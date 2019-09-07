 Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В "Борисполе" ждут самолета с украинцами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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+22
Этот петух который суркису жопу целовал тоже там?
+21
Успели до санкций морского трибунала, молодцы
+18
Баканов прям с дня рождения Суркиса примчался?
вот прям так и сказал, мол осуждаю агрессивный блок НАТО ?
то, что этот блок агрессивный для тебя - это твои проблемы.
У Шуфрича и Волошина истерика: "Зеленский, только из-за нас ты президент, мы "мочили" Порошенко, а теперь ты нам так заплатил"
Депутаты ОПЗЖ Олег Волошин и Нестор Шуфрич устроили истерику из-за того, что президент Владимир Зеленский, по их мнению, пытается уничтожить телеканал NewsOne.
"Оппоблоковцы" устроили истерику прямо в эфире программы на телеканале NewsOne.
Волошин и Шуфрич заявились на ток-шоу очень взвинченные после участия в заседании Нацсовета по теле- и радиовещанию по делу NewsOne. Волошин был так зол из-за решения Нацсовета, что наговорил лишнего.
Так, представитель ОПЗЖ откровенно признал, что NewsOne помог Зеленскому прийти к власти тем, что "мочил" его конкурента Петра Порошенко.
"Если бы не было канала NewsOne и канала "112", то Зеленский бы просто не был бы сегодня президентом", - выдал Волошин.
Он поражен, что Порошенко, которого NewsOne на протяжении 5 лет старательно поливал грязью, все это время не предпринимал в отношении телеканала никаких карательных мер. А Зеленский, к приходу к власти которого, с его же слов, NewsOne приложил руку, начал уничтожать телеканал.
"Поразительно, что сегодня мы вынуждены... бороться и даже воевать с теми, в приходе к власти кого есть наш вклад", - плакался представитель пророссийской ОПЗЖ.
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Учитывая срачи, запущенные дней 5 назад. Но то что Путину это выгодно - понятно и так. Как бы чего не вышло плохого.
почему зе без кипы
Вітром здуло, мабуть...
и правильно мы же не ходим в одеждах арабов то че они не могут ходить в своих одеждах
Мені нічого соромитись.
Дріб'язкова помста це не те чим варто хизуватись.
Висноваи для себе я вже зробила.
Дезентерія виконала усе що від неї вимагав Ху.ло і на цих умовах провели обмін.
Цим актом Україна поставлена раком.
Більш того моряків ще будуть судити. А кораблі залишаються у паРаші.