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 Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В "Борисполе" ждут самолета с украинцами. ФОТОрепортаж

В аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия самолета с украинцами, которых Россия передала в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Ранее сообщалось, что российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 01

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 02

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 03

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 04

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 05

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 06
Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 07
Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 08

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 09

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 10

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 11
Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 12

Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 13
Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 14
Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В Борисполе ждут самолета с украинцами 15

Источник: https://censor.net.ua/p3147079
 
   
 Топ комментарии
 
Этот петух который суркису жопу целовал тоже там?
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Успели до санкций морского трибунала, молодцы
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Баканов прям с дня рождения Суркиса примчался?
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Этот петух который суркису жопу целовал тоже там?
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Хорошо, что нет того петуха, который Мертвечуку жопу пять лет целовал.
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зато есть тот который за 3 месяце Пуйлу отсосал и всю Украину перед ним раком поставил.
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Зачем ты преуменьшаешь ПеПины заслуги? Он и эти пять лет сосал и перед тем тоже. А в 2009 году гневно осуждал агрессивный блок НАТО. Вот свинья шоколадная. А ведь тупые прахоботы ему и дальше осанны поют...
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гневно осуждал агрессивный блок НАТО

вот прям так и сказал, мол осуждаю агрессивный блок НАТО ?

то, что этот блок агрессивный для тебя - это твои проблемы.
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Ага, а может слегка по другому?


У Шуфрича и Волошина истерика: "Зеленский, только из-за нас ты президент, мы "мочили" Порошенко, а теперь ты нам так заплатил"

Депутаты ОПЗЖ Олег Волошин и Нестор Шуфрич устроили истерику из-за того, что президент Владимир Зеленский, по их мнению, пытается уничтожить телеканал NewsOne.
"Оппоблоковцы" устроили истерику прямо в эфире программы на телеканале NewsOne.
Волошин и Шуфрич заявились на ток-шоу очень взвинченные после участия в заседании Нацсовета по теле- и радиовещанию по делу NewsOne. Волошин был так зол из-за решения Нацсовета, что наговорил лишнего.
Так, представитель ОПЗЖ откровенно признал, что NewsOne помог Зеленскому прийти к власти тем, что "мочил" его конкурента Петра Порошенко.
"Если бы не было канала NewsOne и канала "112", то Зеленский бы просто не был бы сегодня президентом", - выдал Волошин.
Он поражен, что Порошенко, которого NewsOne на протяжении 5 лет старательно поливал грязью, все это время не предпринимал в отношении телеканала никаких карательных мер. А Зеленский, к приходу к власти которого, с его же слов, NewsOne приложил руку, начал уничтожать телеканал.
"Поразительно, что сегодня мы вынуждены... бороться и даже воевать с теми, в приходе к власти кого есть наш вклад", - плакался представитель пророссийской ОПЗЖ.
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Пусть теперь плачутся. Если они мечтали, что Зе булет с ними, то могут выкусить. Вместе с прахоботами... Мы вас сделали, соевые вы шавки и откровенные рыговские сепары. Так и запиши. И Главсвину передай.
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Они не только мечтали. Ближайшие люди Зе и так с ними в засос:

СМИ: На День рождения Суркиса приезжали Баканов и Шефир Соратники Зеленского привезли большой подарок для соратника Медведчука

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у "Борисполі" чекають літака з українцями - Цензор.НЕТ 4439
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Зеленському та Баканову потрібно було поїхати не в аеропорт, а на могилу бійця спецназу СБУ, який загинув, коли Цемаха брали.
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А где делся шоколадный Главсвин? Бессильно плачет в углу?
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Понятное дело, Скрипит! Завтра на рашку должны были начать накидывать санкции за нарушение морского права, самое страшное что может быть! Запрет на заправку кораблей во всех портах мира, включая военный флот. Карликовая шмаркля успела помочь коллеге, карликовому окурку "сохранить лицо", и не попасть на санкции. Теперь трибунал по МН17 под вопросом. А скоро закроют Нефтегаз и долг 3 млрд$ в пролете, а 3$ Януковича понесет в клювике, этот "голубь мира" в зелененьких трусиках.
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Кто такой главсвин? Богдан, что ли? Он на свинью похож, и он у нас главный.
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Прахоботы прекрасно поняли, кто у нас шоколадный Главсвин. Потому эти соевые обиженки и заспамили мой пост. Вы такие смешные, шныри пепины...
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а ты, чушок, омаргиналился уже полностью ))))
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Как будто представление какое-то.
Учитывая срачи, запущенные дней 5 назад. Но то что Путину это выгодно - понятно и так. Как бы чего не вышло плохого.
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Баканов прям с дня рождения Суркиса примчался?
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А барига ..ще спить !?
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До речі дуже поширені серед зебілів, особливо після ампутації голови 😕
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Ти з Цемахом вже перецьомкався, перед його відлетом на родіну ?
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Успели до санкций морского трибунала, молодцы
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Да скорее всего его развели как клоуна
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Попіаритись зібрались усі... Пєтьки не вистарчає...
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Такие обмены проводить-много ума не надо.Сдавать национальные интересы,что бы попиарится?Миротворец херов.Зелебобо хоть понял ,что он войдет в историю как ПРЕДАТЕЛЬ?
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Вы же за это голосовали ? Сначит вы и этого хотели !
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Какие национальные интересы были сданы?
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Nikolai Amzirov
почему зе без кипы
Вітром здуло, мабуть... Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у "Борисполі" чекають літака з українцями - Цензор.НЕТ 7930
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уже ходют по Киеву
и правильно мы же не ходим в одеждах арабов то че они не могут ходить в своих одеждах
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В Украине ещё красят бордюры , как красили в ссср ? Ничего не меняется ? Только деградация ? Я в шоке
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У Дании флаг красно-белый как во времена ссср? Ничего не меняется? Только деградация? Я в шоке.
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Красят, красят. И называется это "покращення"... Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у "Борисполі" чекають літака з українцями - Цензор.НЕТ 6721
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Терекамери є, Бадоєва не видно. Вангую - одним з моментів буде знімання з пафосом на камери жовтих браслетів.
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Як у Франка: " Обриваються звільна всі пута!..." Скаже, що то Порошенко закував.
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ПеПа і Гройсман, Богу дякувати, вже вродили...
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Я тоже обратил внимание на пузатого дядьку в сером...Так это, оказывается, Аваков. Да ещё и в положении.... Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у "Борисполі" чекають літака з українцями - Цензор.НЕТ 1345
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Та байдуже.
Мені нічого соромитись.
Дріб'язкова помста це не те чим варто хизуватись.
Висноваи для себе я вже зробила.
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да уж. У Авакова хороший рюкзак сперди вырос, за время работы.
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Земля отдал Путину 298 мёртвых душ сбиторго боинга, санкции и осуждение всего мира. Какой-то не равный обмен получается...
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І у подальшому, перекладення русскімі відповідальності, за збитий Боїнг, на Україну.
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Да. Именно. Сейчас Зе герой. А потом амнистия боевикам и особый статус... Это не победа... 😕
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Не вижу рояль. Он, что, в кустах? Ди и гидрант похоже без бронежилета. Прямо херОЙ.
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Так, писали тролли,( его же),шо бронежилеты лично Порох делает, шоб пальцкм можно было проткнуть. Вот ОН и посчитал излишним..
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Аваков моряков сразу в тюрьму определит? Или до решения путинского суда обождет..ситуация патовая. Вас сделало єто😂 зельца надо убирать и как можно скорее. Но делать єтого нельзя. Цугцванг путинский.
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Хохлы , когда вам Голландия заблокируют в хот в ЕС , будуте помнить за что ? Благодарит будуте себя , за то что вы и только вы выбрали это ! Это ваша ответственность!
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Коломойскому Европа и не нужна. Там его ожидает суд.
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А тех людей благодаря которым могли быть усилены санкции против ***** силы духа не хватило пригласить даже? Ублюдская зелёная команда! А родственников пленников кремля и всех патриотов Украины поздравляю, здоровья Всем! Горжусь Вами! Вы и есть Украина 🇺🇦!
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І ні разу не піар,да? Пам"ятаю,скільки лайна було вилито на Порошенка коли він зустрічав полонених в Харківському аеропорту.
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Для пиара все готово? А где ваши корабли, граждане моряки-супер герои? Или моряки их обменяли на самолет? Ах*еваю от ваших многоходовочек. Как можно так глупо все просрать
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Что то вспомнилось как встречали Сравченку и чем все ето обернулось
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Чем обернулось? После её слов "Якщо народ скаже,буду президентом",барыжное чмо сделало её ахентом *******.
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Завтра пар пиара уйдет и эйфория пройдет. Чем рассчитываться зеля будет за это? Особым статусом террористов в составе Украины? Даст воду в крым? Азовское море отдаст в поное владение кацапни?
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Побольше зрады. Пока неубедительно и по соевому жалко звучит.
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Созвал свинарчуков на срочное совещание, чем бы украинцам нагадить, чтоб за снятие неприкосновенности отомстить.
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Час вже був б зєбілам запам'ятати , що Свинарчук давно вже в команді Вофкі Зєлупи. Так що, автору респект за об'єктивне висвітлення роботи блаЗєня 😁
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ПеПа взяв Свинарчука керувати своім заводіком. Ти цю новину пропустив, бідолага?
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я не бачу тут Медведчука, не бачу Суркіса якого вчора лобизала зелена циркова команда - де ці ********** патріоти України ??
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похмеляються! а цілування в жопу мертветчуків-суркісів зелупанам не пробачу!
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Отдали Цемаха,что бы вы падлы Зе леные подохли!
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Швидка "Борис" на задньому плані на фото вже розгортає міні-операційну. Кажуть, будуть кесарити.
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А Аваков що там робить? Рюкзаки привіз полоненим???
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Пір не вдався.........
Дезентерія виконала усе що від неї вимагав Ху.ло і на цих умовах провели обмін.
Цим актом Україна поставлена раком.
Більш того моряків ще будуть судити. А кораблі залишаються у паРаші.
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Порохоскот, то спитай сиву свиню, навіщо вона моряків на вірну смерть посилала.
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Болит душа когда смотрю на Президента. Уставший, представляю как тяжело ему было последние дни. И хочется сказать- Не волнуйтесь, Владимир Александрович, все адекватные украинцы с Вами!
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Що, Зеленському святковий костюм спонсори не купили, що в одному й тому ж траурному піджаку ходить? Спонсори скупі. Це ж не похорони, а якась подія. В такому костюмі катафалки носити.
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Вам не вгодиш. Прийшов би яскравіше одягнутий, то соєві свині би верещали "Праклятая зільоная сапля адєваєцца, как клоун ".
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От клятий Порох,пиарился на всем. Новыя ЗЕвласть совсем не такая! Ниразу не пиарится. Правда зебилы?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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