэра Ивано-Франковска
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А обе их тещи - супер бизнесбабки и ездят на джипах, а живут в хатах по 500кв. м.(и получают субсидии)))
Ну, как всегда у таких кланов бывает. Если даже у Ляшко теща - очень умная, трудолюбивая и 300 лет откладывала на дворец))
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так пусть такой человек тебе бросится под колеса(тут он может и не бросился, но он получается либо глухой, либо дебил, либо и то и другое. или пьян был. днем при хорошей видимости и погоде угодить под такой бусик - признак не совсем адеквата)
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В понедельник в с. Маркивци погиб мужчина 1955 г.р., который переходил дорогу по пешеходному переходу. Он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи. Источник: https://censor.net.ua/p3147303
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Переход млять в населенном пункте! Судя по фото мерс-бус с высокой посадкой водителя уходил влево на плавном левом повороте, да и двигался по левой полосе (у вас всяка мразь лезет на левую без необходимости)! И водила никуя не видел? Да он летел под 100-120 минимум.
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Рожей тоже надо покрутить - не гонит ли кто-то на тебя. Ему - ровнять машину, тебе - красиво лежать в гробу.

Молюсь за душу погибшего и прошу Бога отворачивать такие беды от всех", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/p3147303\\\\\\\\\\\

Ну конечно - как воровать, то Бок не видит, а как давить на жалость - так Бок тут как тут. Молун, а может попроси у Бока умишка для братца лучше?
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Челоловек всю жизнь прожил у этой трассы, рожей крутить надо ВСЕМ, да и водилам правила соблюдать, ехал бы до 80! (Я про 50 молчу) и ****** не щелкал, хрен бы задавил.
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в тюрягу нахер! Депутат-це така ж робота як і кондуктор. В тюрму-значить в тюрму.Нехай вчить ПДР 5 років! Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер - Цензор.НЕТ 7419
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Мэру "главное дождаться результатов расследования", там же на фото всё очевидно. Намекают на то, что "не всё так однозначно".
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А что тебе очевидно, дебилушко?
Машина заехала метров 5-6 за границу перехода. Т.о., если пешеход был сбит на переходе, то в момент столкновения машина должна была ехать со скоростью ок. 20 км/ч ( см. Вот как можно рассчитать тормозной путь).
Но положение тела и повреждения машины указывают на то, что скорость была побольше. Так как тогда пешеход мог быть сбит на переходе?
ЗЫ: А фото как нарочно сделаны так, чтобы тормозного пути видно не было. Но дегенератам "все очевидно"...
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Интересный стиль общения. Эффект Данинга-Крюгера?
Если пешеход сбит за 10 метров до перехода, значит виноват он?
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Ага. Он и на переходе виноват бывает, токо это у нас мало кого волнует.
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Да кто с тобой общается, придурок? Кроме того, урод, который готов обвинить кого угодно в чем угодно, даже не дав себе труда немного подумать (какое там думать, срать надо!), так вот такой урод другого стиля однозначно не заслуживает.
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И - да, Если пешеход сбит за 10 метров до перехода, это не значит, что виноват он. Но это возможно значит, что водитель невиновен. Как нетрудно догадаться.
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Замнут это дело, как пить дать, или же отделается лёгким испугом.
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я когда перехожу на зелёный и по переходу.зная придурков за рулём ...смотрю всёравно на право на лево и вверх на ГОСПОДА! потом иду...ну так стараюсь поступать...выродки долбанные снесут что на зелёный что на переходе...это за границей ногу только приподнял и начинаешь делать шаг на переход. все машины останавливаются. и кто бы ***ха муха за рулём не сидел , миллардер или ещё какая так сказать сущность важная. и на какой бы машине марки не ехал. а тут *** ...мажоры.депутаты. прокуроры и судьи. сбу и все поголовно бухают и жируют и каждый день людей сносят с переходов на смерть...((
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нефиг днем по улицам ишь взяли моду..гибнуть Депутат Ивано-Франковского горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер - Цензор.НЕТ 8666
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Щас будут зебру закрашивать и переносить ментров на 30 ....Примерно как в Одессе возле рынка на Днепродороге, одна зебра смещена на 30м от другой после линии зеленки...хотя переход один....
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