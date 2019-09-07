 Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По итогам девяти этапов соревнований, которые проводились в течение недели и практически не останавливались ни днем, ни ночью, победу одержала команда Сухопутных войск ВСУ. Вторую ступень пьедестала поделили между собой разведчики Национальной гвардии и команда Военной академии из Одессы, третье - за морскими пехотинцами, которые представляли Военно-Морские Силы.

Смотрите: Сегодня День военной разведки: "Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать". ВИДЕО





Соревнования проходили на единой тактической обстановке. По легенде учений, противник перешел к обороне на определенном рубеже и разведвзводам была поставлена ​​задача выйти в тыл противника, выявить его командный пункт и типовые элементы управления, в частности полевой узел связи. И все этапы, которые были предусмотрены соревнованиями, имитировали именно эту задачу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись "танковые карусели" всеармейского масштаба. ФОТОрепортаж

Приятным сюрпризом для участников соревнований стали денежные вознаграждения от Министра обороны тройке призеров. Взвод, который занял первое место, получил сертификат на почти 200 тыс. гривен, коллективы, которые заняли второе и третье места соответственно 180 500 и 161 500 гривен.