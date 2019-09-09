 "Москвич" разорвало на две части в результате столкновения с Mercedes под Киевом: погибла супружеская пара. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат "Информатор".
Авария случилась 8 сентября около 17:00.
По словам правоохранителей, все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий. Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а Москвич в противоположном направлении. На прямом участке дороги Москвич, по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения.
На встречке Москвич зацепил заднюю часть Ford. От этого у Kuga лопнуло заднее колесо, но он продолжил движение. При этом "советский" автомобиль выкинуло на полосу встречного движения и развернуло перпендикулярно дороге. Следом за Ford ехал Mercedes. Который и протаранил легковушку. Избежать столкновения было невозможно.
От удара Москвич разорвало на две части. Верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило по дороге. При этом Mercedes развернуло на 90 градусов. В момент аварии в Москвиче находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Также из Mercedes госпитализировали двоих человек. Их травмы не значительные.
Из-за аварии на трассе образовалась пробка, так как автомобили заняли полосу движения. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.
Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп случилось смертельное ДТП, забравшее четыре жизни. Возле села Тесновка автомобиль Opel влетел в ВАЗ-2101, в котором находились четыре парня.
По дорогам Украины ездят гробы на колёсах
Южанину посадить за лоббистский закон против авто из ЕС
2, вы видели советское старье на дорогах? ОНО ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ СКОРОСТИ И ЕШАЕТ ДВИЖЕНИЮ
3. Отбирать права пожизненно у виновников смертельных ПДД
У софии раздвоение личности ))
2.Мозги тебе мешают и не выдерживают скорости мышления в твоей тупой черепной коробке!
3.Отбирать и садить ПОЖИЗНЕННО виновников смертельных ДТП.
P.S - ДТП а не ПДД
Думаю, что неплохо было бы создать соответствующую петицию...
Нужны законы о запрете 25 и старше авто
А Цука южанина устроила геноцид 10 летним нормальным европейским авто
Она даст фору многим иномаркам.
Просто нужно следить за состоянием своей машины.
Ну, а соблюдение ПДД никто не отменял.
А можно просто запретить дышать идиотам вроде тебя. И на дорогах вообще станет пусто, чисто и безопасно.
ЗЕ, ЗАПОМНИ -ПОРОХ ПРОЛЕТЕЛ ИЗ-ЗА ЭТОГО СКОТСКОГО ЗАКОНА . И тебя вынесут за ноги из ап. если не перестанете геноцидом украинцев заниматься . НЕТ В УКРАИНЕ АВТОПРОМА, НЕЧЕГО ЗАЩИЩАТЬ, ДОПУСТИТЕ ДЕШЕВЫЕ АВТО ИЗ ЕС( как всячески ездит). Хватит автобарыгам наживаться,
Соввковое быдло кукарекает: ой-ой, люди "строили" и ваивале(в совке). - так вот же что "строили" - "мацквичи"(да и то сворованные, как и все прочее), чернобыли и заводы, которые вместо селитры(как было написано), почему-то выпускали "новички". Это называется - голый, но зато с ящиком гранат и пьяны. Скот совковый такое рабство хочет вернутьвзад.
Там часто рифление дороги делается не только при съезде на обочину, но и при переезде с полосы на полосу о чем четко сигнализирует изменяющийся при этом шум колёс.
А в данном же случае дело не в самом "Москвиче", а в том, что водила, скорее всего, уснул за его рулем. В общем, как сказал классик, "разруха в головах, а не в клозетах..."
а те кто был в азлк наверняка спали...
это просто несчастный случай... людям сильно не повезло..
У рейтингу європейських країн Україна посіла 6 місце. Найбільший рівень смертності на дорогах - в Росії - 15,85 на 100 тисяч осіб. За нею йдуть Албанія (12,32), Литва (11,34), Білорусь (11,16) та Молдова (9,9)
За 2018 рік на дорогах України загинуло більше трьох тисяч людей, ще понад 30 тисяч отримали травми..
Ось така пані та панове , аріхметіка.......
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