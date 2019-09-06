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 Нью-Васюки, "Держава в смартфоне", путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

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Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Или в карты...

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Бо осінь - це вам не весна!

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...ато жируют за счет рабочего классу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр предложил ввести новый налог для IT-отрасли (обновлено)

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Как хорошо...

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

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Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

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Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Путинский обменник

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

С Нестора Шуфрича снимают депутатскую неприкосновенность

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Работа в комитетах

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

"Держава в смартфоне"

Нью-Васюки, Держава в смартфоне, путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Полет нормальный!

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3146998
 
   
 Топ комментарии
 
)) современное название "односельчане ставят дизлайк сельскому блогеру"
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Про Шуфрича разве что улыбнуло. Кто знает, что за картина?
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это чтото типа комсомольский активист в деревне или как то так. Короче на этой картине изображался момент реформирования мыролюбца.
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улыбнула,единственная карикатура без ЗЕбила?)
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Зеленский и его ********* и правда дают немало поводов для фотожаб, но шутить сугубо над ними это банальщина, не находите?
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тебе надо на г+г
там над зеленкой не шутят.
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я не против шуток над ним, просто смахивает на Рыбникова, у которого один Зеленский, что тоскливо.
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Ну йому ж не банальщиною було жартувати над Україною, порівнюючи з порноактрисою, над майданівцями, томосом. Тепер нехай і він відчує це на собі.
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Нью-Васюки, "Держава в смартфоне", путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5153

«Селькор». Художник Юрий Кугач,(года жизни 1917-2013)
(идет сельский корреспондент, а за стеной сарая мужики-кулаки готовятся на него напасть..)))
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Спасибо, про нападение ясно было даже не видя оригинала, я чего то думал что это про Павлика Морозова))))
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Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952


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Перед зрителями демонстрируется груда домашнего скарба, всевозможные узлы, фикус, бумажные цветы, *********. Женщина, очень воинственного вида, уперев руки в боки, стоит возле этой груды и торжествующе хохочет. Для полноты ансамбля стены оклеены пестрыми обоями, каких в действительности в новых домах не бывает… Героиня картины Лактионова явно не собирается отречься от своего старого быта: она привезла с собой даже бумажные цветы. Но, может быть, художник хотел над этим посмеяться? Нет, этого не видно".
Более поздние трактовки лактионовского шедевра пытаются сгладить остроту проблемы. Признается, что герои "получились по существу безликими. Это и явилось главной причиной развернувшейся критики произведения". Вероятно - примирительно замечает автор книжки о Лактионове (не ощущая абсурдности этого предположения по отношению именно к данному художнику) - "автор поторопился закончить картину, ему надо было еще поработать". Однако очевидно, что дело не в "торопливости" Лактионова, а в том, что его картина попала в центр огромной спланированной кампании борьбы с "лакировкой действительности" и вообще борьбы с "мещанством" в духе 1928 года.
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)) современное название "односельчане ставят дизлайк сельскому блогеру"
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это уже не дизлайк
скорее бан, и возможно - вечный
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))) в принципе да! точно, за баней прячутся! возможно именно это и есть первый задокументированный случай не только бана но и вечного бана )))
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Остается добавить, что написана была картина в 1967-м году) "Если в социалистическом реализме убийство происходит не на фоне войны, а в повседневной жизни - значит, виноваты классовые враги, и это все равно «историческое полотно», посвященное гибели героя коммунизма."
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была запрещённая картина оказыватся )))
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знаєте .як називали білогвардійці будьоновку?---умоотвод
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Недоработка у Цензора...
А где актуальный демотиварор - о покупке SIM-карт по паспорту?
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цензор издермился в говнище
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Царя обижають.!!!.. кокоокок. Вот если бы это на Петю были фотожабы, то ЗЕбил бы аж усерался от счастья, и говорил бы как всё смешно и хорошо, и какой Цензор маладец что про Петю запостил.
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не смотри - и воздух на цензоре чище будет..)))
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Цензор постит БРЕД!!!
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Кто-то выкрикнул, что экономика первична. И кто-то забыл про все остальное, но только не про себя.
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прикольно где депутаты втыкают на какую-то писанину(за них и так все юристы делают, от депутата требуется только уметь читать и говорить))
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Це не фотошоп.
Там дійсно іконка кацапського яндекс-диска
Нью-Васюки, "Держава в смартфоне", путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4998
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Да ладно, а ну погугли на сколько популярны в Украине однокласники, в контакте, яндекс.
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тут смеяться не нужно. это спам, как на головной странице проплаченый шайкой свиновальца из нареформированных денег.
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это шыкаладный цех в полном составе?
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руки прочь от МОЕГО корыта....
вот так не нарушается стой стиха.. и рифма в кон..)))
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