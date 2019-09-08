EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  281  1
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5732) Киев (17880) Нацполиция (10040) стрельба (2509)

 Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой. ФОТОрепортаж

В полицию с заявлением обратился 37-летний мужчина и сообщил, что возле станции метро "Академгородок" в его автомобиль стрелял неизвестный.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая опросила заявителя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Предварительно полицейские выяснили, что из-за конфликта на дороге по первоочередности проезда оба транспортных средства остановились на улице Академика Вернадского. Мужчины начали ссориться, после чего водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в Киеве в пассажиров троллейбуса

Правонарушителя задержали полицейские, прибывшие на вызов. Им оказался 46-летний местный житель.

Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой 01
Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой 02
Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой 03
Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье "теракт". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3147192
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх