 "Москвич" разорвало на две части в результате столкновения с Mercedes под Киевом: погибла супружеская пара. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат "Информатор".

Авария случилась 8 сентября около 17:00.

По словам правоохранителей, все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий. Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а Москвич в противоположном направлении. На прямом участке дороги Москвич, по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения.

На встречке Москвич зацепил заднюю часть Ford. От этого у Kuga лопнуло заднее колесо, но он продолжил движение. При этом "советский" автомобиль выкинуло на полосу встречного движения и развернуло перпендикулярно дороге. Следом за Ford ехал Mercedes. Который и протаранил легковушку. Избежать столкновения было невозможно.

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От удара Москвич разорвало на две части. Верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило по дороге. При этом Mercedes развернуло на 90 градусов. В момент аварии в Москвиче находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Также из Mercedes госпитализировали двоих человек. Их травмы не значительные.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка, так как автомобили заняли полосу движения. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп случилось смертельное ДТП, забравшее четыре жизни. Возле села Тесновка автомобиль Opel влетел в ВАЗ-2101, в котором находились четыре парня.





Фото: "Информатор"