 Бойцы КОРДа задержали винничанина, подозреваемого в пытках своих малолетних детей и распространении порнографии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Подозреваемый - 32-летний житель г. Винница, у которого на воспитании находятся двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которая в 2017 году судом была лишена родительских прав.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос, по собранной полицейскими информации, мужчина в группах в мобильных приложениях распространял фото и видео материалы, содержащие детскую порнографию. Во время проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого следователи изъяли электронные носители информации. В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию и детей, изображенных на них.

Также было установлено, что дети не ухожены должным образом, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. В воспитании мужчина применяет к малолетним детям физическое насилие.

Следственным управлением областного главка полиции начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 УК (пытки).

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Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Продолжается досудебное расследование.

Дети сейчас находятся в детских заведениях. С ними работают психологи.



Фото: сайт Нацполиции