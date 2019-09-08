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 Происшествия, Фоторепортаж
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 ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Следователи Краматорского территориального управления Государственного бюро расследований, задержали подполковника Лисичанского пограничного отряда Государственной пограничной службы по факту получения неправомерной выгоды в размере 71 тыс. грн..

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации: начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн; сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников", - говорится в сообщении.

Пограничник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении, избрании полковнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности", - отметили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки 01
ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки 02
ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147144
 
   
 Топ комментарии
 
еще один попался на мыролюбстве и реформизме.
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Що? не поделился с зебобиками? Правильно задержали! Теперь своего человека поставят!
На таможне у Зеленского уже свои люди!
ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки - Цензор.НЕТ 3724
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Однако карма: сначала ты крадешь у НГУ рюкзаки... потом сам становишся похожим на рюкзак!ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки - Цензор.НЕТ 381
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Совет форумчанПравила форума
 
еще один попался на мыролюбстве и реформизме.
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Необхідна тотальна незалежна перевірка на детекторі брехні всіх 100 відсотків тих, хто відповідає за прийняття подібних рішень або повязаний з матеріальними цінностями.
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Ви єврей?
детектор не гарантує 100%.
детектор не є доказом в норм. країнах.(в судах норм. країн)
якщо використовувати детектор в Україні, то сядуть усі.(а охороняти запросимо японців?)
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Смешно. У нас не арестовывают а задерживают. Задержитесь- поделитесь- идите дальше работайте чтобы судьям и прокурорам заплатить
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Що? не поделился с зебобиками? Правильно задержали! Теперь своего человека поставят!
На таможне у Зеленского уже свои люди!
ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки - Цензор.НЕТ 3724
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А фамилия подполовника случайно не Порошенко ?
.
.
Или теперь - ЗЕЛЕЙССКИЙ ,,, ?:?
.
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Однако карма: сначала ты крадешь у НГУ рюкзаки... потом сам становишся похожим на рюкзак!ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки - Цензор.НЕТ 381
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.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
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Подполковнику надо ещё до хенерала дожить ,а его уже счипают за какие то взятки,был бы Пеца таког не было бы
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Ниче так тачанка у подполковника. По ней видно, что точно не на зарплату жил. А сколько таких еще в армии в тылу, вы представить себе не можете
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