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Все про:ДТП (5732) Мукачево (282)

 ДТП на трассе Киев-Чоп: один человек погиб, еще шестеро травмированы, в том числе беременная женщина и ее 3-летний сын. ФОТО

На автодороге Киев-Чоп в Мукачевском районе водитель автомобиля "Daewoo Lanos" не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем. Виновник ДТП от полученных травм погиб, еще 6 человек травмированы, среди которых беременная женщина и 3-летний ребенок. Полиция начала по факту ДТП следствие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 8 сентября, около 09:50 в Мукачевское районное отделение полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на автодороге Киев-Чоп недалеко пгт. Чинадиево.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила предварительные обстоятельства ДТП. Как выяснили правоохранители, 40-летний водитель "Daewoo Lanos", житель г. Свалява, двигаясь в направлении Мукачево, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем марки "Skoda Octavia" под управлением 27-летнего жителя Мукачево .

ДТП на трассе Киев-Чоп: один человек погиб, еще шестеро травмированы, в том числе беременная женщина и ее 3-летний сын 01

В результате столкновения водитель "Daewoo Lanos" скончался на месте аварии. Его жену и 35-летнего пассажира, жителя Львовской области, с тяжелыми травмами госпитализированы в Мукачевскую ЦРБ.

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Беременную 34-летнюю женщину и ее 3-летнего сына, которые были пассажирами "Skoda Octavia", также поместили в медучреждения для оказания помощи. 27-летний водитель и его 26-летняя жена находятся на амбулаторном лечении.

ДТП на трассе Киев-Чоп: один человек погиб, еще шестеро травмированы, в том числе беременная женщина и ее 3-летний сын 02

По факту ДТП с тяжелыми последствиями открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции. По делу назначен ряд экспертиз, в ходе которых будут выяснены все обстоятельства ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/p3147248
 
 
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Какое это уже по счету смертельное ДТП именно на этой трассе за месяц?
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Я даже не читал до конца новость и сразу стало понятно что погибший будет Ланосе. Эти ******** не выдерживают не какой безопасности если даже сравнивать с 20летним немцем
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Судя по тому, что написано в новости - "Не справился с управлением", - они не только небезопасные, но ещё и неуправляемые!
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особенно на встречной. Водители на Ланосах - самые опасные водители.
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А мне тут вот недавно говорили, что лучше ланос купить чем евробляху.
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Скорость! Все куда-то спешат, один другого пытается побыстрее обогнать, никакого уважения друг к другу на дороге.
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