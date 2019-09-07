 "Летят домой": Посольство РФ опубликовало фото передаваемых Украиной людей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, твит с фотографией россиян опубликовало посольство РФ в Украине.

"Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось!", - подписана фотография.

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