 Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
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+43
"Украина" пишется с большой буквы, кац.
+31
Зеленский не много говорил в отличии от диабетика, он просто взял и вернул их домой, включая моряков, на искалеченной судьбе которых, мародер планировал спекулировать и пролезть на второй срок.
+21
А ось такі не оприлюднювали часом?
Та не з москалями"
Думая о мире -- готовься к войне! (с)
Радио "Баерн 3" ...лично слухал -- один раз всего...
Кстати, недерландские депутаты в полном составе проголосовали в Европарламенте за возвращение в ПАСЕ делегации Рашки.
Тільки подивіться, які барани вгодовані, в кожного пузило по трапові тягнеться.
Яке ж воно низеньке!
Нижчий за *****.
Ну ниче, теперь в депутаты пойдет, станет новой генерацией политиков-сидельцев. а там и в презики лет через 25-30 вполне))) Вот паперла так паперла!!)))
з котами розмовляєте ?
Було чути як у нього мявчить кішка.
Я сьогодні вранці дивився на ютубі.
Спитай у своєї кошкі.