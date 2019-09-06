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 Канал сбыта фальшивых евро перекрыт в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Столичные полицейские разоблачили группу лиц, которая наладила распространения фальшивых евро, которые их сообщники печатали в Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Во время задержания фигурантов и проведения обысков правоохранители изъяли купюры, внешне похожие на евро на общую сумму 46 тыс. Начато уголовное производство, задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов, в состав группы входили трое мужчин и одна женщина. Организатором оказался уроженец Казахстана, которому "помогали" двое жителей Житомирщины и киевлянка.

"Сначала мы задержали двух посредников, которые пытались сбыть 25 тыс. поддельных евро. Во время обысков по месту жительства организатора мы обнаружили еще 21 тыс. фальшивых банкнот. Вещественные доказательства изъяли, а всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - сообщил правоохранитель.

Полицейские выяснили, что фальшивые евро злоумышленники получали из Турции, где их печатали другие сообщники. Столичные полицейские устанавливают, кто именно изготавливал поддельные купюры и пути их поступления в Украину.

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Канал сбыта фальшивых евро перекрыт в Киеве, - Нацполиция 01
Канал сбыта фальшивых евро перекрыт в Киеве, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3146887
 
   
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