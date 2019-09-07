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 Политика Украины
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 "Летят домой": Посольство РФ опубликовало фото передаваемых Украиной людей. ФОТО

Посольство Российской Федерации в Украине опубликовало фотографию людей, которые отправляются в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, твит с фотографией россиян опубликовало посольство РФ в Украине. 

"Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось!", - подписана фотография. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали имена всех лиц, которые рассматривались для возможности передачи в РФ. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/p3147070
 
   
 Топ комментарии
 
если даже уйдет на обмен Цемах или его освобождение, разве не благородной была та смерть и лишения тех, кто отдал себя за 35 жизней достойнейших патриотов, при его захвате? Разве не в дерьме будет вся западная макаронная элита , наблюдающая за этой спецоперацией гебистской мрази в Кремле, подающая руку поддержки тому, кто в любой момент может ТАК ПОСТУПАТЬ С ЛЮБЫМ политиком, любой страной и любым Макароном. Я ПОРОХОБОТ .
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Доречі чомусь коли Гадю міняли аж на ДВОХ офіцерів ГРУ, порохоботи аплодували аж язики по пояс у пєтіну дупу засовували

Вже забули? Пам'ять, як у курки
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А ты не хочешь быть заложником, оторвав свою задницу от дивана?
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А ты хочешь сдохнуть за придурков которые поехали на Рашку отдыхать и где их поймали? Не, я не хочу воевать за ету страну и за етот дебильный народ и власть, который предает своих граждан и свою страну. Жалко что хороших людей столько погибло чтобы ублюдки пиарились на таких абсурдных обменах
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Приятно осознавать, что половину из этих животных пустят под нож через какое-то время
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зрада то какая. готовь, Зеля, новых моряков для плена в Керченском проливе.
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Вже готові .. "Летять додому": посольство РФ опублікувало фото переданих Україною людей - Цензор.НЕТ 5628

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."Летять додому": посольство РФ опублікувало фото переданих Україною людей - Цензор.НЕТ 6954...
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я бы сюда добавил полтора десятка цензоровских порохоботов
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Lvbnhj - Вже готові

Подивись яку брехню ти лайкаэш


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Посадка Пороха и обмен вступления ОРДЛО в зекраину на наших заложников- вот и все будущие успехи мандьізека. И все мьі ,как один ,умрем в борьбе за єто? Вьі сдели єто😂 Что єто? Поздравляю родственников и близких заложников. И рад за наших парней...а на что или кого менять еще 400? На воду в Крьім? На приднестровский сценарий и снятие санкций?
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зеля поц все обговнял что за 5 лет порох сделал не прошло и пол года
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и не говори! Нет шоб ещё пару караванов с СБУшниками послать через Керченский пролив, так он взял и обменял пленных, шо кацапам барыга сдал... Совсем охренел клован!!!
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Каких караванов - вовочка срать боится без разрешения *****!
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Порохоботы за всеми следят когда те срать садятся?
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ЗЕМЛЯ СТЕКЛОВАТОЙ! И ВСТРЕЧНОГО ИМ БУКА! ЖДИТЕ ТЕПЕРЬ ИХ НА РАШИНСКИХ КАНАЛАХ!
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Домой! В ПАРАШУ!
Жаль, что не в пекло.
А хорошо было бы если пересечении границы парашный борт отправил бы этих выродков в Ад. там и ансамбль песни и пляски их встретил и кобзон бы про свой пупок рассказал.
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Коллеги комментаторы, не расстраивайтесь по поводу обмена, ведь история говорит о том, что эта коллективная фотография последняя, когда "человеков" на ней видят живыми, ну может предпоследняя......
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в украинских списках на обмен 37, а не 35 человек.
Учитывая, что 24 моряка должны были быть отданы без всяких условий беззаговорочно, то мы:
а) спасаем Рашу от Гаагского трибунала
б) лишаемся права подавать туда далее иски по военной агрессии Мордора
в) меняем в реале 11 на 37
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Така "перемога" на умовах Х/йла нахер треба. Для мене це червона лінія, яку перейшов жалюгідний коротун та гопарь з Кривбасу. Тепер він для мене просто ЗЕлене лайно, втім, як й ті, хто його підтримує.
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список возвратившихся в родную говень паРаши - сплошь убийцы, либо военных в зоне АТО, либо патриотов в Одессе, либо работников СБУ, либо иностранных граждан МН-17 и вышинский, ка вишенка на торте.....
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Концентрация мудаков на этом фото превышает все допустимые нормы
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Ну і морди понаїдали. Вони точно в сізо сиділи?
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"Что страшного в монополизации власти?", "В чем ценность Цемаха?", "Почему нельзя общаться с путиным?", "Что плохого в автономии ОРДЛО?", "Почему нельзя отдать Крым и тем самым окончить войну?" - все нынешние и будущие хронические оправдания земассы действий своего вождя, с потрохами выдают ее готовность хоть сейчас подписать капитуляцию перед кремлем, забыть предательство и многочисленные украинские жертвы, и даже с радостью вступить в "тайожный" союз, к довольному такому факту кровавому чекисту.
Вот только уважать такую "Украину" в мире уже не будут никогда...
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Фото в самый раз назвать " изображаем радость" только вышинский доволен, у него все будет ок, будет и дальше стоять на страже запоребрика на информационом фронте, кто-то понимает, а кто-то из них догадывается, что свою роль ганд..а они выполнили и будут в лучшем случае где-то в глубинке существовать
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Скоро ***** В.В. еще украинских заложников насобирает, и Вазелин Шестой в обмен даст воду в Крым, признает ДНР и ЛНР и откажется от интеграции в Евросоюз и НАТО!!!
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