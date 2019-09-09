 Брат мэра Ивано-Франковска, депутат горсовета Марцинкив сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший умер. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области, что ДТП произошло сегодня, 9 сентября, около 9:30 в с. Маркивци в Тисменицком районе.

Как предварительно установили правоохранители, водитель 35-летний житель Коломыйского района управляя микроавтобусом "MERCEDES Sprinter" не выбрал безопасную скорость и нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии житель Тисменицкого района 1955 г.р. получил телесные повреждения от которых скончался в карете скорой помощи.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предполагает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В свою очередь, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook, что мужчину сбил его двоюродный брат депутат Ивано-Франковского городского совета Роман Марцинкив.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с. Маркивци Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию. Молюсь за душу погибшего и прошу Бога отворачивать такие беды от всех", - написал он.