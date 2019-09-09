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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Киев (17880) спасение (86) патрульная полиция (1318)

 Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве. ФОТО

В Киеве патрульный спас жизнь жителю одной из квартир на 17 этаже дома на проспекте Николая Бажана, который хотел выпрыгнуть из окна.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранителей вызвала жена мужчины. За считанные минуты на место прибыли полицейские, врачи и спасатели. Все они пытались наладить диалог с киевлянином, но попытки были безуспешными.

Он твердил одно: "Жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну".

"Ситуация осложнялась тем, что человек сидел на узком парапете за окном и подойти к нему незаметно, чтобы силой затянуть в безопасное место, было невозможно", - отмечается в пресс-службе патрульной полиции.

Патрульный решил применить другой подход ведения переговоров и рассказал мужчине свою историю жизни и ситуации, которые он пережил на службе в полиции. Виталий нашел нужные слова, после которых человек решил закурить и согласился, что его жизнь не так уж и сложна.

"После откровенного разговора человек дал Виталию руку и вернулся в квартиру. Теперь им занимаются врачи", - подытожили в патрульной полиции.

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Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве 01
Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве 02
Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147244
 
   
 Топ комментарии
 
друге фото показує, що хотів.
Поліцейському треба по службі оголосити подяку та премію.
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Он твердил одно: "Жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну"Источник: https://censor.net.ua/p3147244

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Задолбала жена мужика,проблемы на работе,денег нет...
Все! Решил вешаться....
Петлю на шею,стоит на табуретке,мутным взглядом комнату окидывает..
И тут ему на глаза попадается буылка водки..
Ну думает..Хряпну в последний раз...
Снял петлю ,слез с табуретки.Накатил стакан.Потом второй,третий..
Сидит и думает;а жизнь-то наладилась... Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве - Цензор.НЕТ 1719
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друге фото показує, що хотів.
Поліцейському треба по службі оголосити подяку та премію.
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Нічого фото не показує... Ні думок, ні причин, ні наслідків...
Фото, це лише момент, вирваний з контексту...
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В чем хорошая работа? Для этого человека жизнь стала ничтожной, ему терять нечего, не факт что он вам завтра горло не перережет в подворотне или не изнасилует, а потом вызовет полицию и скажет, - ну вот вы сами виноваты я же хотел прыгнуть вы помешали!
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Какая интересная версия! Особенно- об изнасиловании. Вы прям заинтриговали. Потому, задам вопрос: а вы в гей-параде киевском участия не принимали?
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Какая взаимосвязь у вас фантазия маньяка! Может и вам прыгнуть?!
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А шо, не прослеживается? Особенно с вызовом полиции, после факта изнасилования. Как участник гей-парада, вы могли бы рассчитывать на то, что вас просто отпустят. А вот ваш вопрос о прыжке- меня убедил: вы точно участник гей-парада. При этом- в роли пассивного. Иначе как???
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Та хай би стрибав... Ідіотів вистачає, добре що хоч нікого не прихопив з собою!
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Жена видать достала, умеют они доставать.
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По моему от жены которая достала проще избавится чем прыгнуть с 20го этажа! Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве - Цензор.НЕТ 9622
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Он твердил одно: "Жизнь ничтожна и все проблемы закончатся, когда я прыгну"Источник: https://censor.net.ua/p3147244

==============================================
Задолбала жена мужика,проблемы на работе,денег нет...
Все! Решил вешаться....
Петлю на шею,стоит на табуретке,мутным взглядом комнату окидывает..
И тут ему на глаза попадается буылка водки..
Ну думает..Хряпну в последний раз...
Снял петлю ,слез с табуретки.Накатил стакан.Потом второй,третий..
Сидит и думает;а жизнь-то наладилась... Патрульный полицейский спас мужчину, который хотел выпрыгнуть с 17-го этажа в Киеве - Цензор.НЕТ 1719
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Добре, що потенційний "парашутист" був ще тверезим . Інакше ніякі розмови не допомогли б .
Ну, а поліцейському - респект 😃
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Молодца, полицейский! Остальное, в этой истории- вторично. Не! Ещё важно то, что с курильщиками таки можно найти общий язык, гораздо хреновей дело с некурящими. А я, как раз курить собрался бросать. Жену напряг, типа, если она бросит, то я- тоже. Фсё отменяется! Продолжаем курить, для сохранения вменяемости.
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Судя по месту проживания с деньгами у мужика всё норм. С жиру бесится.
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и зачем -1 жирный теребонька..вид с окна супер что значит мегаполис а не колхоз...))
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