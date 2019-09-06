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 Политика Украины
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Все про:Латвия (708) Порошенко (17763) Вейонис (10)

 Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом. ФОТО

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с экс-президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

Собеседники отметили высокий уровень двусторонних отношений Украины и Латвии и обсудили сотрудничество на международном уровне.

Порошенко поблагодарил лично Вейониса и Латвию за поддержку Украины.

Пятый президент Украины отметил, что украинская сторона возлагает надежды на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится осенью.

"Наша делегация обязательно будет там присутствовать. Мы будем призывать привлечь к ответственности Россию за все жертвы, которые были на протяжении последних пяти лет через российскую агрессию в Украине", - подчеркнул он.

Порошенко особо отметил, что речь идет также и о невинных жертвах, погибших в результате крушения самолета рейса МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Россия пытается заставить Украину принять капитуляцию, - Порошенко напомнил о подписанном пять лет назад минском протоколе. ВИДЕО

"Можете ли вы себе представить, что Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию. Это и есть признание ответственности", - заявил Порошенко.

Бывший президент Латвии Вейонис, в свою очередь, заверил, что его страна будет продолжать поддержку Украины в ее защите независимости и территориальной целостности.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать постоянно давить на страны, даже внутри Европейского Союза, поскольку иногда происходят слишком длинные дискуссии, например о продлении санкций против России.

Вейонис также подчеркнул важность выполнения Минских соглашений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что Латвия и далее будет адвокатом Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский провел встречу с латвийским коллегой Вейонисом. ФОТО

Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом 01

Источник: https://censor.net.ua/p3146961
 
   
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караул, парашенка убєжал! відео падстава Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 6996
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да уж. при свиновальце такого мыролюбства не было. или было? что проблеете соевые?
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блеять то ваше. ми свої рошенки чесно заробляємо. і да завідуйтє молча Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 5936
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спинджак прикольно-символичный. карманов на нём, как на дарагом илличе медалей было ))
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ну так обсердак у вальца реформаторский, чтобы можно было подольше нареформированного унести.
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не играет роли. простая истина - в последнем макинтоше карманов нет.
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а вальц надеется что есть. И что нужно как можно больше реформизма в эти карманы.
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А облапили друг друга эти два деятеля как! Вроде прощаются навсегда..... Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 4435
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"и каждый раз навек прощайтесь
когда уходите на миг"
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Ексгідрант кинув своїх тузіків, які вчора так шаленно верещали.
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Сейчас набегут. У них после активного тявканья на все что не петя - языки чешутся полизать любимый зад . (а потом наоборот и так по кругу)
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Нижнее фото просто угар! Вы камеру ниже еще опустите и к мотне поближе чуток. Тогда фотки вообще бомба будут.
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Петина заготовка дала осечку, но петя об этом пока ещё не знает и носит фейки по свету.
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Можно подумать клоун этого не знает. Потому и отпустил.
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Допоможуть ці поцілунки ,парашенка в засос, з бувшим президентом Литви,як кобилі заєць!Українці докумекали, хто головний мародер,і хто такі свинарчуки!
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Петя переобулся по обмену Цемаха и выставил рядовую сою долбо@бами.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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