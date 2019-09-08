 Выехал на встречку: Четыре человека погибли, четыре госпитализированы в результате ДТП в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.
"Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля "Fiat Doblo" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2104", который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля "Фиат", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Человеческий фактор чаще всего приводит к авариям, один устал не захотел отдохнуть, второй переоценил возможности авто, да и свои тоже.
Вот и гибнут люди, становятся инвалидами.
https://mrpl.city/news/view/v-mariupole-devushka-na-inomarke-protaranila-ograzhdenie-foto?fbclid=IwAR3GTrKJsZ_dA8H1-iNEfYrxNhOBX_tYvbMDxqcwoydxWFSsmXyiqgSGn8I
Миллиарды каждый год идут с акцизов "на ремонт и строительство дорог", а оно как-то и не видно результата. Хотя Гройсман говорил шо все время строят и ремонтируют.(если он летел на вертолете, то конечно у него дороги отличные))
Їздять, як попало - поліція не бачать, палять бадилля по всій Україні - дихати народу неможливо, росте захворюваність - нікому діла немає.
мы тут как-то уж сами помучаемся (с.... б..., где же моя е.... "кравчучка" то?)
Ангела в дорогу!
Кошмар!! 200 чел за месяц...придется продать авто или обменять на КАМАЗ....