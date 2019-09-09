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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Китай (1009) Польша (4900) таможня (1476) Нефьодов (104)

 Аудит границы, апгрейд инфраструктуры и обмен информацией: Нефьодов рассказал, о чем говорил с таможенниками Польши и Китая. ФОТО

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов встретился с представителями таможенной службы Польши (Służba Celna) и Китая (GACC).

Как информирует Цензор.НЕТ, об это он написал на своей странице в Facebook.

"Я хочу рассказать о блоке международного сотрудничества Новая таможня. Что в первую очередь интересует нас:

- аудит границы с польскими коллегами и работа по апгрейду инфраструктуры и новым пунктам пересечения границы;
- обмен таможенной информацией (для понимания, китайцы за год ответили всего на 9 запросов);
- создание механизма добровольного предупреждения о таможенных нарушения (типа, Алерт, от нас к вам едет человек, получивший EUR5000 TaxRefund - проверяйте);
- присоединение к Меморандуму о контейнерного поезда Китай-Словакия, который бы очень разгрузил западную границу", - написал он.

Аудит границы, апгрейд инфраструктуры и обмен информацией: Нефьодов рассказал, о чем говорил с таможенниками Польши и Китая 01
Руководитель польской Służba Celna. Фото: Нефьодов/Facebook

По его словам, в целом коллеги положительно ко всему этому относятся.

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Аудит границы, апгрейд инфраструктуры и обмен информацией: Нефьодов рассказал, о чем говорил с таможенниками Польши и Китая 02
Замруководителя китайской таможни GACC. Фото: Нефьодов/Facebook

"Осталось самое легкое - взять и сделать. Почему это не было сделано раньше - большой вопрос. Приводились конкретные примеры ошибок и возможного саботажа с нашей стороны. Поэтому будем постепенно доверие восстанавливать", - резюмировал он.

Аудит границы, апгрейд инфраструктуры и обмен информацией: Нефьодов рассказал, о чем говорил с таможенниками Польши и Китая 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147209
 
 
 Топ комментарии
 
Боже ж мій! Який "високий штиль", які "загадкові терміни"... "Аудит", "апгрейд"... Коли діти вчились в школі, то не могли зрозуміть написаного в підручниках. Фізика, хімія, географія, біологія... Взяв, почитав, "очамрів" - підручники для загальноосвітньої школи, однак написані мовою "вищої", як для студентів ВУЗів... Поїхав до батьків, заліз на горище, взяв підручники, по яких ми вчились. Привіз, дав дітям. Вчителі почали висувать претензії: "Ваші діти користуються термінологією "радянської школи"! Я їх питаю: "Вам знання потрібні, чи термінологія?" Заспокоїлись. Діти закінчили школу на "відмінно", потім отримали вищу освіту... Працюють... Говорив з товаришем - викладачем педуніверситету, а він каже: "То "творці" підручників за "красивими, заграничними" термінами, пробують сховать свою недолугість, і видать "нове в науці"... А виходить "тріскотня", бо про дітей не думають...".
Тут те ж саме... Як говорив дід з гуморески Петросяна часів Горбачова: "Слова какие -"плюрализьм", "консенсус"... Остальные слова, вроде, русские, а понять ничего, нельзя...".
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Он вообще может разговаривать нормальными словами? Или может его заставляют чирикать? "Рефаунд фистинга" и "апгрейд факапа" сплошной
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шо то за гомосєк на пєрвой фоткє с барадой клєтчатий Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю - Цензор.НЕТ 2705
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Я бы уже разговаривал с пограничниками Китая. Пора готовить КПП на границе. Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю - Цензор.НЕТ 8504
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Польша будет граничить с Украиной и Китаем в окрестностях Брянска
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Надієшся на те, що білоруси візьмуть приклад зі своєї діаспори в США і Канаді, назвуться "поляками", і ввійдуть у склад "Польски"? Мені здається, вони, скоріше, в склад Московії ввійдуть... І навіщо Китаю "головний біль", у вигляді європейської частини Росії? Голодранців лінивих, яких годувть потрібно, повно, природних ресурсів - мало... Воно Китаю треба? В них і в Сибіру землі і ресурсів, вистачить... Недаром у північних провінціях вже третє десятиліття зняті, частково, обмеження на народжуваність... Виводять "морозостійку породу" китайського народу...
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шо то за гомосєк на пєрвой фоткє с барадой клєтчатий
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я чогось подумав, що це кадр з фільму "Скоти" Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю - Цензор.НЕТ 3582
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У мої часи такі на вигляд називалися "підстреленими"... Видно, не було чого вдягти, так він вдяг той костюм, що його дід, в часи Хрущова, носив, коли "хіпував"...
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Боже ж мій! Який "високий штиль", які "загадкові терміни"... "Аудит", "апгрейд"... Коли діти вчились в школі, то не могли зрозуміть написаного в підручниках. Фізика, хімія, географія, біологія... Взяв, почитав, "очамрів" - підручники для загальноосвітньої школи, однак написані мовою "вищої", як для студентів ВУЗів... Поїхав до батьків, заліз на горище, взяв підручники, по яких ми вчились. Привіз, дав дітям. Вчителі почали висувать претензії: "Ваші діти користуються термінологією "радянської школи"! Я їх питаю: "Вам знання потрібні, чи термінологія?" Заспокоїлись. Діти закінчили школу на "відмінно", потім отримали вищу освіту... Працюють... Говорив з товаришем - викладачем педуніверситету, а він каже: "То "творці" підручників за "красивими, заграничними" термінами, пробують сховать свою недолугість, і видать "нове в науці"... А виходить "тріскотня", бо про дітей не думають...".
Тут те ж саме... Як говорив дід з гуморески Петросяна часів Горбачова: "Слова какие -"плюрализьм", "консенсус"... Остальные слова, вроде, русские, а понять ничего, нельзя...".
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Я так розумію, що це не про мене?... Бо, коли я писав статті і оповідання, в журнали, то люди, які їх читали, казали мені: Тобі тільки дитячі книжки писать..." Питаю: Чого? Так "дешево" пишу?...". "Ні...Так детально і дохідливо, що, навіть, дитина зрозуміє...".
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Он вообще может разговаривать нормальными словами? Или может его заставляют чирикать? "Рефаунд фистинга" и "апгрейд факапа" сплошной
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