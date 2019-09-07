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 Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Накануне Дня военной разведки Украины во Львовской области состоялось награждение победителей и призеров соревнования на лучший разведывательный взвод Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ 01

По итогам девяти этапов соревнований, которые проводились в течение недели и практически не останавливались ни днем, ни ночью, победу одержала команда Сухопутных войск ВСУ. Вторую ступень пьедестала поделили между собой разведчики Национальной гвардии и команда Военной академии из Одессы, третье - за морскими пехотинцами, которые представляли Военно-Морские Силы.

Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ 02

Смотрите: Сегодня День военной разведки: "Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать". ВИДЕО

Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ 03
Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ 04

Соревнования проходили на единой тактической обстановке. По легенде учений, противник перешел к обороне на определенном рубеже и разведвзводам была поставлена ​​задача выйти в тыл противника, выявить его командный пункт и типовые элементы управления, в частности полевой узел связи. И все этапы, которые были предусмотрены соревнованиями, имитировали именно эту задачу.

Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ 05

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Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ 06

Приятным сюрпризом для участников соревнований стали денежные вознаграждения от Министра обороны тройке призеров. Взвод, который занял первое место, получил сертификат на почти 200 тыс. гривен, коллективы, которые заняли второе и третье места соответственно 180 500 и 161 500 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/p3147073
 
   
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По мойму ети фото я уже видел год назад Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ - Цензор.НЕТ 7763
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Поздравляю, Братья!!!!
Валите рашистских козлов, пока все эти утырки не окажутся за своим поребриком!!!
А лучше - просто убейте.
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