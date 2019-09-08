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 Политика Украины, За рубежом
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 Украинский пилот Алексей Мес начал подготовку на истребителе Ф-15 Нацгвардии США. ФОТОрепортаж

Украинский пилот Алексей Мес проходит подготовку на истребителе Ф-15 Национальной гвардии США (144 авиакрыло).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице 144th Fighter Wing в Facebook.

Украинский пилот Алексей Мес начал подготовку на истребителе Ф-15 Нацгвардии США 01
Украинский пилот Алексей Мес начал подготовку на истребителе Ф-15 Нацгвардии США 02
Украинский пилот Алексей Мес начал подготовку на истребителе Ф-15 Нацгвардии США 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сдерживание агрессии РФ - ключевая задача союзников по НАТО, - правительство США

Источник: https://censor.net.ua/p3147152
 
   
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Хочется поблагодарить Владимира Александровича за его очередную победу во внешней политике!
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Ось дійсно не розумію. Чи те такий товстий тролінг від тебе, чи ти дійсно такий притрушений? Украинский пилот Алексей Мес начал подготовку на истребителе Ф-15 Нацгвардии США - Цензор.НЕТ 5929
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С БОГОМ!
Этих птичек нам, как раз не хватает.
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Так зебил же перемирие с кацапней устроил Украинский пилот Алексей Мес начал подготовку на истребителе Ф-15 Нацгвардии США - Цензор.НЕТ 3110
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эх, с такой фамилией только на Messerschmitt-ах летать)))))
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