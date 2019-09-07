 Зеленский при встрече отдал освобожденным морякам символичные именные браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных. ФОТОрепортаж

Гарант ждал их прямо возле трапа самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Он символично снял желтые браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.
Напомним, в июле Владимир Зеленский, комментируя в Facebook некоторые сообщения в социальных сетях, что он якобы носит желтые браслеты "из клубов", отметил: "На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой". На фотографии, размещенной под сообщением, были видны на руках браслеты с именами "Юрий Будзило" и "Владимир Терещенко".
Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
Не дайте Зеленскому забыть кто вас кормит....
Моряков не освободили, их абменяли!
Прочувствуй)))
поросенко от зависти исходит злобой, и бредит о реванше коррупции, которую оно построило в Украине..
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За нашою інформацією, ось на що погоджується зеленський:
зміни до конституціі про статус Донбасу; амністію практично усіх найманців; виплати заборгованності по пенсіям; поступово згорне усі проекти по «Стугні» і по ракетам (які раніше Турчинов лобіював); внесе корегування в закон про мову(навесні)....
Зеленський сподівається, що путін задовольнитися нашою частковою капітуляцією.
Путін впевнений в тому, що наша часткова капітуляція стане передмовою до повної.
Яна Супоровська @YanaSuporovska 3 минуты назад
Хотілося б зараз усім колегам побажати залишатись людьми і не бути шакалами, які гасають за ексклюзивом.
и будет еще 3500 и еще ...
нах такие возвраты
-армию - танки нада делать, тогды никто не будет держать пленных в бамбасах,
а не макароны возить в бамбасы с пенсиями.
в декабре 2014 батален данбас перекрыл дорогу в данецк на 3 дня -
за 3 дня отдали 98 чел пленных данбасовцев.
так нада, а не кормить быдло данецкое 5 лет.
дебилы конеченные.