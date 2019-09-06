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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Житомир (465) Житомирщина (744) наркотики (1580) Нацполиция (10030)

 Полиция разоблачила канал сбыта наркотиков в места несвободы Житомира. ФОТОрепортаж

Правоохранители Житомира 5 сентября разоблачили канал поставки наркотиков в места лишения свободы и задержали его организатора. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

Деятельность 36-летнего жителя Житомира правоохранители документировали несколько месяцев. За это время были зафиксированы неоднократные факты заброса пакетов с наркотиками на территорию мест лишения свободы. Мужчину задержали на одной из улиц Житомира вместе с подготовленной "передачей".

Полиция разоблачила канал сбыта наркотиков в места несвободы Житомира 01

Отмечается, что оплата за такие "передачи" осуществлялась на банковскую карту дилера. При этом сначала поступали деньги, а потом он готовил и забрасывал разные наркотики: от каннабиса к метадону.

Полиция разоблачила канал сбыта наркотиков в места несвободы Житомира 02

По информации полицейских, на место закидки наркотиков мужчину подвозил отец. Однако правоохранители еще устанавливают роль старшего мужчины в этой схеме.

Досудебное расследование проводится по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Полиция разоблачила канал сбыта наркотиков в места несвободы Житомира 03

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты возможные доказательства противоправной деятельности. Наркотические средства переданы на исследования в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

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Источник: https://censor.net.ua/p3146841
 
 
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Ашотада в местах "свободы" тваритца-то???
🤔
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А в местах нелишения свабоды предприимчивые граждане скупают вещества у оптовиков, контролируемых местным ОБНОНом, и через телеграм толкают их всем желающим побывать в волшебной стране Нарконии.
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Места несвободы в заголовке это как?Может места содержания заключённых?
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Сэкономил на квалификации журналиста )) Я тоже бомжей иногда привлекал на нудные грязные работы. Инженеры дороже ))
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Да я частенько тут бесплатным корректором подрабатываю))
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Вот и я говорю - садить нужно наших дедушек президентов и бывших партработников. Они в тюряге ничего не потеряют,так шо нечего жалеть ))
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что то корупционеров задерживать перестали...
кончились? или не ловят?
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Валера Бутов, немецкий наркодиллер, на капоте в наручниках?
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Можно подумать что никто из работников "мест несвободы" незнал что наркота забрасывется. Туда забросить можно 2 мя способами дроном или в их транспорт.

Полиция разоблачила канал сбыта наркотиков в места несвободы Житомира - Цензор.НЕТ 5798
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