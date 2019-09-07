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 Зеленский при встрече отдал освобожденным морякам символичные именные браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинских пленных в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября, в Киеве.

Гарант ждал их прямо возле трапа самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Он символично снял желтые браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.

Напомним, в июле Владимир Зеленский, комментируя в Facebook некоторые сообщения в социальных сетях, что он якобы носит желтые браслеты "из клубов", отметил: "На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой". На фотографии, размещенной под сообщением, были видны на руках браслеты с именами "Юрий Будзило" и "Владимир Терещенко".

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Зеленский при встрече отдал освобожденным морякам символичные именные браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных 01
Зеленский при встрече отдал освобожденным морякам символичные именные браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных 02
Зеленский при встрече отдал освобожденным морякам символичные именные браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных 03

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Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/p3147116
 
   
 Топ комментарии
 
Алексей Арестович
- На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая, но принципиальная подробность:
- на наших позициях в районе Станицы Луганской сняли украинские государственные флаги, «чтобы не раздражать ту сторону».
Военные говорят - по прямому распоряжению ОП.
Знаете, как человек становится взяточником?
Он берет сто гривен и говорит:
- это в первый и последний раз.
Потом он берет ещё, и то же в последний раз.
Потом ещё. И еще, и уже не может остановиться.
Отказ от сопротивления на войне - это, как учил нас Черчилль, всегда дорога к позору.
Но сначала все выглядит маленькой, разумной уступкой.
Первый и последний раз.
Снятие флагов, которые ставили, оплачивая установку десятками жизней, это не то, чтобы уж совсем позор.
Но это уже - дорога позора.
Россияне - имперцы.
Они умеют планировать и добиваться своего.
Они понимают значение символов.
Они рассчитали все так, что даже самолёт с их пленными сел раньше, чем наш в Борисполе.
Мы хуторяне. Мы не умеем. Не умеем, потому, что не придаём значения.
Однако, можно быть хуторянином и двигаться к совершенствованию.
А можно двигаться к закреплению хуторянства.
Знаете, как страна финляндизируется и становится «Малороссией»?
Она снимает флаги и говорит:
- Это мудрая, дальновидная уступка. В первый и последний раз.
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А кто-то ржал над браслетами этими
У сожалению, многие не понимают, что даже такие мелочи играют важную роль
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у нас разные герои, твои все на Лубянке работают.
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не знаю как вам, но по мне Сенцов выглядит так же как гадька голодующая 8х в неделю.
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Порохнявые, больше гнева, больше треша......вы всё делаете правильно!

Не дайте Зеленскому забыть кто вас кормит....
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У одного "томастур" у другого "браслеттур"... Скажут, а что ты хочешь политический пиар, сэляви. Да ничего.. просто противно...
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Цензор, поправь заголовок:
Моряков не освободили, их абменяли!
Прочувствуй)))
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для зедебілів один пуй - Україна чи малоросія, так.
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А разница в том или освободили согласно международного трибунала или обменяли сдав интересы Украины
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интересы Украины - СВОБОДА укрианских граждан. тебе касбу этого не понять.
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Прежде чем обвинять других посмотри на себя Тогда упростим задачу для супер умных - зачем в 14 надо было начинать сопротивление параше и все граждане Украины были живы и здоровы И ещё я украинец , а ты гражданин этой страны - почувствуй разницу
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какой ты нах украинец, для тебя украинцы дермом пазнут. вонеяшь на всь форум.
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ти зедебіл смердючий, малорос дефективний, в тебе слово "Україна" поперек горлянки не стає?
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ипанько порохоботовкое, для тебя Украина только в дурных методичках нарисована.
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А хочешь на экскурсию в Бердянское свожу или в чермалык , вот и посмотрим кто есть кто ?
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от тебя ольгино несет со всех дыр, порохотовская подститлка.
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Запомни ещё раз игоречек для меня порох враг ещё при юще и это его вина также что в 10 янык пришел к власти Понял зебобик и это я не раз здесь повторял
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И кстати на вопрос так и не ответил Зачем жертвы начиная с 14 года , столько украинцев сохранили бы
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ты точно идиот. жертвы никак не могут быть оправданы.
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Украинские граждане думали в 1918 году, что получили свободу, а через 15 лет жрали своих детей, чтобы выжить. Только дураки живут одним днем не понимая последствий происходящих событий. Хохлы обрекли Украину выбрав президентом малороса назло украинцам.
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Вам порохоботам , по-моему чем хуже для Украины, тем лучше. Задолбали вы уже.
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Дебил? Вопрос риторический. Украинские солдаты перестали гибнуть? Ху#ло прямо сейчас в Крыму нахватал новых заложников. С Россией нельзя договориться "посерединке". С ней вообще не надо договариваться, ее надо методично и целенаправленно разрушать, как Рейган и Тэтчер разрушили СССР.
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Ничего порохоботики скулят а мы Украину строим Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 3831
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ти тільки кацапстан свій можеш побудувати, з "удобствамі во дворє", кацапа.
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ти вже там обоснувався назавжди, кацапа, з усім своїм кацапстаном.
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Ага, багаття з шин розпалюють аби пєтушарні не було так холодно
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Получается,что изображенной иерархией ты согласен?
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Петина вертикаль. Ниже Цензор и петесосы гадят на нем.
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Ти що пєтух, ти вже і на Цензор хвіст підняв та гадиш ?
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...а над Бєньчиком ху*ло свєтлєй лазурі, с-под нєво - дождь залатой...
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Зеленский молодец, а поросенко - ********))
поросенко от зависти исходит злобой, и бредит о реванше коррупции, которую оно построило в Украине..
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А Кондитер в мятом пиНджаке, по-твоему, лучше смотрится на посту главнокомандующего, да пЕтЕкантроп?
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А ***** увешанное соплями, красивее?
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Ну спал человек пару раз у вулыку у юща на бджоловєрмє...Шо поробыш.А може то імідж такой.
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зедебілка, а ти ще довго коли мова йтиме про вашого пітуха зеленого, будеш про порошенка згадувати?
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поросенко - это сбитый торт, который все просрал своей жадностью))
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Зеля-прэзик - какое ничтожество!... Ходячая пародия-карикатура на президента!
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Во как оказывается до Пороха в Украине не было коррупции...анекдот дня от зебилов.
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Дмитро Корчинський
40 хв. ·

За нашою інформацією, ось на що погоджується зеленський:
зміни до конституціі про статус Донбасу; амністію практично усіх найманців; виплати заборгованності по пенсіям; поступово згорне усі проекти по «Стугні» і по ракетам (які раніше Турчинов лобіював); внесе корегування в закон про мову(навесні)....
Зеленський сподівається, що путін задовольнитися нашою частковою капітуляцією.

Путін впевнений в тому, що наша часткова капітуляція стане передмовою до повної.
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Знайшов *авторитет * ..Корча ПРовокатора ! Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 3075
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Корчинский вангует сто пудово! Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 9818 К лету будем Южным Федеральным округом кацапстана. Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 9818
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Нет! Мы будем переформатировать мозги зелёной биомассы!
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на відміну від тебе, зедебіла, віе проти кацапів на сході повоював.
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тебе на жаль він тоді не зустрів, ти під лавкою ховалось, разом із своїм клоуном.
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Это критерий? Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 4618 А скольких тогда убил Камертон,что его словам надо верить,исходя из твоей логики? Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 4925 А Богдан сколько накрошил засрашкинцев Песках? Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 7505
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нє, то профі-троль на крємльовском аутсорсє

Яна Супоровська‏ @YanaSuporovska 3 минуты назад

Хотілося б зараз усім колегам побажати залишатись людьми і не бути шакалами, які гасають за ексклюзивом.
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Петесосы говорили, что у Зе эти браслеты от антихриса.
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Ти ще не в ліжку зебіл? Тебе там вже клопи зачекалися
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Мальчик, займись девочкой или мальчиком.
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Ну тобой смотрю уже занялись, как там бутылка, не жмёт?
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Необхідна невідкладна допомога для психічнохворого - 00-Атлантис 8*******

Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 5208
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Дурацкий Квартал зажигает!... Вот Зеля-прэзик, вот хитрый поц! Во башка хитрая!... И придумал же такое!.. На ровном месте! Это ж надо так пропиариться даже тут!... За пять минут до встречи придумать такое!... Вот чего у него много - так это хитрости и пиарства, похоже, даже на покойниках пиариться будет!
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Більше було б користі, якби це чмо зелене з цими "браслетиками" на йолці зависло...
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порохняві так люто скавчать аж буда здригається. Не шанують працю Олексійовича, вошиві поганці.
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***** шлёт своих убийц к нам,типа вы не бойтесь,если Шо,я вас обменяю.
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Браслеты,наколки,жаргон - где то я уже это видел Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 9129
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все порохоботы - зебильные прокацапкие продажные шлюшки.
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ти спочатку людською мовою оволодій, поцреот хайфи.
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вернул зеленский 35 чел взамен 3500 убитых .

и будет еще 3500 и еще ...

нах такие возвраты
-армию - танки нада делать, тогды никто не будет держать пленных в бамбасах,

а не макароны возить в бамбасы с пенсиями.

в декабре 2014 батален данбас перекрыл дорогу в данецк на 3 дня -

за 3 дня отдали 98 чел пленных данбасовцев.

так нада, а не кормить быдло данецкое 5 лет.

дебилы конеченные.
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