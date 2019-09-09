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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5732) Киев (17880) Киевская область (1741) Обухов (70)

 "Москвич" разорвало на две части в результате столкновения с Mercedes под Киевом: погибла супружеская пара. ФОТОрепортаж

Под Киевом на окружной дороге Обухова произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и Москвич-2141. В результате столкновения погибли мужчина и женщина. Еще двоих человек госпитализировали в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат "Информатор".

Авария случилась 8 сентября около 17:00. 

По словам правоохранителей, все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий. Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а Москвич в противоположном направлении. На прямом участке дороги Москвич, по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения.

Москвич разорвало на две части в результате столкновения с Mercedes под Киевом: погибла супружеская пара 01

На встречке Москвич зацепил заднюю часть Ford. От этого у Kuga лопнуло заднее колесо, но он продолжил движение. При этом "советский" автомобиль выкинуло на полосу встречного движения и развернуло перпендикулярно дороге. Следом за Ford ехал Mercedes. Который и протаранил легковушку. Избежать столкновения было невозможно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выехал на встречку: Четыре человека погибли, четыре госпитализированы в результате ДТП в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Москвич разорвало на две части в результате столкновения с Mercedes под Киевом: погибла супружеская пара 02

От удара Москвич разорвало на две части. Верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило по дороге. При этом Mercedes развернуло на 90 градусов. В момент аварии в Москвиче находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Также из Mercedes госпитализировали двоих человек. Их травмы не значительные.

Москвич разорвало на две части в результате столкновения с Mercedes под Киевом: погибла супружеская пара 03

Из-за аварии на трассе образовалась пробка, так как автомобили заняли полосу движения. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Москвич разорвало на две части в результате столкновения с Mercedes под Киевом: погибла супружеская пара 04

Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп случилось смертельное ДТП, забравшее четыре жизни. Возле села Тесновка автомобиль Opel влетел в ВАЗ-2101, в котором находились четыре парня.

Москвич разорвало на две части в результате столкновения с Mercedes под Киевом: погибла супружеская пара 05
Москвич разорвало на две части в результате столкновения с Mercedes под Киевом: погибла супружеская пара 06
Фото: "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/p3147202
 
 
 Топ комментарии
 
Запретить ездить на машинах старше 25 лет ( ВАЗ МОСКВИЧ ТАВРИЯ)
По дорогам Украины ездят гробы на колёсах
Южанину посадить за лоббистский закон против авто из ЕС
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А может, все таки, сажать тех, кто не соблюдает ПДД?
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"На прямом участке дороги Москвич, по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения." - водитель задремал.
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Мдааа... Шансів вижити практично не було жодних
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"На прямом участке дороги Москвич, по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения." - водитель задремал.
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Запретить ездить на машинах старше 25 лет ( ВАЗ МОСКВИЧ ТАВРИЯ)
По дорогам Украины ездят гробы на колёсах
Южанину посадить за лоббистский закон против авто из ЕС
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А может, все таки, сажать тех, кто не соблюдает ПДД?
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1. Посадить Южанину за лоббистский закон .направленный против украинцев
2, вы видели советское старье на дорогах? ОНО ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ СКОРОСТИ И ЕШАЕТ ДВИЖЕНИЮ
3. Отбирать права пожизненно у виновников смертельных ПДД
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СовеЦкие афто-упрощенние копии западних, и уже снятих с производства в странах оригинала. К тому же темой безопасности в совке особо не заморачивались.Вопрос только один-почему народу не дают возможность пересесть на безопасние средства передвижения?
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Полировать корму Кнуру и гавкать на его верную бухгалтершу Южанину? Браво! Ох уж эти плохие бояре
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Так ещё и майдан нам раскачивать в пользу порошенко ))
У софии раздвоение личности ))
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1.Согласен.
2.Мозги тебе мешают и не выдерживают скорости мышления в твоей тупой черепной коробке!
3.Отбирать и садить ПОЖИЗНЕННО виновников смертельных ДТП.
P.S - ДТП а не ПДД
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а може краще дати людям пристойні зарплати, щоб вони могли дозволити купити собі пристойне авто
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А хто повинен "давати", у яких країнах дають? Самі заробляти не пробували?
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А тот металлолом ,чем лучше? Привозят авто которым 15лет.Такой же лом.Запретить ввоз авто старше 8 лет!!
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намного безопаснее чем у нас в салонах продают типа анус , шеврик , тазики
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Слишком большие деньги Путин дает нашим олигархам для лоббирования своих интересов. в частности продвижения росийских автомобилей на украинский рынок. Парашенко даже во время войны не прекратил торговать росийским автопромом несмотря на протесты населения.
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И тут Путин? Вы бы хоть посмотрели статистику продаж новых российских автомобилей в Украине.
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да запретить дороги и вообще движение, чего уж мелочиться...
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Ваш пост собрал много лайков!
Думаю, что неплохо было бы создать соответствующую петицию...
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ой, а типа в новых авто водилы не засыпают)))
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Совецкий метало хлам вообще нужно убрать с дорог!!!
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И я об этом
Нужны законы о запрете 25 и старше авто
А Цука южанина устроила геноцид 10 летним нормальным европейским авто
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Лошадей запретить, это вообще пережиток средневековья.
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Я езжу на Опеле Омега, которой уже 31 год.
Она даст фору многим иномаркам.
Просто нужно следить за состоянием своей машины.
Ну, а соблюдение ПДД никто не отменял. "Москвич" розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя - Цензор.НЕТ 9838
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Можно убрать совеЦкий хлам. Или евро-супер-пупер модные тачки запретить. Результат будет примерно тот же.
А можно просто запретить дышать идиотам вроде тебя. И на дорогах вообще станет пусто, чисто и безопасно.
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Знову совковий металобрухт убиває людей... Він не відповідає уже ніяким стандартам безпеки. Та ніколи і не відповідав.
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Это правильно, но, похоже, они просто заснули.
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Та і МЛ явно перевищив швидкість, судячи з наслідків! ****, ніхто швидкість не контролює, навідь засобів фіксації немає. Зате глючні, нікому не потрібні гелікоптери на млрд.$ у Авакова будуть від ************* на всю голову прєзіка франкоарабів.
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А какой новый металобрухт спасет тебя на встречке?
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Дважды за последние годы у меня на глазах на едущих навстречу "москвичах" отваливалось заднее, и как назло левое колесо, и оба раза те колеса выкатывались на мою полосу... Слава Богу оба раза проскочили мимо.
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Так вокруг Зе уже авто лобби опять собралось -опять пугают бедных евробляхеров штрафами
ЗЕ, ЗАПОМНИ -ПОРОХ ПРОЛЕТЕЛ ИЗ-ЗА ЭТОГО СКОТСКОГО ЗАКОНА . И тебя вынесут за ноги из ап. если не перестанете геноцидом украинцев заниматься . НЕТ В УКРАИНЕ АВТОПРОМА, НЕЧЕГО ЗАЩИЩАТЬ, ДОПУСТИТЕ ДЕШЕВЫЕ АВТО ИЗ ЕС( как всячески ездит). Хватит автобарыгам наживаться,
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Вот это самое страшное, когда ты вроде бы стараешься ехать , не нарушая , но тебе на встречку выезжает нечто. Это страшно.
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Погибли на самом деле трое - все в совковой гробовозке и одна муха в Мерседесе, да и то от смеха.
Соввковое быдло кукарекает: ой-ой, люди "строили" и ваивале(в совке). - так вот же что "строили" - "мацквичи"(да и то сворованные, как и все прочее), чернобыли и заводы, которые вместо селитры(как было написано), почему-то выпускали "новички". Это называется - голый, но зато с ящиком гранат и пьяны. Скот совковый такое рабство хочет вернутьвзад. "Москвич" розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя - Цензор.НЕТ 2097
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вы или слепые или я хер его знает ? посмотрите на фото состояние Мерса Форда и ракломосквича после ДТП ...есть разница или тема евроблях не раскрыта полностью ? я считаю петя южанина и тетя грося должны уже сидеть в сизо за закон про растаможку .... если б был нормальный закон то москвичи таврии и жигули уже б плыли на баржах в Турцию
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Хоть и жирным шрифтом, но бред для рукожопых евробляхеров вы написали. Один из этих лузеров?
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На твой бред может ответить ,фото которое есть.Мерсу явно не 40 лет,и двигался он со скоростью, не положенных 90-110км. А состояние у него чуть лучше чем у москвича.По всей видимости мерс из бляхеров 20летних.
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Одни ехали из Денвера в Лос-Анджелес. Там две полосы туда и две полосы обратно в самом худшем месте, между туда и обратно широкий газон. По краям дороги, до отбойников сделано рифление. Водитель заснул, выехал на рифление, оно начало стучать и разбудило.
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+5 коп.
Там часто рифление дороги делается не только при съезде на обочину, но и при переезде с полосы на полосу о чем четко сигнализирует изменяющийся при этом шум колёс.
А в данном же случае дело не в самом "Москвиче", а в том, что водила, скорее всего, уснул за его рулем. В общем, как сказал классик, "разруха в головах, а не в клозетах..."
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может все-таки новая власть поймет что совковый автопром недолжен езить по дорогам для этого есть европейский автопром и должна быть доступная таможка авто как у прибалтов и прочих давайте будем перенимать европейские ценности такие как дороги авто зарплаты а не тарифы и гей-парады
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уснуть можно в ЛЮБОМ авто.
а те кто был в азлк наверняка спали...
это просто несчастный случай... людям сильно не повезло..
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Україна увійшла в десятку країн Європи з найбільшою смертністю у ДТП. На наших дорогах щороку гине 9 осіб на 100 тисяч населення.
У рейтингу європейських країн Україна посіла 6 місце. Найбільший рівень смертності на дорогах - в Росії - 15,85 на 100 тисяч осіб. За нею йдуть Албанія (12,32), Литва (11,34), Білорусь (11,16) та Молдова (9,9)
За 2018 рік на дорогах України загинуло більше трьох тисяч людей, ще понад 30 тисяч отримали травми..
Ось така пані та панове , аріхметіка.......
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який тільки жах....щодня ...через день читаю і таке бачу на сайтах по країні....аварії жахливі....збиття людей на трассах. на зебрах. п"яні і обкурені. дуркуваті і мажори. збивають дітей. старих. сім"ями, на тротуарах така ж убивають і калічать людей.... що твориться тільки на дорогах, винні в цьому багато чого. від авто не справних .від горілки, доріг і дурісті за кермом... таке воно життя в нашому світі...живеш і не знаєш коли ,де.і який твій кінець...((
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