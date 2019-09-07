 Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС Украины.
Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики.
Сейчас ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после российской тюрьмы, по завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых.
Если б они начали стрелять - то толку небыло б никакого, один вред. Но диванным экспертам \того никак не получается понять - "почему не стреляли, почему не потопили вепь российский флот, почему здались в плен..."
З поверненням хлопці. Здоров'я вам та вашим рідним! Все буде Україна!
Телеканал передает, что украинцы позавтракали гречневой кашей и провели час на прогулке в тюремном дворике. После обеда им должны были принести книги.
"Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет", - передает телеканал слова военного ВМС ВСУ Романа Мокряка."
Нацисты в Бухенвальде нервно курят в сторонке.
Другие говорят , что уже все решено и Украину скоро поделят Европа и рашка.
Вот такие вот заробитчане в Польше ))))
сдайся в плен и вернись.