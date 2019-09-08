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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:журналистика (2449) Зеленский (2745) Киев (17880)

 Издание Le Figaro подписало в видео с интервью Зеленского из "Борисполя", что Киев находится в России. ФОТО

Французское издание Le Figaro перепутало государство, в котором находится Киев.

В ролике, опубликованном Le Figaro, президент Украины Владимир Зеленский комментирует журналистам по-английски освобождение 35 украинцев, передает Цензор.НЕТ.

Издание Le Figaro подписало в видео с интервью Зеленского из Борисполя, что Киев находится в России 01

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/p3147185
 
   
 Топ комментарии
 
Ти зубки чистив сьогодні? Бо трошки повонює...штанами пороха.
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Все верно. Киев - мать городов руссих. Нужно только оттуда орду выгнать.
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Ну и хрен на них. Вот уж новость так новость, что какое то там тело не знает географии. И нех тут идиотам зраду искать.
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слышь ответь мне почему Турчинов не ввел военное полоежение
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ето нє ашіпка - ето ідіотізьм української укрАінской внєшнєй політікі
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шо там, клинические прихожане слепого траста, весь мир опять с нами?
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