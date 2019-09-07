 Зеленский при встрече отдал освобожденным морякам символичные именные браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных. ФОТОрепортаж

Гарант ждал их прямо возле трапа самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Он символично снял желтые браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.

Напомним, в июле Владимир Зеленский, комментируя в Facebook некоторые сообщения в социальных сетях, что он якобы носит желтые браслеты "из клубов", отметил: "На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой". На фотографии, размещенной под сообщением, были видны на руках браслеты с именами "Юрий Будзило" и "Владимир Терещенко".

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Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.