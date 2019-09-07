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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2793) мост (498) Филатов (337)

 Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: "Выиграл только Днепр". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром в субботу, 7 сентября, в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост. Отныне переправа доступна в обе стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что около 6:00, возле Нового моста собрались коммунальщики, полицейские и представители СМИ. Все ждали открытия Нового моста. Примерно в 6:05 коммунальщикам дали команду разблокировать обе полосы. Первым по мосту с левого на правый берег проехал мэр Днепра Борис Филатов. Он остановился и поблагодарил всех присутствующих, после чего уехал по своим делам. Новый мост теперь открыт для всех, пишет Информатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов рассказал, какие технологии используют при ремонте Центрального моста Днепра

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю. Или держался я за свое кресло? Никогда. Я готов оставить его в любой момент. Например, в тот день, когда в городе появится аэропорт. Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья", — сказал Борис Филатов в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Он также добавил, что власть — это не слава и признание, а тяжелый крест.

Также отметим, что на Центральном мосту со стороны левого берега появилась инсталляция, которая символизирует место главы Днепра. По словам Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле, на которое он поспорил.

Напомним, закончить все работы на Новом мосту городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 01Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 02

Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 03

Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 04
Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 05

Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 06

Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 07
Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 08
Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 09
Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 10
Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 11

Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 12

Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 13
Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 14

Филатов досрочно открыл Новый мост, напомнив о споре с Зеленским: Выиграл только Днепр 15

Источник: https://censor.net.ua/p3147052
 
   
 Топ комментарии
 
Зебобик...готовь деньги на аэропорт в Днепре...
Нет своих...займи у Бени...😀
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Ссука, когда всем этим сетевым высерщикам хоть что-то понравится??!!! Способные только критике, как правило больше ни на что не годные!

Филатову респект!
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Ти саме дурне й не лічишся геть. Мова йшла про ЗЕшмарклю, що в спорі на кон поставив честь Філатова, а той вміло парірував виклик.
Йди саме випий Брилеанту ЗЕленого, полегшає може.
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Главное недомерку зельцману шнобель утёр !!!👏😂
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Мост хороший , по нашим меркам. Но очень видно, что спешили.
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Во время выполнения ремонта ДнепроГЭСа подрядчики обнаружили трещину в плитах длиной 599 метров, которые укладывали еще в 1932 году. Ситуация критическая.
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В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!

«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний?
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабудь редактор з головою не товаришує... а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити "новояз"по Орвеллу-1894,з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як жи2свій ідіш забула)??
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самый крутой пиар - это отсутствие пиара
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срала мазала но у нас и такого нет.. Филатов досрочно открыл Новый мост в Днепре, напомнив о споре с Зеленским: "Выиграл только Днепр" - Цензор.НЕТ 5114
вот что значит мегалополис кашерный..небоскребы мосты ..исхудал он.. Филатов досрочно открыл Новый мост в Днепре, напомнив о споре с Зеленским: "Выиграл только Днепр" - Цензор.НЕТ 4653
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Не умеем мы делать хорошо и по совести. Мост хорошо ,но смотришь на асфальт и видишь кака халтура.
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Граждане, так такой таки "стул" у Филатова? Жидкий, твердый, или газообразный?
Читайте, смотрите и помните - они издят ваши деньги и .бут вам мозги!
https://opentv.media/gnilye-balki-i-treshhiny-aktivisty-proveli-inspektsiyu-novogo-mosta-pered-otkrytiem
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Гнилые балки? Из дерева штоль? Упоротый? Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро" - Цензор.НЕТ 5518
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И естественно, ему нечего держаться за ТАКОЙ "СТУЛ"!
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Косо поштукатурили,аляписто покрасили,а пиарятся так,как будто что то невозможное сотворили.
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Мабуть пану більше б підійшов би час о пів на шосту, ніж на восьму
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Беда в том , что деньги он любит больше чем город. В этом то и вся причина досрочной сдачи моста. Можно дальше спокойно "доить" любимый город и нелюбимых горожан.
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"Филатов досрочно открыл Новый мост в Днепре, напомнив о споре с Зеленским: "Выиграл только Днепр". ВИДЕО+ФОТОрепортаж" - где фото голой тётки на мосту?
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за одно и потролил шмарклю .молодчага .
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Зайди на любой сайт Днепра и почитай кто кого потролил.
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Да он с трудом читает. Он же гАнто Шмаркля.
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Cлушай сюда, ПЕС смердящий:
"шмаркля" - это то, чем твой отец оплодотворил маму, лежащую пьяной на помойке.
Запиши, чтоб не забыл родословную, пороВшивый..
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Зеленым соплям не нравится их место)
Прислуги слуги урода
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Пари,это когда каждый что то ставит на кон! Филатов поставил свою должность? А что поставил гнусавый *******?Чем он отвечает? Это был так.пи..деж для лохов?
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Ну у него всю жизнь работа, языком молоть.
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Рано чи пізно , але гнилий базар йому доведеться відповідати. І цей час вже прийшов. Та і електричний стілець для тріпла вже встановили. Так що, ждем-с..
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Не нервируйте Вову, он и так, сердечный, таблеточки смокает ...
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро" - Цензор.НЕТ 7361
И не только таблеточки! Да, Игорь Валерьевич?
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Пошол на сайт Мерса, тож такой велик хочу Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро" - Цензор.НЕТ 2737
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Молодець Філатов ! Взув блаЗєня по самі фаберже. Тепер Вофці за програний спір доведеться або голяком по мосту пробігти , або на електричний стілець сідати . 😃

А мешканцям Дніпра - найщиріші вітання.
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