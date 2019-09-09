 ДТП на трассе Киев-Чоп: один человек погиб, еще шестеро травмированы, в том числе беременная женщина и ее 3-летний сын. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 8 сентября, около 09:50 в Мукачевское районное отделение полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на автодороге Киев-Чоп недалеко пгт. Чинадиево.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила предварительные обстоятельства ДТП. Как выяснили правоохранители, 40-летний водитель "Daewoo Lanos", житель г. Свалява, двигаясь в направлении Мукачево, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем марки "Skoda Octavia" под управлением 27-летнего жителя Мукачево .

В результате столкновения водитель "Daewoo Lanos" скончался на месте аварии. Его жену и 35-летнего пассажира, жителя Львовской области, с тяжелыми травмами госпитализированы в Мукачевскую ЦРБ.

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Беременную 34-летнюю женщину и ее 3-летнего сына, которые были пассажирами "Skoda Octavia", также поместили в медучреждения для оказания помощи. 27-летний водитель и его 26-летняя жена находятся на амбулаторном лечении.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции. По делу назначен ряд экспертиз, в ходе которых будут выяснены все обстоятельства ДТП.