 Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

Собеседники отметили высокий уровень двусторонних отношений Украины и Латвии и обсудили сотрудничество на международном уровне.

Порошенко поблагодарил лично Вейониса и Латвию за поддержку Украины.

Пятый президент Украины отметил, что украинская сторона возлагает надежды на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится осенью.

"Наша делегация обязательно будет там присутствовать. Мы будем призывать привлечь к ответственности Россию за все жертвы, которые были на протяжении последних пяти лет через российскую агрессию в Украине", - подчеркнул он.

Порошенко особо отметил, что речь идет также и о невинных жертвах, погибших в результате крушения самолета рейса МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Россия пытается заставить Украину принять капитуляцию, - Порошенко напомнил о подписанном пять лет назад минском протоколе. ВИДЕО

"Можете ли вы себе представить, что Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию. Это и есть признание ответственности", - заявил Порошенко.

Бывший президент Латвии Вейонис, в свою очередь, заверил, что его страна будет продолжать поддержку Украины в ее защите независимости и территориальной целостности.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать постоянно давить на страны, даже внутри Европейского Союза, поскольку иногда происходят слишком длинные дискуссии, например о продлении санкций против России.

Вейонис также подчеркнул важность выполнения Минских соглашений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что Латвия и далее будет адвокатом Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский провел встречу с латвийским коллегой Вейонисом. ФОТО





