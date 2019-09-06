EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1297  10
Материалы по теме:
Все про:Винница (473) дети (3688) насилие (194) порнография (147) КОРД (129)

 Бойцы КОРДа задержали винничанина, подозреваемого в пытках своих малолетних детей и распространении порнографии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5 сентября в Виннице работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Винницкой области задержали 32-летнего винничанина, который подозревается в пытках своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Для задержания правонарушителя привлекались бойцы КОРДа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Подозреваемый - 32-летний житель г. Винница, у которого на воспитании находятся двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которая в 2017 году судом была лишена родительских прав.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос, по собранной полицейскими информации, мужчина в группах в мобильных приложениях распространял фото и видео материалы, содержащие детскую порнографию. Во время проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого следователи изъяли электронные носители информации. В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию и детей, изображенных на них.

Бойцы КОРДа задержали винничанина, подозреваемого в пытках своих малолетних детей и распространении порнографии 01

Также было установлено, что дети не ухожены должным образом, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. В воспитании мужчина применяет к малолетним детям физическое насилие.

Бойцы КОРДа задержали винничанина, подозреваемого в пытках своих малолетних детей и распространении порнографии 02

Следственным управлением областного главка полиции начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 УК (пытки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал без права залога мужчину, продававшего порнографию с участием своих малолетних детей, - ГПУ

Бойцы КОРДа задержали винничанина, подозреваемого в пытках своих малолетних детей и распространении порнографии 03

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Продолжается досудебное расследование.

Бойцы КОРДа задержали винничанина, подозреваемого в пытках своих малолетних детей и распространении порнографии 04

Дети сейчас находятся в детских заведениях. С ними работают психологи.

Бойцы КОРДа задержали винничанина, подозреваемого в пытках своих малолетних детей и распространении порнографии 05
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3146888
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вінниця, значить винен Порошенко з Гройсманом.
 показать весь комментарий
 
Корд по якогось чмошника посилають, треба було що гелікоптери для підстраховки, показушники в шкарпетках по 1,5к . Прості мєнти його мордою в підлогу могли вкласти, а ці бандюків б ловили справжніх.
Хоч самий гуманний суд зараз взагалі всіх випускає
 показать весь комментарий
 
 
На Львівщині двох зеків затримує водій і отримує ножа у груди,а в цей час у Вінниці Корд затримує хворого на голову. Дно.
 показать весь комментарий
 
 
Да вы шо. Какие герои етот Коргд Рюкзакова. Прям спецназ вооруженный до зубов послали задерживать педофила. Да еще сколько селфи и прессы. Да еще грозит 10 лет без права залога. Ето вам не Цемаха и других боевиков убивших сотни людей выпускать под личное обязательство. Страна дэбилов и рабов.
 показать весь комментарий
 
 
Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
 показать весь комментарий
 
Подлизнул зебил кловану
Думал марка спозаранку
 показать весь комментарий
 
Героические люди эти бойцы КОРДа! Вот так просто, обычным штурмом, внезапной массированной атакой, без артподготовки, без поддержки авиации взяли матерого чмошника!
Кто-нибудь, купите им по медальке!
 показать весь комментарий
 
Всё они правильно сделали. Никогда не знаешь, что у этих чёкнутых дома творится - может у него оружие или взрывчатка, или те-же дети в заложниках. Уверен, были такие обоснованные опасения. Кроме того, если им всё-равно постоянно тренироваться надо, то почему не на реальной ситуации?
 показать весь комментарий
 
Этта да, на кошках тренироваться удобней. Самые неразгибаемые бойцы получаются от таких тренировок.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх