 "Летят домой": Посольство РФ опубликовало фото передаваемых Украиной людей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, твит с фотографией россиян опубликовало посольство РФ в Украине.
"Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось!", - подписана фотография.
Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось! pic.twitter.com/0FtJYePg3c— RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) 7 сентября 2019 г.
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Подивись яку брехню ти лайкаэш
Жаль, что не в пекло.
А хорошо было бы если пересечении границы парашный борт отправил бы этих выродков в Ад. там и ансамбль песни и пляски их встретил и кобзон бы про свой пупок рассказал.
Учитывая, что 24 моряка должны были быть отданы без всяких условий беззаговорочно, то мы:
а) спасаем Рашу от Гаагского трибунала
б) лишаемся права подавать туда далее иски по военной агрессии Мордора
в) меняем в реале 11 на 37
06.09.2019 21:26
Вот только уважать такую "Украину" в мире уже не будут никогда...