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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:смерть (6118) военнослужащие (4290) ГБР (542)

 ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного Киеве, расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника оперативного командования "Север" вблизи с.Гончаровское Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации: во время движения колонны военной техники водитель БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) нарушил правила вождения специальной машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди", - говорится в сообщении.

От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, допрошены участники и очевидцы происшествия, также готовится ходатайство о назначении соответствующих экспертиз и проводятся следственные эксперименты.

Квалификация: нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч.1 ст.415 Уголовного кодекса Украины)

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ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области 01
ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области 02
ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147252
 
 
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Это дело ГБР? ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника в Черниговской области - Цензор.НЕТ 9785
Портновым с медведчуками и рабиновичами занимайтесь.
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Це порушення в організації гучних навчань, на закриття яких прилетів Хомчак! Не була забезпечена безпека всіх учасників навчань, не було координації дій машин в колоні, не було достатньої кількості військового персоналу, не було достатньої виучки мехвода БРЕМ, була несправна сама техніка яка поїхала на навчання! Це нещасний випадок показав реальний стан реформованого порошенком війська - низький рівень бойової готовності та підготовки! Генштаб має детально проаналізувати те що відбулось і внести зміни в нормативні документи - видати солдатам які пересуваються в колоні з танками спеціальні світловідбівні жилети і зобов'язати їх носити ці жилети на собі поки колона не припинить організований рух або не увійде в зону ведення боїв! Мехводів БРЕМ потрібно окремо тренувати і готувати для виконання бойових завдань! Самі БРЕМ мають проходити додаткові перевірки і тренування для визначення їх керованості та справності для визначення можливості їх застосування в бойовій обстановці та в тилу! Не допускати небезпечних маневрів бронетехнікою та БРЕМ - толкання вперед для того щоб завести танк! Завжди потрібно мати в момент зчеплення чи буксуваня - підготовленого сигнальника з прапорцями, команди якого має виконувати мехвод БРЕМ.
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А что там расследовать? Ведь все, что с нами случается хорошее - это заслуга Зеленского, а всё что случается плохое - вина порошенко!!!
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К сожалению, такой травматизм был есть и будет во всех армиях, увы...
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