 Издание Le Figaro подписало в видео с интервью Зеленского из "Борисполя", что Киев находится в России. ФОТО

В ролике, опубликованном Le Figaro, президент Украины Владимир Зеленский комментирует журналистам по-английски освобождение 35 украинцев, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.