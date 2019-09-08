 Украинский пилот Алексей Мес начал подготовку на истребителе Ф-15 Нацгвардии США. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице 144th Fighter Wing в Facebook.
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Этих птичек нам, как раз не хватает.