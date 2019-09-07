 В жутком ДТП на Житомирщине погибли четверо юношей, еще три женщины травмированы. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области,
В результате аварии погибли четверо молодых мужчин и травмированы три женщины. Предварительно, водитель Ваза, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Opel Insignia", который ехал в Житомир, в результате чего произошло столкновение.
На месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа - 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все они - жители села Орехового Коростышевского района Житомирщины.
За рулем другой легковушки находилась 33-летняя жительница Николаевской области. Ее и двух пассажирок, 1981 года рождения, доставили в Коростышевскую районную больницу, предварительно с ушибами. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Коростышевского отдела. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.
сумно.
-так что ты учи сначала матч-часть а потом о фиате маты..
ВАЗ міцнійше ніж Мерс.... не пишіть дурниць.
Им запрещена дальнейшая эксплуатация, и владельцы такой техники добровольно сдают их на свалки. А учитывая, что в Китае авторынок уже несколько лет далеко за 8 млн. автомобилей, на свалку отправляют миллионы транспортных средств."
Но надо учесть, что для того что бы мировые автопроизводители стали строить заводы и выпускать автомобили в Китае, вначале таможенный налог на ввозимый автомобиль был 200%!
но это не отменяет то шо надо удостовериться в безопасности маневра.
тупая корова погубила столько мужиков. по неосторожности, ясен пень, не хотела этого. может они слишком быстро ехали?
Вони розверталися . До чого тут корови взагалі? Ти бик?
Пише ж шо жига розворот робила, а "усопші" - врізались.
Просто все считают сколько бюджет вдруг недополучит из-за растаможки, а вот что каждая отминусованная в подобной аварии жизнь, это минус к ввп госуданства, никто не просчитывает ..
Да еще затраты в масштабах страны на лечение десятков тысяч людей после таких аварий.
Если на местах, где погибли люди , оставлять венки, то вполне возможно, что будет казаться , что едешь через кладбище. То же самое касаемо Одесса-Киев. Сколько там людей погибло! Если посчитать, наверное, все абалдеют. Поэтому и нет такой статистики.
Как сообщают в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области и МИД Польши, ДТП произошло примерно в 22.15 на 187 километре магистрали в Красноармейском районе. Автомобиль «Toyota Land Cruiser», которым управлял 59-летний польский дипломат, столкнулся с «ВАЗ-2101». По предварительным данным, водитель «копейки» выезжал на основную трассу, не убедившись в безопасности своего маневра, что и привело к столкновению.
В результате этого 18-летний житель села Курного и пятеро пассажиров «ВАЗа», среди которых были двое местных парней и три несовершеннолетние девушки, проживавшие в этом же селе и соседней Березовой Гати, от полученных травм погибли на месте. Якобы на магистраль машина выехала с выключенными фарами.=ОНИ РЕШИЛИ С ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ФАРАМИ ПЕРЕЕХАТЬ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ КОТОРЫЙ В РАЗРЫВЕ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗНЫМИ ОТБОЙНИКАМИ!((