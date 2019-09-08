 Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой. ФОТОрепортаж

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая опросила заявителя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Предварительно полицейские выяснили, что из-за конфликта на дороге по первоочередности проезда оба транспортных средства остановились на улице Академика Вернадского. Мужчины начали ссориться, после чего водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента. В результате инцидента никто не пострадал.

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Правонарушителя задержали полицейские, прибывшие на вызов. Им оказался 46-летний местный житель.









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