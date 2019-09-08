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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5731) Нацполиция (10039) Запорожская область (702)

 Выехал на встречку: Четыре человека погибли, четыре госпитализированы в результате ДТП в Запорожской области. ФОТОрепортаж

В Мелитопольском районе водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым автомобилем. В результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.

"Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля "Fiat Doblo" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2104", который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля "Фиат", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Выехал на встречку: Четыре человека погибли, четыре госпитализированы в результате ДТП в Запорожской области 01
Выехал на встречку: Четыре человека погибли, четыре госпитализированы в результате ДТП в Запорожской области 02
Выехал на встречку: Четыре человека погибли, четыре госпитализированы в результате ДТП в Запорожской области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3147140
 
 
 Топ комментарии
 
....после таких сообщений-снять пару колес,что бы не выезжать с гаража. Надо погуглить насчет статистики за год.. тогда придется снять все 4 колеса.Наверное сейчас в забое(не шахтер) безопаснее чем на трассе....
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кожна влада в Україні боїться розсердити людей санкціями, штрафами, позбавленнями прав. Але 90% будуть радо вітати наведення порядку на дорогах.
Їздять, як попало - поліція не бачать, палять бадилля по всій Україні - дихати народу неможливо, росте захворюваність - нікому діла немає.
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Н да...Надо встречки строить метров за 100.....И бетонную стену между ними....Но думаю всё равно если не перелезут,то перелетят...
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Дороги в Украине нужно строить сразу с разделительными отбойниками. Дороже? Но как похвасталась команда Зе: жизнь и свобода гражданина для них - высшая ценность.
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Может их просто нужно заработать умением ?
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Пока их продают - зарабатывать умением? Выехал на встречку: Четыре человека погибли, четыре госпитализированы в результате ДТП в Запорожской области - Цензор.НЕТ 2296
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Трудно с совком разговаривать )) Переворот сознания ))
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Хотите сказать - сейчас права не продаются? Вы, видать, живёте в стране розовых пони?
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Права? Все права сжечь! Все машины конфисковать!
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Зачем же так ???
Человеческий фактор чаще всего приводит к авариям, один устал не захотел отдохнуть, второй переоценил возможности авто, да и свои тоже.
Вот и гибнут люди, становятся инвалидами.
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на це треба років 20, це коли ми вже будемо старенькі, Анатолійович.
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Нужны отбойники от таких водил.Хоть другие не пострадают.
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Если бы аварии из-за "качества" "дорог" перевести в суммы компенсаций(сколько бы в норм. странах суды назначали), то в общем всю страну мона было бы продать и распределить бабло между пострадавшими и близкими погибших.
Миллиарды каждый год идут с акцизов "на ремонт и строительство дорог", а оно как-то и не видно результата. Хотя Гройсман говорил шо все время строят и ремонтируют.(если он летел на вертолете, то конечно у него дороги отличные))
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кожна влада в Україні боїться розсердити людей санкціями, штрафами, позбавленнями прав. Але 90% будуть радо вітати наведення порядку на дорогах.
Їздять, як попало - поліція не бачать, палять бадилля по всій Україні - дихати народу неможливо, росте захворюваність - нікому діла немає.
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є дослідження - люди скрізь однакові, грають скрізь два фактори - загальна культура+дії влади щодо некультурних людей, в тому числі, і на дорогах.
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Итого, в ВАЗе находились 8(восемь) человек!!! Всё чаще читаю: выезд на встречку. Это у нас становится каким-то национальным видом спорта- камикдзболом.
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Конечно семь! Это я, ненароком, водилу Фиата тоже посчитал.
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Тут исход немного другой в этой ситуации. Но почему-то не зря, когда читаешь даже заголовки, когда в дтп погибает больше двух людей сразу уверен, что один с автомобилей будет совковый тазик.
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Н да...Надо встречки строить метров за 100.....И бетонную стену между ними....Но думаю всё равно если не перелезут,то перелетят...
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На дороге с двумя полосами каждый обгон является смертельным риском.
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Бедные турки. Что они забыли в етой стране
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а ты что забыл? езжай.те к бярезкам, "г*сподинчик"
мы тут как-то уж сами помучаемся Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 5608 (с.... б..., где же моя е.... "кравчучка" то?)
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....после таких сообщений-снять пару колес,что бы не выезжать с гаража. Надо погуглить насчет статистики за год.. тогда придется снять все 4 колеса.Наверное сейчас в забое(не шахтер) безопаснее чем на трассе....
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А мне сейчас выезжать... на Бердянскую косу. Короче, если сегодня на связь не выйду- значит- не доехал. Прошу считать меня- некоммунистом.
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да еще и баб за рулем - просто куча. В Киеве так же?
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...по гуглил "За первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек."
Кошмар!! 200 чел за месяц...придется продать авто или обменять на КАМАЗ....
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Участники аварий, те которые остались в живых обычно сидят в тюрьме, даже невиновные, Дронов например- невиноват, а сидит, причем аж 10 лет сидеть, за то что ехал на зелёный и не успел отреагировать на Зайцева, которая летела со скорость свыше 💯 км/ч на красный свет.
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Не}{ер шастать ночью! Доездились любители прохлады и пустых дорог.
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Семеро в жигулі............. не блін, не довбодятел водій?
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Вночі потрібно спати а не по дорогах рискати
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