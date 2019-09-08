 Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Соревновались танковые взводы шести команд, из которых четыре представляли Сухопутные войска и по одной - Командование Военно-Морских сил и командования десантно-штурмовой войск ВС Украины.
В отличие от предыдущих лет в программу конкурса добавили техническую номинацию, в которой военнослужащие сдавали экспресс-тест по подготовке машины к боевому применению и проводили проверку функционирования работоспособности узлов и агрегатов танка.
В общем танкистов оценивали в пяти номинациях. Военные соревновались в пистолетной скоростной стрельбе из танков, снайперской стрельбе из пушки и проходили супертяжелую полуторакилометровую полосу препятствий. "На десерт" показывали мастер-класс "танковой карусели".
По набранным баллам победителем конкурса на лучший танковый взвод ВСУ стала 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко ОК "Восток". Кроме символических подарков, экипаж получил премию - 120 тыс. грн. Второе место заняли танкисты из 1-й отдельной танковой Сиверской бригады ОК "Север". Они получили 60 тыс. гривен денежного вознаграждения. Третью строчку заняла команда 28-й отдельной механизированной бригады ОК "Юг". Денежная награда составила 36 тыс. гривен.
Приветствовал и вручал ведомственные награды и ценные подарки командам-победителям и военнослужащим в отдельных номинациях начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Сам був хоч на одному?
они там вообще обпили водки по 3.62? Якутского скульптора бы пригласили вылепить совковую консервную банку.
хотя.... походу это специально твари сделали. эти солдаты как раз с совком и воюют, а тут - на, "вяличие нярушимое свабодное", тьху!
мрази совковые
зашёл на эту страницу, чтобы посмотреть и порадоваться на новую армию свободной Украины, а на фото вижу типично совковую ГЛАВПУРовско-пропагандонскую сценку на уровне журнала "Советский воин" брежневского 1981 года, как выпускник Московского военного училища имени Верховного Совета РСФСР т-щ Хомчак вручает идиотскую советскую жестянку в виде модели советского танка танкисту ВСУ, который сражается против совково-московской агрессии.
Этими танками Москва давили живьём тысячи венгерских патриотов на улицах Будапешта, эти танки расстреливали в упор баррикады почти безоружных студентов и рабочих, восставших в 1956 году против московского порабощения...
Даже вот тут в коментах - хоть бы кто-то еще один возмутился этим унизительным зрелищем - хрена. На месте солдат, этой статуэткой запустить в Хомчака надо бы, но ведь армия - "срез общества" и т.д., так что принимают и довольно подмигивают друг другу(проклиная тех кто занял место перед ними))
вітаємо!!!