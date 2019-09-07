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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5730) Житомирщина (745) Нацполиция (10037) трагедия (221)

 В жутком ДТП на Житомирщине погибли четверо юношей, еще три женщины травмированы. ФОТОрепортаж

Трагедия произошла 6 сентября, около 20.30, на 108 км автодороги "Киев-Чоп", вблизи поворота на с. Тесневку Коростышевского района. ДТП произошло с участием ВАЗа и Opel Insignia.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области,

 В результате аварии погибли четверо молодых мужчин и травмированы три женщины. Предварительно, водитель Ваза, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Opel Insignia", который ехал в Житомир, в результате чего произошло столкновение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевозивший детей автобус попал в тройное ДТП на Львовщине: 1 погибший, 14 травмированных. ФОТО

На месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа - 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все они - жители села Орехового Коростышевского района Житомирщины.

За рулем другой легковушки находилась 33-летняя жительница Николаевской области. Ее и двух пассажирок, 1981 года рождения, доставили в Коростышевскую районную больницу, предварительно с ушибами. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Коростышевского отдела. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

В жутком ДТП на Житомирщине погибли четверо юношей, еще три женщины травмированы 01
В жутком ДТП на Житомирщине погибли четверо юношей, еще три женщины травмированы 02
В жутком ДТП на Житомирщине погибли четверо юношей, еще три женщины травмированы 03
В жутком ДТП на Житомирщине погибли четверо юношей, еще три женщины травмированы 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3147076
 
 
 Топ комментарии
 
Шо это за пердёж бессвязный?
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Ваз - просто в металобрухт... Ці "автомобілі" потрібно заборонити законом
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оце наглядна демонстрація якості російського автолайна, такі авто необхідно заборонити. а ще на євробляхи гнали.
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іномарка і жигулі... відчуйте різницю.
сумно.
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молодая пьянь не знает правил и себя чувствует хозяевами жизни.
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Ужас. Когда уже эта мясорубка прекратится. Неужели и дальше будут давать права за взятку и не будут ставить видеокамеры на всех столбах? Сегодня переходила дорогу и мимо пролетела безнаказанно иномарка на красный свет. И что? Полиция же этого не видит и полицейских нет нигде и никогда. Полный бесконтроль на дорогах.
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Боковий удар , привищення швідкості Опелем, пошкодження люба автівка отримає серйозні... хоча звісно к@ц@пsькій ВАЗ лайно повне по безпеці.
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Шановний а нічого, що по перше це Фіат, а по друге йому вже років 40.
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Да уж. Петебляха показала что она и рядом с евробляхами не стоит. Предлагаю всю порохосрань пересадить на жигули. Ето же они все время топят за Петебляхи и так обсерают евробляхи.
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Та не перейиайся, воно хворе, воно заточене на пєтю, іншого навкруги не бачить
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ці дурні розвороти на швидкісних трасах - вбивають людей.
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почему родственники погибших в ДТП не подают на владельца и эксплуатанта дороги
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Ваз - просто в металобрухт... Ці "автомобілі" потрібно заборонити законом
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при конструировании ТАЗов, кацапы руководствовались правилом -Бабы ещё нарожают
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советские каскадёры считали копейку покрепче мерса при лобовом столкновении...
-так что ты учи сначала матч-часть а потом о фиате маты..
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Та вони рахують що Ніва "найкращий" позашляховик..... і що з того?
ВАЗ міцнійше ніж Мерс.... не пишіть дурниць.
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А ничего, что это Фиат и конструировали его итальянцы или ты не в курсе кто создатель копейки?
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"Старая мото и автотехника, которая не проходит экологические стандарты (аналоги наших Евро) в Китае просто отправляется на свалку.

Им запрещена дальнейшая эксплуатация, и владельцы такой техники добровольно сдают их на свалки. А учитывая, что в Китае авторынок уже несколько лет далеко за 8 млн. автомобилей, на свалку отправляют миллионы транспортных средств."
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Нуу мы при этом не будем приводить стоимость авто в Китае.Правда?
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Стоимость зависит от производителя и класса. Но в среднем, расчет идет на 90 000 - 130 000 юаней (318 600 - 460 200 гривен) за японскую или немецкую марку местной сборки. Плоды местного автопрома 50 000 - 80 000 юаней (177 000 - 282 200 гривен).
Но надо учесть, что для того что бы мировые автопроизводители стали строить заводы и выпускать автомобили в Китае, вначале таможенный налог на ввозимый автомобиль был 200%!
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а всё беспечьность и не внимательность.......
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как раз время такое что толком не видно ничего.
но это не отменяет то шо надо удостовериться в безопасности маневра.
тупая корова погубила столько мужиков. по неосторожности, ясен пень, не хотела этого. может они слишком быстро ехали?
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Шо ти верзеш?
Вони розверталися . До чого тут корови взагалі? Ти бик?
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Ну так я теж развалю тобі хату = я стріляв. Ти терорист?
Пише ж шо жига розворот робила, а "усопші" - врізались.
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оце наглядна демонстрація якості російського автолайна, такі авто необхідно заборонити. а ще на євробляхи гнали.
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Судя по фото это ВАЗ 2101 ( по задним фонарям), хотя бампера от ВАЗ 2107. Так что этому, еще советскому, автолайну, как минимум 45 лет. А значит она варена-переварена не один раз.
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Пох. Даже будь новой, шансов небыло.
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нельзя ездить в темноте по уркаинским автосранам специально спроектированным местам убийства
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Расположение авто говорит о том ,что ВАЗ з сельской гопотой хотел подрезать OPEL .Эти быки скорее всего знали что в Опеле женщины , и хотели их остановить.А вот с какой целью пусть выясняет полиция .
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Вот чередное подтверждение что пусть у нас лучше дешево растаможенные 15-20 летние фольцы и опеля с аудями ездят, чем такое...

Просто все считают сколько бюджет вдруг недополучит из-за растаможки, а вот что каждая отминусованная в подобной аварии жизнь, это минус к ввп госуданства, никто не просчитывает ..

Да еще затраты в масштабах страны на лечение десятков тысяч людей после таких аварий.
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Не забувайте швідкість яка була у Opel.... там 90 км/год максимум, такі ушкоддення к@цапське лайно отримало що можно допустити Опель привищив швидкість.
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таки якби та копійка на своїй максимальній швидкості 140 заїхала так само в бік тому опелю то з опеля було б теж саме що і з тазом...
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Тупорылый жлоб купил прогнивший корч и убил подружек.
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Пишу об этом постоянно. Это трасса-убийца. Трасса, где возможны манёвры разворотов, где есть левые повороты, где есть пешеходные переходы - это не скоростная никакая ни трасса. Если прибавить к этому , что нормальное полотно сменяется ямами неожиданными, особенно справа- то вообще все понятно.
Если на местах, где погибли люди , оставлять венки, то вполне возможно, что будет казаться , что едешь через кладбище. То же самое касаемо Одесса-Киев. Сколько там людей погибло! Если посчитать, наверное, все абалдеют. Поэтому и нет такой статистики.
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10.10.2015..Вечером 10 октября вблизи Житомира произошла авария с участием консула Генконсульства Польши в Виннице. В результате ДТП погибло шестеро молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Они находились в машине, выехавшей с второстепенной дороги на магистраль Киев - Чоп. Также в результате происшествия пострадала супруга консула.

Как сообщают в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области и МИД Польши, ДТП произошло примерно в 22.15 на 187 километре магистрали в Красноармейском районе. Автомобиль «Toyota Land Cruiser», которым управлял 59-летний польский дипломат, столкнулся с «ВАЗ-2101». По предварительным данным, водитель «копейки» выезжал на основную трассу, не убедившись в безопасности своего маневра, что и привело к столкновению.

В результате этого 18-летний житель села Курного и пятеро пассажиров «ВАЗа», среди которых были двое местных парней и три несовершеннолетние девушки, проживавшие в этом же селе и соседней Березовой Гати, от полученных травм погибли на месте. Якобы на магистраль машина выехала с выключенными фарами.=ОНИ РЕШИЛИ С ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ФАРАМИ ПЕРЕЕХАТЬ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ КОТОРЫЙ В РАЗРЫВЕ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗНЫМИ ОТБОЙНИКАМИ!((
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прости Господи усопших , но наверняка же селюки на вазе были в неадеквате...
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