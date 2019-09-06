 Нью-Васюки, "Держава в смартфоне", путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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там над зеленкой не шутят.
«Селькор». Художник Юрий Кугач,(года жизни 1917-2013)
(идет сельский корреспондент, а за стеной сарая мужики-кулаки готовятся на него напасть..)))
Более поздние трактовки лактионовского шедевра пытаются сгладить остроту проблемы. Признается, что герои "получились по существу безликими. Это и явилось главной причиной развернувшейся критики произведения". Вероятно - примирительно замечает автор книжки о Лактионове (не ощущая абсурдности этого предположения по отношению именно к данному художнику) - "автор поторопился закончить картину, ему надо было еще поработать". Однако очевидно, что дело не в "торопливости" Лактионова, а в том, что его картина попала в центр огромной спланированной кампании борьбы с "лакировкой действительности" и вообще борьбы с "мещанством" в духе 1928 года.
скорее бан, и возможно - вечный
А где актуальный демотиварор - о покупке SIM-карт по паспорту?
Там дійсно іконка кацапського яндекс-диска
Савпадєніє? Не думаю.
вот так не нарушается стой стиха.. и рифма в кон..)))