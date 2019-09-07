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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину. ФОТОрепортаж

Офис президента Украины обнародовал фотографии, сделанные во время перелета пленных моряков и политзаключенных из РФ в Украину в рамках обмена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину 01
Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину 02

Смотрите: Освобожденные украинцы прилетели в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину 03
Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину 04
Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину 05
Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину 06

Читайте также: Полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена с РФ. СПИСОК

Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину 07
Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину 08

Источник: https://censor.net.ua/p3147100
 
   
 Топ комментарии
 
"Украина" пишется с большой буквы, кац.

Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину - Цензор.НЕТ 7670
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Зеленский не много говорил в отличии от диабетика, он просто взял и вернул их домой, включая моряков, на искалеченной судьбе которых, мародер планировал спекулировать и пролезть на второй срок.
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А ось такі не оприлюднювали часом?
Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину - Цензор.НЕТ 8954
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На Рашку плыли на кораблях, ехали отдыхать на крымских пляжах, трахать кацапок а назад самолетом как уркаганы. И еще героев из них сделали Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну - Цензор.НЕТ 7842
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Судя по всему из-за Цемаха Путлер и пошел на обмен. Огромное спасибо парням, которые смогли Цемаха захватить на вражеской территории.
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Благодарить уже некого. Погибли они те настоящие герои которые Цемаха притащили через линию фронта Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну - Цензор.НЕТ 9244
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Странно, а дочь цемаха писала, что через блок-пост в бессознательном состоянии. Сепары подтвердили. Давай продолжай скулить.
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-- главно, шо Бундесвер, продлил сроки носки берцев солдат, которые в этом году должны меняться на новые, -- до 2022 года! ...мол, обувнвая промышленность не справляется...
Думая о мире -- готовься к войне! (с)
Радио "Баерн 3" ...лично слухал -- один раз всего...
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Ну, там багато йде на допомогу путінським біженцям з усяких сирій...
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Это не последний обмен с ******. Сейчас он опять на своей территории дурачков, по типу Гриба наловит и обменяет на убийц и головорезов по типу Цемаха.
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Судя по тому как Нидерланды шестой год плюхаются с расследованием уголовного дела, они не горят желанием портить отношения с Путлером и еще долго будут тянуть эту резину.

Кстати, недерландские депутаты в полном составе проголосовали в Европарламенте за возвращение в ПАСЕ делегации Рашки.
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Была история в 2011году Израиль за одного своего пленного капрала Гилад Шалита обменял на 1026 палестинцев. И не кому и в голову не приходило что это зрада.
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А помните, как они там у себя организовали референдум давать ли Украине безвиз? Вот пусть теперь сами и бодаются с путлером.
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100% надо было у себя арестовывать все кацапские суда за нарушения норм морского права, рашка бы быстро отдала всех пленных и того кацапа не пришлось бы отдавать
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Так из за этого Украина должна себя показать клоунессой и отпускать террористов?
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Можно сколько угодно спорить о выдаче Цемаха. Но ведь все, кого вернули - ценнейшие свидетели, которым есть что рассказать о преступлениях кремля. Пусть расскажут как фабриковали дела, как выбивали показания, как заманивали, как похищали на территории другого государства. Ну как можно этого не понимать?
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можешь сколько угодно придумывать оправдания этой мерзости. Все равно выглядит жалко и мерзко.
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Жалко тебе и мерзко, что освободили наших ? Сволота ты.
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Яке ж ти тупе... Як валенок. Кому нах это теперь надо? Санкции и давление на парашу ослабевают. Думаешь, что твоя ***** будет что-то делать в этом направлении? Смотри лучше Сватов...
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Відповідаю, тобі, тупе: Зе зовсім не мій. Так само, як не був мій і Прошенко. Але я рада, що наші повернулися.
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Зе не твій. Порошенко не твій. А "Свати" дивишься? Якись наівняк в твоїх комментах.
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"Свати" не дивилася. І голосувала за Кошулинського.
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До речі а де так званні націоналісти? Чому вони поникались по норах, коли здають інтереси України і п'ятв колона себе тут спокій почувають?
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Конечно ославбеваю из-за Зеленского а не из-за жадности евробарыг....да вы соя еще тупее чем я думал Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну - Цензор.НЕТ 3650
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Пиар картинки для зомбированого электората. Чтобы восхищаться героизмом должно быть подтверждения факта героизма на допросах В ФСБ, Должны быть факты подтверждающие борьбу за территорию Украины, а ведь любой корабль это территория страны под флагом которой он ходит. Сдаться без боя или принять бой право выбора каждого наглядный пример подражания. Так какой подвиг достойный подражанию другими моряками бойцами на передовой продемонстрировали выменяные на международных преступников? То что без боя сдали врагу суда даже не попытавшись затопить их? Может я слишком далек от современной морали, но на таких подвигах патриотов не воспитаешь!
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Ага - россиянский флот сколько раз топили по приколу? Помогло? Наши парни все правильно делали.
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Ты не сдался без боя? Им же не Героя дали. Пацаны плыли практически до самого пролива, несмотря на преследование российских кораблей, предупреждения о стрельбе и остановились, когда уже кацы начали стрелять и перекрыли танкером проход под мостом. Были и раненные. Воевать на петелоханках против морских сторожевых кораблей и авиации не имеет смысла.
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Молодец, Зеленский, ничего не скажешь.
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Слава КПСС!
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А це кацапйо прилетіло. Ніхто їх не зустрічає.
Тільки подивіться, які барани вгодовані, в кожного пузило по трапові тягнеться.
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Чому ніхто? Секілев був і навіть новенький автозак пригнали
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Я випадково побачив Секільова коли він щось булькотив біля авто.
Яке ж воно низеньке!
Нижчий за *****.
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Они точно из Украины прилетели?!! Судя по баулам как из шоп-тура!))
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Гриба вижу. Что, дурачек, съездил на свидание к Бацьке? И как телка, нормальная оказалась?
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Да этого пацанёнка просто жалко. Он же действительно еще дурачок, возраст у него был такой, гормоны играли, а при этом голова вообще-то отключается.
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Я, когда в самоволку бегал в 86-ом к своей девочке даже и не думал что это я жуткий террорюга оказывается!!!))
Ну ниче, теперь в депутаты пойдет, станет новой генерацией политиков-сидельцев. Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну - Цензор.НЕТ 4342 а там и в презики лет через 25-30 вполне))) Вот паперла так паперла!!)))
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Вчера даже кошка Бутусова понимала, что жизнь украинских граждан, захваченных кремлем, для нас самые важные
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а вам звідки знати ?
з котами розмовляєте ? Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну - Цензор.НЕТ 9615
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Оксана, так ты же не с Украины, вот и не знала.
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Вчора на Шустері на самому початку по скайпу виступав Бутусов.
Було чути як у нього мявчить кішка.

Я сьогодні вранці дивився на ютубі.
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Кошка Бутусова - наглая тварь. Она знала, что хозяин занят, но упорно требовала к себе внимания.
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Хотела на своё место, на ручки к хозяину)
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А тих кого практично щодня вбивають на Донбасі, то не українські громадяни?
Спитай у своєї кошкі.
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если хочешь осрамиться и попасть с этим в историю.... сфотографируйся с сомнительными достижениями. Возвращение пленных не есть сомнительное достижение. Позор в другом. Как их возвращали и на какие уступки агрессору шли. Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну - Цензор.НЕТ 8861
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Это шо ж получается, теперь наш Зелька пиарится, как подлый кондитер?
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так он же с ****** и договорился об обмене. может себе позволить
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Подяка і шана нашому Президенту ! Подяка і шана нашим звільненим воякам ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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Очень радует, что мы постепенно начинам понимать, что в государстве самое важное это отношние к своим гражданам. Радует, что порохоботы как всегда оказались в меньшенстве, они готовы за сомнительый патриотизм отдать жизнь любого украинца, котороая сама по себе бесценна. Сколько тут вони они выпустили на этом форме по этому поводу и на похожие темы.
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Вони покидьки і бовдури. Кинули б їх в бій , то порохоботи одразу потікали , або б обістялися.
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Притухни, стрелок фейсбучный... В бою никому не интересно, порохобот ты или юлебот... Ты просто можешь устоять, или не можешь, а 3.14здуны, типа тебя, обсираются первыми...
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Чучело, а кто воюет на фронте с 14 года? ЗЕленая блевотина? А ты, ЗЕленый дрыщь, чо из дому, со своего обосцанного дивана кукарекаешь? Почему не на ноле, быдло ЗЕленое, боишся обосраться?
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Зато на словах диванные герои любят приводить в пример Израиль, как там одного своего солдата меняют на 1000 террористов. А как к делу - так "ценный свидетель".
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Що ж Зеленський пообіцяв Путіну? Признати Крим російським? Весь Донбасс зробити автономним краєм під керівництвом Москви, але за наш рахунок? Просити США зняти санкції з рашки? Чи що? Путін даром нічого не робить.
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и еще он пообещал от мертвого ослса уши.
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Пороватник. Он ему обещал вернуть в рассеюшку самых лучших 25% ватных людей. Таких как ты.
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Как Зеленя общался с Пуйлом можешь посмотреть в сериале Три мушкетера - там Зе играет Дартаньяна а Сердючка в роли Кардинала!))
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Та й не кажи. Це ж ви , свинорилі , кабани годовані петриком за висери. Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну - Цензор.НЕТ 9395
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Итак что имеем в сухом остатке. Сначала разберемся кого нам вернули ( а потом посмотрим кого мы отдали) И так начнем с "ясного" вернули 24 человека захваченных в ней тральных водах, которых должны были отпустить по решению международного морского трибунала. Вопросов по ним как бы нет, они наши военные которые выполняли приказ на поход, вопрос только была ли им команда не оказывать вооруженное сопротивление в случае попытки захвата судов и команды в плен. Если такая команда была, то вопросы только к давшему приказ, если нет другой расклад. Думаю что приказ был, поэтому их вытаскивать нужно было. А давший приказ на проход и не оказание вооруженного сопротивления должен по закону "противо террористического" положения просто напросто ...., ну так скажем сесть (и на долго) А вот с 11 оставшимися ( гражданскими) нужно "посмотреть" кто есть что и при каких обстоятельствах попал. Жаль то всех, только делать ли из них героев, тут кого как. Олег Сенцов тут все понятно , нет вопросов. Дальше Роман Сущенко спустя 2 года войны поехал в Москву ( Берлин 1942) в гости к кузену, менять... ну только если он разведчик, если нет то пусть "гостит", Павел Гриб поехал в союзное с агрессором государство ( при этом сам сознавал что это не безопасно), решил с девчонкой потусить ( на практически вражеской территории). Менять.. Спорно.. Эдэм Бакиров - херсонец, поехал после 4 лет войны в оккупированные территории, родню проведать, да что они вообще раскатались , да нельзя в Крым, ОРДЛО, РФ, Белорусию ездить, а потом меняй их. Нужно и по остальным глянуть. боюсь что там картина не сильно отличается. Хотя может и ошибаюсь. Посмотрим.
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В сухом осадке - спсенная жизнь украинуев и их семей! Это ничем нельзя измерить.
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С учетом что у Путина в ОРДЛО, Крыму, Лукашенкоруси, и в РФ - ( зарабитчане, , туристы, гости и.т.д.) 8-9 миллионов граждан Украины то подобного "товара" у него пруд пруди. И это кроме военных на фронте и в море. То обмен он может делать не то что каждый день, а каждый час. Была бы его "высокая воля"
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...с учетом что ***** скоро сдохнет, а мы будем жить и процветать на СВОЕЙ земле вклюкая Крым и Донбас.
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На х--ло вся мировая медицина работает, но даже если дождемся, то там ху-лят он наплодил столько, что радикально ничего не изменится, или вы думаете от у власти и около один такой. А про наше "процветание" и рад бы поверить, но года жизни подсказывают что это история не про нас.
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он подохнет тихо, от запора, как все великие люди.
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Слезай с дивана свынелюб и в бой! Ах я ж забыл что вы пороватник все истерички никчемные. Вы только можете истерить, а не воевать)))
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А кто из освобожденных взят в бою.. Или я чего то не знаю.. Хотя конечно с хамлом и дискутировать нечего Хамло оно и есть хамло. Вояка никчемный. Хотя у нас то пять лет и войны то нет. ( кстати вспомниТЕ как Надюху "героиню" освобождали всем миром, а потом сажали, потому что ""казачек" то оказался медведчуковский. Но о чем это я. С кем это я "беседую", ватное воспитание прет из всех щелей.
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Не тарахти за то, чего не знаешь, великий цифровой воин...
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харчевать кацаров в любом случае глупо
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Да уж, видок у Гриба не Дон-Жуановский ))) Он реально поверил, что красивая телка из интернета повелась на его прыщавое, шилом бритое лицо? Каким местом думают такие идиоты? Я так понял его включили в список "за одно", как неосновной объект обмена.
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Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що він глибоко шкодує з приводу рішення Києва. з його слів уряд Нідерландів контактував із українською стороною «кілька разів на найвищому рівні» в намаганні відвернути передачу Цемаха Росії. Міністр додав, що перед передачею до Росії Цемаха змогли допитати. Докладніше:https://www.radiosvoboda.org/a/news-tsemakh-**********/30151768.html
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Родители Гриба должны выпороть его хорошо что бы за кацапскими телками не бегал.
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Дурні!!! Ви, не бачите, шо діється???(((( Невже, не розумієте??? Все ви розумієте((((((( Робите...
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А вы говорите Цемах..Да всем насрать на погибших в Боинге,кроме их родных!! Везде власть одинаковая,везде бабло рулит!! Трпмпу нужен второй срок,Меркель и Макрону,итальяшкам деньги сирийцев и арабов кормить ,которыми они в Европу наводнили и ,как мы понимаем,эти работать не будут,а только плодиться,как тараканы,что уже успешно и делают.Поэтому вся Европа ***** за газ и ннфть в жопу целовать будут.Так что правильно все не будьте наивными
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НУ і що з того,що я Порохобот!!!!! Я що не маю права на свою думку,я повинен жити тепер умом зебільщиків,чи як? Ніхто конкретно не знає як і що!!! Багато хто гадить на Зе,за те що відпустив Цемаха,хоча не відпускати просили навіть євродепутати,а він взяв і відпустив,а я так думаю,що недаремно в Києві були слідчі з Голандії і мабуть вони вирішили,що нічого нового цей Цемах не дасть і я так думаю,що дали згоду на звільнення(ну не зовсім-же ДУРНИЙ цей Зе,щоб піти проти Європи) . А з моряками--це ПОЗОР,тому-що їх і так повині були відпустити,а інакше кораблі рашки попали-б в негарне становище у водах світових морів і океанів і піариться на цьому це дуже смішно і принизливо!!! А для тих,котрі вважають найцініше для держави---люди,то давайте признаємо Крим,віддамо решту территорії Донб. і Луг. областей,а ще карлик не проти коридору до Криму і окупації Каховської ГЕС Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну - Цензор.НЕТ 2615
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******* що хочете,а я радію що наші люди повернулись,і похер та політика.СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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