EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  1083  20
Материалы по теме:
Все про:армия (7518) танк (662) соревнования (187) 17 отдельная танковая бригада (14)

 Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

На общевойсковом полигоне в Черниговской области завершились соревнования танкистов на первенство Вооруженных Сил Украины, которые проходили в течение недели.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 01

Соревновались танковые взводы шести команд, из которых четыре представляли Сухопутные войска и по одной - Командование Военно-Морских сил и командования десантно-штурмовой войск ВС Украины.

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 02

В отличие от предыдущих лет в программу конкурса добавили техническую номинацию, в которой военнослужащие сдавали экспресс-тест по подготовке машины к боевому применению и проводили проверку функционирования работоспособности узлов и агрегатов танка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж

В общем танкистов оценивали в пяти номинациях. Военные соревновались в пистолетной скоростной стрельбе из танков, снайперской стрельбе из пушки и проходили супертяжелую полуторакилометровую полосу препятствий. "На десерт" показывали мастер-класс "танковой карусели".

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 03
Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 04
Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 05

По набранным баллам победителем конкурса на лучший танковый взвод ВСУ стала 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко ОК "Восток". Кроме символических подарков, экипаж получил премию - 120 тыс. грн. Второе место заняли танкисты из 1-й отдельной танковой Сиверской бригады ОК "Север". Они получили 60 тыс. гривен денежного вознаграждения. Третью строчку заняла команда 28-й отдельной механизированной бригады ОК "Юг". Денежная награда составила 36 тыс. гривен.

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 06

Смотрите: Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись "танковые карусели" всеармейского масштаба. ФОТОрепортаж

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 07

Приветствовал и вручал ведомственные награды и ценные подарки командам-победителям и военнослужащим в отдельных номинациях начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 08
Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ 09

Смотрите: Экипажи БМП соревновались в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3147163
 
   
 Топ комментарии
 
З ДНЕМ УКРАЇНСЬКОГО ТАНКІСТА!!!! (друга неділя вересня)
вітаємо!!!

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ - Цензор.НЕТ 9034
 показать весь комментарий
 
Молодцы мои земляки! К сожалению ЗЕторчёк тоже мой ЗЕлёный ЗЕемляк Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ - Цензор.НЕТ 8972
 показать весь комментарий
 
С Днём танкиста! Жаль, что нвш презик об это не помнит... ХагиВаги - всем с днюхой!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хотя благодаря политике Владимира Александровича война и закончена уже практически, уверен что в будущем ребятам пригодятся их умения!
 показать весь комментарий
 
 
Война заканчивается только в 2-х случаях: победой или капитуляцией. ЗЕторчёк сможет только капитулировать
 показать весь комментарий
 
 
Хомчак не хоче пояснити як так сталось що під час навчань задавили танком солдата?
 показать весь комментарий
 
А ти можеш назвати навчання без НС?
Сам був хоч на одному?
 показать весь комментарий
 
Після загибелі солдата мали бути зупинені навчання і проведене розслідування смертельного випадку! Але навчання вирішили не переривати, бо сам Хомчак приїде вітати переможців! Радянщина галіма, людина загинула а командування бикує і робить вигляд що нічого не відбулось! Ось вона - реальна ціна життя українського солдата для ідіотів-командирів! Покуй на смерть від нещасного випадку в мирному місці, будемо святкувати закінчення навчань! Хомчак це рідкісне бидло!
 показать весь комментарий
 
Вчера, 7 сентября 2019 года, в Черниговской области возле села Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий воинской части оперативного командования "Север".
 показать весь комментарий
 
Молодцы мои земляки! К сожалению ЗЕторчёк тоже мой ЗЕлёный ЗЕемляк Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ - Цензор.НЕТ 8972
 показать весь комментарий
 
 
Молодці українці! З 2014 року так відновити розвалену кравчуками, кучмами, гриценками з ющенками та януковичами, Армію!
 показать весь комментарий
 
 
И не забывай что прошло всего три месяца правления Владимира Александровича! Теперь представь себе страну через три года!
 показать весь комментарий
 
 
Вова ніяким боком до досягнень Української Армії не торкається. Через три року напевно він вже буде в Ростові.
 показать весь комментарий
 
 
что за идиот совковую жестянку вылепил и подарил?
они там вообще обпили водки по 3.62? Якутского скульптора бы пригласили вылепить совковую консервную банку.

хотя.... походу это специально твари сделали. эти солдаты как раз с совком и воюют, а тут - на, "вяличие нярушимое свабодное", тьху!
мрази совковые
 показать весь комментарий
 
 
Полностью поддерживаю ваше мнение, ув.Борис:

зашёл на эту страницу, чтобы посмотреть и порадоваться на новую армию свободной Украины, а на фото вижу типично совковую ГЛАВПУРовско-пропагандонскую сценку на уровне журнала "Советский воин" брежневского 1981 года, как выпускник Московского военного училища имени Верховного Совета РСФСР т-щ Хомчак вручает идиотскую советскую жестянку в виде модели советского танка танкисту ВСУ, который сражается против совково-московской агрессии.

Этими танками Москва давили живьём тысячи венгерских патриотов на улицах Будапешта, эти танки расстреливали в упор баррикады почти безоружных студентов и рабочих, восставших в 1956 году против московского порабощения...
 показать весь комментарий
 
 
А какой-то блогер писал что Хомчак вонючий совок и опять вернул все эти лизоблюдские подарочки начальству и прочее. Хотя оно особо походу и не исчезало. Если НАТО и всякие канады на нас махнут рукой, то я им даже спасибо скажу. Неохота чтобы полусовковая гниль позорила нормальные страны.
Даже вот тут в коментах - хоть бы кто-то еще один возмутился этим унизительным зрелищем - хрена. На месте солдат, этой статуэткой запустить в Хомчака надо бы, но ведь армия - "срез общества" и т.д., так что принимают и довольно подмигивают друг другу(проклиная тех кто занял место перед ними))
 показать весь комментарий
 
А значить то что по указанию продажных ЗЕбилов - капитулянтов капитулировать на милость лютого врага оккупанта проклятой паРаши заслужили быть последними...из всей украинской армии .
 показать весь комментарий
 
З ДНЕМ УКРАЇНСЬКОГО ТАНКІСТА!!!! (друга неділя вересня)
вітаємо!!!

Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ - Цензор.НЕТ 9034
 показать весь комментарий
 
 
щоб конкурс на кращого танкіста влаштовувати.
 показать весь комментарий
 
С Днём танкиста! Жаль, что нвш презик об это не помнит... ХагиВаги - всем с днюхой!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх