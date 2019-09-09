 Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранителей вызвала жена мужчины. За считанные минуты на место прибыли полицейские, врачи и спасатели. Все они пытались наладить диалог с киевлянином, но попытки были безуспешными.

Он твердил одно: "Жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну".

"Ситуация осложнялась тем, что человек сидел на узком парапете за окном и подойти к нему незаметно, чтобы силой затянуть в безопасное место, было невозможно", - отмечается в пресс-службе патрульной полиции.

Патрульный решил применить другой подход ведения переговоров и рассказал мужчине свою историю жизни и ситуации, которые он пережил на службе в полиции. Виталий нашел нужные слова, после которых человек решил закурить и согласился, что его жизнь не так уж и сложна.

"После откровенного разговора человек дал Виталию руку и вернулся в квартиру. Теперь им занимаются врачи", - подытожили в патрульной полиции.

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